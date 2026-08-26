Los homicidios bajan en Guatemala entre enero y julio, pero la racha de junio y julio alerta

Guatemala registró 1.751 homicidios entre enero y julio de 2026, 121 menos que en el mismo período de 2025. (TV Azteca Guatemala)

Guardar

Guatemala registró 1,751 homicidios entre enero y julio de 2026, 121 (6%) menos que en el mismo período de 2025, aunque el repunte de junio y julio encendió una alerta sobre la evolución reciente de la violencia y llevó la tasa a 16.46 muertes por cada 100 mil habitantes.

El dato fue presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Crime Stoppers, durante la exposición del Índice de Denuncias de Delitos y de la “Radiografía de la Narcoactividad”.

PUBLICIDAD

El índice general de denuncias bajó 1.04%, impulsado por una reducción de 2.06% en el subíndice de delitos contra la propiedad. Ese indicador reúne reportes de nueve delitos: homicidios, lesiones, violaciones, secuestros, extorsiones, robo de vehículos, de motocicletas, de furgones con mercadería y a viviendas.

Los homicidios en Guatemala repuntaron en junio y julio de 2026 y la tasa subió a 16,46 muertes por cada 100 mil habitantes. (CIEN)

David Casasola, investigador del CIEN encargado del índice, advirtió que la mejora agregada convive con una señal adversa en los asesinatos.

“Sin embargo, preocupa que el delito de homicidios muestra un comportamiento hacia el alza, puesto que julio de 2026 registró 40 homicidios más que el mismo mes del año anterior, rompiendo con la tendencia a la baja observada durante los primeros meses del año, que ya se había revertido en junio que fue el primer mes de 2026 donde se registraron más homicidios que el mismo mes de 2025”, manifestó.

PUBLICIDAD

Junio y julio rompieron la baja que había marcado el inicio del año

La reducción acumulada de homicidios se sostiene porque los primeros cinco meses de 2026 habían quedado por debajo de los registros de 2025. En enero hubo 204 casos frente a 252; en febrero, 174 contra 252; en marzo, 238 frente a 275; en abril, 259 contra 261; y en mayo, 298 frente a 305.

La tendencia cambió en junio, con 266 homicidios, 11 más que en el mismo mes del año anterior. En julio se contabilizaron 312, frente a 272 de 2025, un aumento de 40 casos.

Los homicidios en Guatemala repuntaron en junio y julio de 2026 y la tasa subió a 16,46 muertes por cada 100 mil habitantes. (CIEN)

La baja interanual de los primeros siete meses equivale a cerca del 6%. En 2025 Guatemala cerró con 3,139 asesinatos, por encima de los 2,869 de 2024, de acuerdo con la Coalición por la Seguridad Ciudadana.

PUBLICIDAD

Casasola resumió el contraste entre el acumulado y el comportamiento más reciente con una advertencia sobre la estrechez de la diferencia frente al año pasado.

“Todavía se registran menos homicidios en los primeros siete meses, comparado con los primeros siete meses de 2025, pero la brecha es cada vez menor. La tasa subió a 16,46 homicidios por cada 100 mil habitantes”.

La violencia homicida se concentra en jóvenes, departamentos y zonas específicas

El investigador precisó que el 59% de las víctimas de homicidio en lo que va del año tenía entre 18 y 35 años. También señaló una fuerte concentración territorial: 10 departamentos reúnen 17 de cada 20 homicidios y el departamento de Guatemala concentra cuatro de cada 10.

PUBLICIDAD

Dentro de ese departamento, seis de los 10 municipios con más homicidios pertenecen a su jurisdicción. Aun así, en el municipio de Guatemala se registraron 133 homicidios menos en los primeros siete meses del año en comparación con el mismo período de 2025.

El 59% de las víctimas de homicidio en Guatemala tenía entre 18 y 35 años durante 2026. (CIEN)

Casasola agregó que la violencia letal también se concentra dentro de la capital. “La violencia homicida es un delito altamente concentrado, pues cinco zonas del municipio agrupan 61% de los homicidios, siendo éstas las Zonas 18, 6, 7, 1 y 12”.

La misma exposición incluyó datos sobre extorsiones. En julio de 2026 se reportaron 1.298 denuncias, por encima de las 1.264 de junio, pero 961 menos que en julio de 2025, lo que llevó la tasa interanual a 106,58 denuncias por cada 100 mil habitantes.

PUBLICIDAD

Casasola afirmó además que las denuncias por extorsión acumuladas en los primeros siete meses del año bajaron de 16.427 en 2025 a 10.005 en 2026. Según diversas fuentes, los asesinatos y la violencia en Guatemala se asocian a las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común.

Las denuncias por extorsión en Guatemala bajaron de 16.427 en 2025 a 10.005 en los primeros siete meses de 2026. (CIEN)

Frente a la incidencia delictiva, la Policía Nacional Civil mantiene operativos preventivos y de control en distintos puntos del país.

Entre ellos figuran la Operación Centinela Escuintla en ese departamento, y en el departamento de Guatemala la Operación Centinela Metropolitano, el Plan Semáforo Seguro y la Operación Anillo de Contención, en coordinación con el Ejército de Guatemala.

PUBLICIDAD