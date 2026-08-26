Guatemala

Guatemala impulsa la modernización de puertos y aeropuertos para fortalecer su red logística

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó avances en Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y dos terminales aéreas, con obras orientadas a elevar la capacidad operativa y apoyar el comercio exterior

La Dirección General de Aeronáutica Civil impulsa una transformación digital que redujo hasta 50 % los tiempos de gestión en distintos trámites.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda impulsa en Guatemala un plan para modernizar la infraestructura portuaria y aeroportuaria. (Ministerio de Comunicaciones)
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), mediante el Viceministerio de Transportes, ejecuta una estrategia integral para modernizar la infraestructura portuaria y aeroportuaria de Guatemala.

Este plan busca optimizar la conectividad, fortalecer la calidad de los servicios y dinamizar la economía nacional mediante la mejora de las condiciones operativas para el transporte de carga y pasajeros.

En el ámbito portuario, avanzan proyectos de ampliación y modernización en Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, para lo cual se habilitaron nuevos espacios para almacenamiento, se fortalece el atracadero 3 y se amplía el equipamiento con nuevas grúas.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil impulsa una transformación digital que redujo hasta 50 % los tiempos de gestión en distintos trámites.
Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal avanzan con obras de ampliación, nuevos espacios de almacenamiento, refuerzo del atracadero 3 y nuevas grúas. (Ministerio de Comunicaciones)

Mientras continúan proyectos para aumentar la capacidad de atención de carga en ambos recintos portuarios. Estas acciones buscan contar con aeropuertos y puertos más seguros, eficientes y competitivos, facilitando el transporte de pasajeros y mercancías, informaron las autoridades a través de un comunicado.

Seguridad y capacidad en los aeropuertos

En el sector aeroportuario, las intervenciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) priorizan la seguridad, la vigilancia y la infraestructura.

Paralelamente, el Aeropuerto Internacional Mundo Maya (AIMM) avanza en su proceso de certificación, con un enfoque en ampliar su capacidad de atención. Las cifras oficiales reflejan un crecimiento del 37 % en el flujo de pasajeros de esta terminal, al pasar de 284,365 viajeros en 2023 a 390,584 en 2026.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) también implementa una transformación digital. La simplificación de trámites ha permitido reducir hasta en 50 % los tiempos de gestión en diversos procesos.

La Dirección General de Aeronáutica Civil impulsa una transformación digital que redujo hasta 50 % los tiempos de gestión en distintos trámites.
El Aeropuerto Internacional Mundo Maya avanza en su certificación y registró un alza de 37 % en pasajeros, de 284,365 en 2023 a 390,584 en 2026. (Ministerio de Comunicaciones)

Estas medidas se complementan con proyectos para ampliar las inversiones en pistas, terminales y sistemas de navegación aérea.

Dinámica del comercio exterior y capacidad logística

El comercio exterior guatemalteco depende de la eficiencia de sus nodos logísticos. El Puerto Quetzal (PQ) se posiciona como el puerto de mayor relevancia para el país, siendo el principal punto de entrada y salida de mercancías. Según los datos del sector, el Puerto Quetzal maneja el mayor volumen de carga contenerizada, fundamental para el intercambio comercial internacional.

En el ámbito portuario, el desarrollo se concentra en el Puerto Santo Tomás de Castilla (PSTC) y el PQ. En el PSTC, las obras responden a la necesidad de incrementar la capacidad de almacenamiento y movilización de mercancías, eliminando restricciones de espacio previas. La modernización incluye la habilitación de nuevas áreas para almacenamiento, el fortalecimiento del atracadero 3 y la adquisición de grúas modernas.

Respecto a la conectividad aérea, el AILA y el AIMM funcionan como las puertas de entrada para el comercio y el turismo.

La Dirección General de Aeronáutica Civil impulsa una transformación digital que redujo hasta 50 % los tiempos de gestión en distintos trámites.
Las autoridades sostienen que la modernización portuaria y aeroportuaria apunta a contar con puertos y aeropuertos más seguros, eficientes y competitivos en Guatemala. (Ministerio de Comunicaciones)

Mientras que los puertos concentran el movimiento de carga marítima, el sistema aeroportuario facilita el transporte de mercancías de alto valor y pasajeros. El crecimiento en el AIMM es un indicador de la mayor demanda en el norte del país.

Estas acciones buscan consolidar una red de aeropuertos y puertos más competitivos en Guatemala. La modernización de estos activos pretende facilitar el transporte eficiente de productos, fortalecer el comercio exterior y contribuir al desarrollo económico a largo plazo mediante una infraestructura adaptada a las exigencias del mercado global.

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