Crimen y Justicia

El Gobierno expulsó a otro narco peruano de la banda de “Dumbo”: “Hasta que no quede ninguno”

Nick Gerald Guido Alcalde, alias “Yujo”, cumplía una condena de nueve años en Ezeiza. Fue trasladado bajo custodia a Lima en el marco de la política de deportaciones del gobierno de Milei

Expulsaron a un narco de la banda de Dumbo

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El Ministerio de Seguridad Nacional llevó adelante la expulsión del país a Nick Gerald Guido Alcalde, alias “Yujo” o “Yuju”, un ciudadano peruano integrante de la banda narco liderada por Raúl Martín Maylli Rivera, conocido como “Dumbo”.

Alcalde, quien cumplía una condena de nueve años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, fue trasladado bajo custodia con destino a Lima tras la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del juez Julián Ercolini.

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió la medida en sus redes sociales con un mensaje directo: “Uno por uno, hasta que no quede ninguno. En Argentina, el que las hace las paga”. La expulsión responde a la política del gobierno de Javier Milei de deportar a extranjeros con vínculos en organizaciones criminales.

Alcalde había sido declarado coautor del comercio de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas y por el uso de menores de edad en actividades delictivas.

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La red criminal a la que pertenecía operaba en el Barrio Padre Mugica de Villa Lugano, con influencia sobre otros barrios del sur porteño y conexiones con la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Hombre esposado con una chaqueta deportiva azul y celeste que se cubre la boca con el cuello de la prenda
Nick Gerald Guido Alcalde, alias “Yujo”

La estructura funcionó de forma activa al menos entre el 16 de noviembre de 2018 y el 16 de junio de 2021, con una organización jerárquica orientada al abastecimiento, fraccionamiento, almacenamiento y distribución de cocaína y marihuana, y con presencia armada.

Se trata de la cuarta expulsión de integrantes de la banda de Dumbo desde que el gobierno inició esa política. Los tres casos anteriores también involucraron a ciudadanos peruanos, entre ellos una sobrina del propio Maylli Rivera.

La historia de Dumbo es una de las más llamativas del crimen organizado en Buenos Aires. En 2021, Maylli Rivera encabezaba la lista de los delincuentes más buscados por la Justicia.

Para eludir su captura, logró aparecer en los registros oficiales de Perú como fallecido el 25 de enero de 2022, supuestamente por COVID. Incluso existía una placa con su nombre en el cementerio de Flores. Regresó a ese país con cambios físicos y con una cédula de identidad boliviana emitida en septiembre de 2021, mientras por él se ofrecía una recompensa de 5 millones de pesos.

Los investigadores de la PFA que estaban tras sus pasos no dieron el caso por cerrado. El seguimiento de un hombre que viajó a Lima y fue recibido por la cuñada de Dumbo llevó a los agentes, de incógnito, hasta la puerta de un restaurante de la ciudad. Adentro estaba Maylli Rivera, vivo.

Fue detenido en octubre de 2022 y trasladado al Penal de Máxima Seguridad de Ezeiza. Su extradición se concretó en noviembre de 2023, y casi dos años después recibió una condena unificada de 32 años de prisión, resultado de una nueva pena de 18 años que se sumó a condenas previas, entre ellas una de 22 años dictada en 2003.

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