Muere una persona durante incendio de vivienda en San Salvador

Una persona falleció en un incendio estructural ocurrido en la colonia Costa Rica, en San Salvador. (Bomberos El Salvador)

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Una persona falleció en el incendio estructural ocurrido este martes 25 de agosto en la colonia Costa Rica, ubicada en la avenida Irazú y calle Punteras de San Salvador. Según informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, las llamas consumieron una vivienda y provocaron la muerte de un residente, pese a las maniobras desplegadas para controlar la emergencia y evitar la propagación del fuego hacia casas vecinas.

El siniestro fue reportado por vecinos que alertaron sobre la presencia de humo y fuego en el inmueble. De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos de El Salvador, los equipos especializados acudieron de inmediato al lugar y ejecutaron maniobras de control y liquidación. “Atendemos emergencia por incendio en vivienda ubicada en la colonia Costa Rica, avenida Irazú y calle Punteras, San Salvador. Desplegamos maniobras de control y liquidación para sofocar las llamas y prevenir el avance hacia casas aledañas”, precisó la institución.

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Durante las labores de extinción, el personal localizó a una persona en el interior de la vivienda, la cual ya no presentaba signos vitales al momento de ser rescatada. La institución confirmó el deceso e informó que ninguna otra persona resultó herida ni se registraron afectados entre los equipos de socorro.

Bomberos confinó un incendio en San Salvador y halló una persona fallecida. (Bomberos El Salvador)

Bomberos instan a reforzar la prevención tras controlar incendio en zona residencial de San Salvador

El incendio fue confinado al área de la vivienda afectada, y no se reportaron daños en inmuebles vecinos. Según los equipos de emergencia, la intervención oportuna evitó que el fuego se propagara en una zona donde la cercanía entre viviendas representa un riesgo en situaciones similares.

De igual manera, las causas del incendio permanecen bajo investigación. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador recomendó a la población mantener precauciones, revisar instalaciones eléctricas y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo. “La coordinación ciudadana y la pronta notificación a los servicios de emergencia son fundamentales para reducir el impacto de los incendios”, reiteró la institución.

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El Cuerpo de Bomberos de El Salvador indicó que continuará brindando asistencia a los afectados y reforzando campañas preventivas en zonas de alto riesgo de San Salvador.

Vecinos de la colonia Costa Rica alertaron a las autoridades y facilitaron la movilización inmediata de unidades bomberiles. (Bomberos El Salvador)

A su vez, Bomberos reiteró su llamado a la población para notificar de inmediato cualquier incendio o situación de riesgo a través del número 913.

Al mismo tiempo, la institución recordó que una reacción temprana resulta clave para evitar tragedias, tanto en casos de incendios estructurales como durante posibles inundaciones provocadas por las lluvias. “Ante cualquier emergencia o situación de riesgo por las lluvias, comunícate al 913. Nuestro personal está listo para atender tu llamado”, indicó la entidad en sus canales oficiales.

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Las autoridades recomiendan a los salvadoreños adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de incendios en viviendas. Entre las principales acciones sugeridas se encuentra la revisión periódica de las instalaciones eléctricas, el mantenimiento adecuado de conexiones y enchufes, así como evitar la sobrecarga de tomacorrientes. Además, se aconseja mantener productos inflamables lejos de fuentes de calor, no dejar velas encendidas sin supervisión y asegurar que las salidas de evacuación permanezcan despejadas.