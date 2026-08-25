Crimen y Justicia
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Juicio por Loan Peña, en vivo: declara el policía que acusó al ex comisario Maciel de hacerle cambiar los horarios

Se suma José Alberto Núñez, padre de Camila Núñez, una de las mujeres que estuvo en el almuerzo previo a la desaparición del niño

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Retrato de un hombre adulto con camisa verde oliva y un niño de cabello castaño claro con camiseta azul. El niño tiene la mano en la barbilla
Walter Maciel, el ex comisario acusado de la desaparición del niño, y Loan Peña

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este martes 25 de agosto en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, con cuatro nuevos testimonios. Entre ellos estará el de Orlando Ezequiel Cáceres, el policía que durante la investigación aseguró que el ex comisario Walter Maciel -uno de los principales acusados- le ordenó modificar en el libro de guardia los horarios vinculados con las primeras horas de la búsqueda del niño.

También fue citado Christian Adrián Balbo, periodista que cubrió el caso y cuya declaración estará vinculada con la denominada “banda del hotel”, el grupo de diez imputados acusado de haber interferido en la investigación bajo la supuesta representación de la Fundación Lucio Dupuy. La nómina se completa con el camarógrafo Valentín Ignacio Correa y José Alberto Núñez, padre de Camila Núñez, una de las mujeres que estuvo en el almuerzo previo a la desaparición del niño. La declaración de Núñez ya había sido incorporada a la causa durante la etapa de instrucción.

La expectativa está puesta en Cáceres, quien integraba la comitiva policial que se trasladó al paraje Algarrobal durante la tarde del 13 de junio de 2024, cuando se dio aviso de la desaparición de Loan. La requisitoria de elevación a juicio utiliza precisamente su declaración como uno de los elementos para sostener la acusación contra Maciel.

12:50 hsHoy

Comenzó la audiencia

La jornada se inició con la declaración de Orlando Ezequiel Cáceres, el policía que durante la investigación aseguró que el ex comisario Walter Maciel -uno de los principales acusados- le ordenó modificar en el libro de guardia los horarios vinculados con las primeras horas de la búsqueda del niño.

11:28 hsHoy

Juicio por Loan: declaran el policía que acusó al ex comisario Maciel de hacerle cambiar los horarios, un periodista y un camarógrafo

Orlando Ezequiel Cáceres y Christian Adrián Balbo serán dos de los cuatro testigos convocados para este martes. También declararán el camarógrafo Valentín Ignacio Correa y José Alberto Núñez, padre de Camila Núñez, una de las mujeres que estuvo en el almuerzo previo a la desaparición del niño

Loan Peña desapareció en junio de 2024
Loan Peña desapareció en junio de 2024

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes 25 de agosto en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, con cuatro nuevos testimonios. Entre ellos estará el de Orlando Ezequiel Cáceres, el policía que durante la investigación aseguró que el ex comisario Walter Maciel le ordenó modificar en el libro de guardia los horarios vinculados con las primeras horas de la búsqueda del niño.

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