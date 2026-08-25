El único imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko será juzgado por un jurado popular

Se realizó una audiencia de control de acusación para examinar la formalidad y legalidad de la acusación

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A un mes de se cumpla un año del crimen de Azul Semeñenko en Neuquén, la causa dio un paso decisivo. Un juez de garantías resolvió este lunes que el único imputado de matar a la mujer trans de 49 años sea juzgado por un jurado popular.

En la misma jornada el magistrado excluyó a una perito ofrecida por la defensa de R.D.S. tras comprobarse que no tenía título habilitante y que sobre ella pesaban condenas por ejercicio ilegal de la medicina.

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La resolución se conoció durante una audiencia de control de acusación por el transfemicidio y fue impulsada por la Fiscalía, que también logró que el informe elaborado por la mencionada perito fuera declarado inválido. En esta etapa el juez examinó la formalidad y legalidad de la acusación y definió los hechos que serán debatidos en el juicio.

El planteo lo hicieron los fiscales Agustín García y Guadalupe Inaudi. Uno de los ejes centrales de la audiencia fue la pericia médica que la defensa había incorporado a su estrategia, a cargo de una mujer cuya idoneidad profesional fue puesta en duda desde el inicio.

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Por el crimen hay un detenido y una mujer que está siendo investigada por falso testimonio

Inaudi aportó documentación que certificó que la mujer en cuestión no contaba con el título habilitante que había sido informado oportunamente al tribunal. Además, presentó un informe del Registro Nacional de Reincidencia sobre las condenas que registraba, una por ejercicio ilegal de la medicina, y otra por usurpación de título y uso de documentación pública falsa.

El juez de garantías Juan Guaita consideró que esos elementos eran suficientes para apartarla del proceso y, al mismo tiempo, señaló que la defensa ya había sido advertida con anterioridad sobre los cuestionamientos vinculados a la matrícula y al título, según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

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La segunda resolución del magistrado fue hacer lugar al pedido de la Fiscalía para que el caso sea juzgado por un jurado popular. De esta manera, se decidió que el tribunal ciudadano estará integrado por 16 personas —12 titulares y 4 suplentes— y tendrá a su cargo determinar la responsabilidad penal del acusado. Según el MPF, la elección del juicio por jurados responde a la gravedad y las características del hecho.

La acusación contra R.D.S. es de homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor.

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El crimen ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en Neuquén

Las autoridades fiscales indicaron que el acusado —de 59 años— mató a Semeñenko en su propio domicilio, al que ambos llegaron luego de que él la abordara mientras ofrecía servicios sexuales en la vía pública. La víctima fue golpeada con elementos contundentes y recibió al menos 25 heridas de arma blanca. El informe forense concluyó que las lesiones respondían a un patrón de “muerte violenta tipo overkill”, lo que indica que hubo una severidad que excedió ampliamente lo necesario para causar la muerte.

El crimen ocurrió en la madrugada del 25 de septiembre de 2025. Tras asesinarla, R.D.S. envolvió el cuerpo en una lona, lo ató con alambres y lo trasladó hasta un canal de desagüe ubicado en calle Pergamino, en el barrio Valentina Norte Rural de Neuquén. Los restos fueron hallados recién el 14 de octubre, en avanzado estado de putrefacción, por una pareja que paseaba a sus perros. La víctima trabajaba en el área de Atención a la Víctima del gobierno provincial y lo último que supieron de ella era que iba a asistir a un turno médico.

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En octubre del año pasado, un tribunal rechazó por unanimidad el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa, con el argumento de que el riesgo de fuga estaba debidamente acreditado, dado el peso de la evidencia, la gravedad de la imputación y la expectativa de una pena de prisión perpetua. En junio de este año, el proceso sumó a una nueva imputada —una mujer identificada como M.A.P.— acusada de falso testimonio por haber mentido durante su declaración sobre los antecedentes de violencia de género del acusado.