Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

El único imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko será juzgado por un jurado popular

La decisión se tomó en la última audiencia realizada en Neuquén, donde el magistrado también declaró inválido el trabajo de una perito. El cuerpo de la víctima tenía 25 puñaladas y fue hallado envuelto en un plástico

(Twitter)
Se realizó una audiencia de control de acusación para examinar la formalidad y legalidad de la acusación
Guardar

A un mes de se cumpla un año del crimen de Azul Semeñenko en Neuquén, la causa dio un paso decisivo. Un juez de garantías resolvió este lunes que el único imputado de matar a la mujer trans de 49 años sea juzgado por un jurado popular.

En la misma jornada el magistrado excluyó a una perito ofrecida por la defensa de R.D.S. tras comprobarse que no tenía título habilitante y que sobre ella pesaban condenas por ejercicio ilegal de la medicina.

PUBLICIDAD

La resolución se conoció durante una audiencia de control de acusación por el transfemicidio y fue impulsada por la Fiscalía, que también logró que el informe elaborado por la mencionada perito fuera declarado inválido. En esta etapa el juez examinó la formalidad y legalidad de la acusación y definió los hechos que serán debatidos en el juicio.

El planteo lo hicieron los fiscales Agustín García y Guadalupe Inaudi. Uno de los ejes centrales de la audiencia fue la pericia médica que la defensa había incorporado a su estrategia, a cargo de una mujer cuya idoneidad profesional fue puesta en duda desde el inicio.

PUBLICIDAD

Azul Mía Natasha Semeñenko
Por el crimen hay un detenido y una mujer que está siendo investigada por falso testimonio

Inaudi aportó documentación que certificó que la mujer en cuestión no contaba con el título habilitante que había sido informado oportunamente al tribunal. Además, presentó un informe del Registro Nacional de Reincidencia sobre las condenas que registraba, una por ejercicio ilegal de la medicina, y otra por usurpación de título y uso de documentación pública falsa.

El juez de garantías Juan Guaita consideró que esos elementos eran suficientes para apartarla del proceso y, al mismo tiempo, señaló que la defensa ya había sido advertida con anterioridad sobre los cuestionamientos vinculados a la matrícula y al título, según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

La segunda resolución del magistrado fue hacer lugar al pedido de la Fiscalía para que el caso sea juzgado por un jurado popular. De esta manera, se decidió que el tribunal ciudadano estará integrado por 16 personas —12 titulares y 4 suplentes— y tendrá a su cargo determinar la responsabilidad penal del acusado. Según el MPF, la elección del juicio por jurados responde a la gravedad y las características del hecho.

La acusación contra R.D.S. es de homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor.

Ministerio Público Fiscal Neuquén
El crimen ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en Neuquén

Las autoridades fiscales indicaron que el acusado —de 59 años— mató a Semeñenko en su propio domicilio, al que ambos llegaron luego de que él la abordara mientras ofrecía servicios sexuales en la vía pública. La víctima fue golpeada con elementos contundentes y recibió al menos 25 heridas de arma blanca. El informe forense concluyó que las lesiones respondían a un patrón de “muerte violenta tipo overkill”, lo que indica que hubo una severidad que excedió ampliamente lo necesario para causar la muerte.

El crimen ocurrió en la madrugada del 25 de septiembre de 2025. Tras asesinarla, R.D.S. envolvió el cuerpo en una lona, lo ató con alambres y lo trasladó hasta un canal de desagüe ubicado en calle Pergamino, en el barrio Valentina Norte Rural de Neuquén. Los restos fueron hallados recién el 14 de octubre, en avanzado estado de putrefacción, por una pareja que paseaba a sus perros. La víctima trabajaba en el área de Atención a la Víctima del gobierno provincial y lo último que supieron de ella era que iba a asistir a un turno médico.

En octubre del año pasado, un tribunal rechazó por unanimidad el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa, con el argumento de que el riesgo de fuga estaba debidamente acreditado, dado el peso de la evidencia, la gravedad de la imputación y la expectativa de una pena de prisión perpetua. En junio de este año, el proceso sumó a una nueva imputada —una mujer identificada como M.A.P.— acusada de falso testimonio por haber mentido durante su declaración sobre los antecedentes de violencia de género del acusado.

Temas Relacionados

NeuquénTransfeminicidioJuicio por juradosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a tres hombres que usaban a una menor para vender drogas en Jujuy

La intervención policial fue posible por la denuncia de vecinos y permitió incautar pasta base, cocaína, dinero y elementos de fraccionamiento en San Pedrito

Detuvieron a tres hombres que usaban a una menor para vender drogas en Jujuy

El joven acusado de matar a golpes a su pareja tras una discusión en Salta se negó a declarar

La Fiscalía Penal 1, a cargo de Nicolás Rodríguez López, lo imputó por homicidio agravado. Avanza la investigación con nuevas pruebas y testimonios

El joven acusado de matar a golpes a su pareja tras una discusión en Salta se negó a declarar

Otorgaron el arresto domiciliario al comerciante que mató a un menor en Mar del Plata

La defensa de U.C. argumentó que no existen elementos suficientes para fundamentar la detención en el penal de Batán

Otorgaron el arresto domiciliario al comerciante que mató a un menor en Mar del Plata

Violento robo a una familia en Mar del Plata: los golpearon y amenazaron con cortarles la lengua

Los delincuentes los sorprendieron durante las primeras horas del lunes. Revisaron todas las habitaciones y hasta detrozaron parte del cielorraso para buscar dólares. Al padre de la familia lo “desfiguraron a golpes”. Hay un menor demorado

Violento robo a una familia en Mar del Plata: los golpearon y amenazaron con cortarles la lengua

Declaró en el caso del cuádruple femicidio de La Loma, la condenaron por falso testimonio y ahora pide ser absuelta

Patricia Godoy recibió una pena de 4 años y 6 meses por falso testimonio tras declarar que vio llegar a Osvaldo “Karateca” Martínez a su casa la madrugada del múltiple crimen. Su defensa cuestionó el fallo ante Casación y denunció al deportista

Declaró en el caso del cuádruple femicidio de La Loma, la condenaron por falso testimonio y ahora pide ser absuelta

DEPORTES

Un 5-1 ante San Pablo y eliminación por sorteo: el detrás de escena de la goleada más importante de la historia de Boca a nivel internacional

Un 5-1 ante San Pablo y eliminación por sorteo: el detrás de escena de la goleada más importante de la historia de Boca a nivel internacional

Una tormenta tropical, un vuelo de alto riesgo y un gol mítico que no vio: la increíble historia del regreso de Maradona al Azteca

Enorme actuación de Di María: los dos goles en 10 minutos con los que Rosario Central remontó el partido ante Talleres en Córdoba

Golpe contra el muro y 12 vuelcos: el espeluznante accidente en una carrera en Olavarría

Gustavo Costas vuelve a dirigir tras su salida de Racing: el club en el que desembarcará

TELESHOW

Un versus con historia previa: Tamara Paganini y Sol Abraham definieron el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada

Un versus con historia previa: Tamara Paganini y Sol Abraham definieron el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada

Valentina, la hija de Mario Pergolini, audicionó en Popstars con un clásico de Britney Spears: “Estoy súpercontenta”

Palito Ortega recordó la promesa que Frank Sinatra le hizo y cumplió: “Si necesitás un garante en Estados Unidos, llamame”

Así comenzó Popstars: las participantes que brillaron, las que patinaron y el momento viral de Martín Cirio

Ángela Torres, Juli Poggio, Nicki Nicole, Martín Cirio y todos los mejores looks de Popstars: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

El canciller de Omán llega a Irán para negociar la reapertura de Ormuz en plena ofensiva económica de EEUU contra Teherán

El canciller de Omán llega a Irán para negociar la reapertura de Ormuz en plena ofensiva económica de EEUU contra Teherán

Netanyahu elogió las nuevas sanciones de EEUU contra Irán y respaldó el aumento de la presión económica sobre el régimen

Canadá anunciará nuevas medidas contra EEUU tras el fracaso del acuerdo y el aumento de los aranceles de Trump

Brasil y Turquía reforzaron su cooperación en defensa y acordaron una hoja de ruta para ampliar inversiones y alianzas estratégicas

Honduras enfrenta una cita decisiva por el TPS: será el 3 de septiembre ante el gobierno de Trump