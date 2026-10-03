Crimen y Justicia

Robaron un merendero en Córdoba y al menos 50 nenes se quedaron sin comer

Luego de que los ladrones forzaran la puerta y desvalijaran el centro vecinal, sus administradores pidieron donaciones de ollas, garrafa, tablones y sillas

Fachada de un edificio de bloques de hormigón y pared blanca con un cartel azul del Centro Vecinal Alejandro Carbó y ventanas con rejas
El edificio en donde funciona el merendero del barrio Alejandro Carbó
Guardar

Un merendero ubicado al sur de la ciudad de Córdoba dejó a unos 50 nenes sin comer este viernes, después de que denunciaran haber sufrido un robo que los dejó sin varios de los elementos necesarios para preparar y servir alimentos.

A raíz del episodio, el centro vecinal del barrio Alejandro Carbó tuvo que suspender la entrega de comida prevista para las familias del sector. Aunque el lugar brinda meriendas los lunes, miércoles y viernes, los administradores señalaron que los viernes suelen tener una mayor asistencia, debido a que también entregan la cena a los chicos y sus familiares.

PUBLICIDAD

Según relató Luciano Saravia, presidente del centro vecinal, los autores del hecho forzaron una de las entradas para acceder al lugar. “La puerta de abajo es doble y la barretearon de abajo, hasta el piso reventaron y aflojó la puerta”, indicó.

Una vez dentro, se llevaron utensilios y mobiliario que usaban en el merendero. Entre los objetos sustraídos había un carro, que habría sido utilizado para trasladar lo robado, de acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv.

Puerta metálica gris entreabierta con hendiduras, cerrojos y candados, que deja ver un espacio interior con piso gris
Así quedó la puerta del merendero (Facebook: Periódico La Décima)

Por su parte, Jesica, tesorera de la institución, advirtió que la preocupación principal es la situación de las familias que esperaban la comida. “Lo más triste es que afecta a los niños y a las familias que esperan la cena del viernes”, lamentó.

PUBLICIDAD

Pese a las pérdidas, Lorena, secretaria de la entidad, sostuvo que buscarán continuar con la tarea. “Ganas no faltan; entusiasmo, por ahí estamos medio bajoneados, pero hay que salir adelante”, afirmó.

Sin embargo, para retomar las actividades, el merendero informó que necesita sillas, tablones, una olla, una garrafa y fuentes para cocinar. “Son las cosas básicas”, enumeró una de las integrantes que participa del centro vecinal.

También se registró el robo de utensilios y mercadería en un merendero de Misiones

El merendero Los Peques, ubicado en el barrio El Porvenir II de Posadas, sufrió un robo durante la madrugada del miércoles. Del lugar se llevaron utensilios, mercadería y un ventilador, por lo que el grupo Jóvenes por la Educación inició una campaña solidaria para reponer las pérdidas.

Un grupo de personas y niños sentados en el suelo frente a una edificación de madera con árboles al fondo
Un grupo de niños y adultos participa en una reunión comunitaria al aire libre (Gentileza: La Voz de Misiones)

El espacio comunitario está situado sobre la ruta 213, cerca de la rotonda del by pass, y recibe a unos 50 niños de distintas edades. De acuerdo con los voluntarios, se trataría del primer hecho de estas características que afecta al merendero.

Según La Voz de Misiones, Jóvenes por la Educación acompaña cada sábado a Los Peques con actividades solidarias y talleres de apoyo escolar. Tras conocerse el robo, sus integrantes difundieron una colecta a través de redes sociales para reunir ollas, vasos, cucharitas, cubiertos y otros elementos de cocina.

“De a poco estamos reponiendo lo que se robaron. Sí, lamentablemente entraron a robar a un lugar donde los chicos toman la leche”, expresó una voluntaria en la cuenta de Instagram de la organización social. También destacó la respuesta de quienes se sumaron a la campaña: “Nos encontramos con muchísimas personas solidarias dispuestas a darnos una mano”.

Por otro lado, la titular del comedor realizó una denuncia formal y, luego de ese trámite, la Policía de Misiones se comunicó con los voluntarios.

Jóvenes por la Educación reúne a profesionales y estudiantes que desde hace poco más de un año desarrollan iniciativas solidarias y acciones de acompañamiento educativo en merenderos de barrios de la zona capital.

El grupo fue impulsado por alumnos de Trabajo Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, de los profesorados de Educación Primaria de la Escuela Normal 10 y de Educación Secundaria del Instituto Montoya, además de estudiantes del profesorado de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas.

Temas Relacionados

CórdobaComedoresRoboÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jubilada y proxeneta: el caso de la mujer de Congreso condenada por regentear tres burdeles de prostitutas en la pandemia

Haydee García negoció una pena de cuatro años de cárcel en la Justicia tras ser allanada en su departamento del Microcentro porteño, donde explotaba a seis mujeres en el punto más extremo del aislamiento por el COVID. La acusada dice: “Es una causa armada por gente hija de puta”

Jubilada y proxeneta: el caso de la mujer de Congreso condenada por regentear tres burdeles de prostitutas en la pandemia

Quebrados por la usura: la iniciativa de un grupo de reconocidos abogados que ayuda gratis a los endeudados

Asesoran a aquellas personas que no pueden afrontar sus deudas con bancos y fintechs y puedan presentar la quiebra. Ya recibieron más de 5000 consultas en menos dos semanas. En qué consiste

Quebrados por la usura: la iniciativa de un grupo de reconocidos abogados que ayuda gratis a los endeudados

Desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo en La Matanza: detuvieron a tres hombres

El procedimiento derivó en la aprehensión de G. E. F., J. E. R. y M. A. G.. También secuestraron más de 770 envoltorios de estupefacientes y un arma con numeración suprimida

Desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo en La Matanza: detuvieron a tres hombres

Trasladaron a “Pity” Álvarez a una clínica psiquiátrica de Castelar

El músico esperará allí la evaluación que definirá cómo seguirá el juicio que lo tiene como acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz

Trasladaron a “Pity” Álvarez a una clínica psiquiátrica de Castelar

Lo buscaban por contratar a un sicario para matar a un rival y lo detuvieron en un partido de futsal

La Policía Federal Argentina capturó en Avellaneda al acusado, que permanecía prófugo por homicidio, tenencia de armas y encubrimiento

Lo buscaban por contratar a un sicario para matar a un rival y lo detuvieron en un partido de futsal

DEPORTES

Tras ser 9° en la práctica, Franco Colapinto afrontará la clasificación del Gran Premio de Baréin en Malasia por la Fórmula 1

Tras ser 9° en la práctica, Franco Colapinto afrontará la clasificación del Gran Premio de Baréin en Malasia por la Fórmula 1

Más tecnología, nuevas facultades para el VAR y controles contra las pérdidas de tiempo: los cambios que analizan en el fútbol

Se hizo viral a los 12 años al caerse mientras levantaba pesas y hoy es campeona sudamericana con más de un millón y medio de seguidores

Los tres puestos que no tienen dueño en la Selección en la nueva formación ideal de Scaloni

8 frases del Vasco Arruabarrena tras la goleada de Boca: de los elogios a Leonel Flores a la figura que se lesionó ante Unión

TELESHOW

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

Crónica de un día de rodaje con Wanda Nara: risas, confesiones y el desafío de convertirse en actriz

Fabiana Liuzzi habló a fondo de su hijo y abrió su corazón: “Tony avanza por el padre y la madre que tiene”

Mario Pergolini tuvo que frenar su programa al distraerse con el look de un espectador: "¿Te podemos tocar?"

La dura promesa de Luck Ra luego de tener su peor día en MasterChef: "Me falta amor"

INFOBAE AMÉRICA

La Fiscalía emiratí confirmó que el copiloto de Flydubai quería cometer un “acto terrorista”

La Fiscalía emiratí confirmó que el copiloto de Flydubai quería cometer un “acto terrorista”

¿Qué ocurre con la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela?

Elecciones Brasil 2026, en vivo: A un día de la primera vuelta, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se encaminan hacia un reñido balotaje

El futuro de las políticas sobre la Amazonía está en juego en las elecciones de Brasil

Un joven de 18 años perdió el control de su auto, atropelló a una multitud y dejó al menos 10 heridos en Australia