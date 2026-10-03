Preocupación en Caleta Olivia: investigan a un alumno que llevó una réplica de arma a la escuela

La EPP N° 69 Hielos Continentales de Caleta Olivia

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Una réplica de aire comprimido fue secuestrada preventivamente en la Escuela Primaria Provincial N° 69 Hielos Continentales de la localidad santacruceña de Caleta Olivia, luego de que las autoridades advirtieran que un alumno la tenía entre sus pertenencias. Tras activarse el protocolo de emergencia, intervino la Justicia de Menores.

El hecho ocurrió el jueves pasado en el horario del turno tarde. La comunidad educativa fue notificada mediante un comunicado del Equipo de Gestión, que confirmó la detección del elemento y remarcó que se aplicaron las medidas previstas por la normativa.

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De la misma manera, las autoridades informaron que el objeto permaneció bajo resguardo dentro del establecimiento hasta la llegada del personal policial. Luego, los efectivos realizaron el secuestro preventivo para incorporarlo a las actuaciones del caso.

La escuela buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa al precisar que la situación fue atendida de manera inmediata. También sostuvo que se realizaron las intervenciones previstas por la normativa vigente, sin brindar detalles sobre la edad del estudiante ni sobre las circunstancias en las que se detectó el elemento.

La Policía de Caleta Olivia intervino tras un disturbio protagonizado por unos 15 adolescentes en la vía pública

De acuerdo con la información obtenida por La Opinión Austral, no se consignó que hubiera personas lesionadas, amenazas ni agresiones dentro de la institución. Tampoco precisó si el arma de aire comprimido estaba cargada o en condiciones de ser utilizada.

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Tras el aviso de las autoridades escolares, intervino el personal policial, que retiró el objeto y concretó el secuestro preventivo. Según la información difundida sobre el procedimiento, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Secretaría del Juzgado Penal Juvenil.

La participación judicial se vincula con la presencia de un menor de edad y con la necesidad de determinar las circunstancias del hecho. Por ese motivo, no trascendieron mayores precisiones sobre las medidas adoptadas ni sobre la situación del alumno involucrado.

En las horas posteriores al episodio circuló una versión según la cual el estudiante habría llevado el arma de aire comprimido hasta un baño durante un recreo y habría efectuado un disparo contra una puerta.

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No obstante, ni la EPP N° 69 ni las autoridades policiales o judiciales confirmaron esa versión. De hecho, el comunicado de la institución no hizo referencia a disparos, daños materiales, amenazas o situaciones de violencia dentro del edificio escolar.

El caso será investigado por la Justicia de Menores de Caleta Olivia

Después de lo ocurrido, el Equipo de Gestión solicitó a las familias revisar las pertenencias de los estudiantes antes de que concurran a la escuela. Además, pidió fortalecer el diálogo en los hogares sobre el cuidado personal y la prevención de este tipo de situaciones.

“Solicitamos, por favor, revisar las pertenencias de los estudiantes antes de asistir a la escuela, dialogar en familia sobre la importancia del cuidado y prevención de sí mismo y de sus pares”, expresaron desde la institución.

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Los episodios recientes reavivaron el debate por la prevención escolar

El caso ocurrió pocos días después de otro hecho registrado en Caleta Olivia, donde se detectó la presencia de un cuchillo en el Instituto Marcelo Spínola. En aquella ocasión, la institución activó el protocolo y aclaró que no se había producido una amenaza ni una agresión dentro del establecimiento.

También existen antecedentes recientes en la provincia relacionados con armas de aire comprimido. En abril, un alumno de séptimo grado de la Escuela Primaria N° 40 de Pico Truncado ingresó con una pistola de este tipo y, según la información difundida entonces, la habría apuntado hacia compañeros durante una clase de Educación Física.

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Ese mismo mes, dos adolescentes fueron demorados en Caleta Olivia en el marco de una investigación por amenazas de un supuesto tiroteo contra una institución educativa. El procedimiento incluyó intervenciones policiales y el secuestro de dispositivos electrónicos.

La sucesión de estos casos volvió a poner en primer plano la importancia de los mecanismos de prevención, la comunicación entre las familias y las escuelas, y la respuesta inmediata de las autoridades cuando se detectan elementos que pueden generar riesgo en el ámbito educativo.