Crimen y Justicia
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Un bebé de un año y cinco meses fue hospitalizado por un golpe en la cabeza tras una pelea familiar en Jujuy

El caso tuvo lugar en una vivienda del barrio Tupac Amaru y quedó bajo investigación judicial por la presunta agresión ocurrida en un contexto familiar. El menor fue trasladado al hospital Materno Infantil con lesiones en la cabeza

El menor fue asistido por el Same y luego trasladado al hospital Materno Infantil
El menor fue asistido por el Same y luego trasladado al hospital Materno Infantil
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Lo que comenzó como una disputa familiar dentro de una vivienda en Alto Comedero, terminó con un bebé de un año y cinco meses hospitalizado por lesiones en la cabeza. El caso activó una investigación judicial de oficio en Jujuy pese a que los adultos involucrados rechazaron presentar una denuncia formal.

Según El Tribuno de Jujuy, el episodio ocurrió el jueves cerca de las 15.10 en un domicilio ubicado sobre la calle La Intermedia, en el barrio Tupac Amaru. En ese lugar se encontraba una joven de 22 años junto a su hijo pequeño en la casa de su madre, una mujer de 46 años, cuando una discusión familiar comenzó a escalar.

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La joven de 22 años declaró ante la Policía que su propia madre comenzó a atacarla a ella y también a otra de sus hermanas en medio del altercado. La madre del bebé sostuvo que tenía al niño en brazos cuando se produjo la agresión y que, en ese contexto, el menor recibió golpes que le provocaron lesiones.

Tras un llamado telefónico, efectivos policiales se presentaron en la vivienda para tomar contacto con las personas involucradas. En el lugar, la abuela del niño reconoció que había mantenido una discusión con sus hijas por conflictos familiares, aunque la pesquisa busca determinar con precisión de qué modo se produjo la lesión que sufrió el bebé y cuál fue la dinámica exacta del enfrentamiento.

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Luego de la intervención policial, se solicitó asistencia médica del Sistema de Atención Médica de Emergencia, cuyo personal resolvió el traslado del niño junto con su madre al hospital Materno Infantil “Héctor Quintana”. Allí, lo diagnosticaron con “traumatismo encéfalo craneal sin pérdida de conocimiento más hematoma frontal”. El niño permaneció en sala de Observación, bajo control sanitario.

La secuencia colocó en el centro del caso a un menor de edad, un dato que modificó la respuesta institucional ante la falta de una denuncia penal impulsada por las partes. Ese punto resultó clave para la intervención posterior del sistema judicial, ya que la existencia de un niño lesionado obliga a extremar las medidas de protección y de reconstrucción de lo sucedido.

El ayudante fiscal zonal que pertenece al Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó la determinación de ordenar el inicio de actuaciones de oficio con el objetivo de esclarecer cuáles fueron las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho. Al adoptarse esa decisión, se pone en marcha una investigación formal que se orienta a identificar posibles responsabilidades y también a recolectar elementos que permitan conocer en detalle lo que ocurrió dentro del domicilio.

La medida también refleja un criterio habitual en casos donde aparecen niños, niñas o adolescentes expuestos a situaciones de violencia. Aunque no exista impulso directo de familiares o testigos, la constatación de lesiones y el interés superior del menor habilitan la intervención del Estado para esclarecer los hechos y evaluar si existieron conductas punibles o situaciones de riesgo que exijan otras medidas de resguardo.

En este caso, la actuación quedó en manos de los efectivos de la Seccional 46°, que avanzan por directivas del representante fiscal. Entre los puntos que deberá precisar la investigación figuran cómo se originó la pelea, qué personas participaron del forcejeo, de qué manera el niño recibió el impacto y si existían antecedentes de conflictos previos en el entorno familiar.

La evolución que tenga esa investigación estará determinada por los resultados que arrojen las pericias que se lleven a cabo, por las declaraciones y testimonios que la Policía logre recolectar y por las distintas medidas que decida ordenar el Ministerio Público con el objetivo de reconstruir de manera precisa y detallada lo sucedido el jueves en Alto Comedero.

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