Crimen y Justicia

Incendiaron un auto, balearon una casa y la Justicia investiga si se trató de un ataque mafioso

A la mañana siguiente, las víctimas descubrieron varios impactos de bala en las paredes de la casa. Hasta el momento, no hay detenidos

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Así quedó el auto familiar tras ser prendido fuego (Gentileza: El Litoral)
Así quedó el auto familiar tras ser prendido fuego (Gentileza: El Litoral)

Un ataque armado e incendio intencional sacudió la madrugada del sábado pasado al Barrio 38 Viviendas, ubicado en la localidad de Alvear, provincia de Corrientes. Además de haber dejado destruido un automóvil, generó un estado de conmoción a la familia Aguilera.

A pesar de que inicialmente se interpretó como el incendio accidental del vehículo familiar, un Volkswagen Gol Country, el caso se revistió de gravedad cuando descubrieron que la vivienda había recibido varios disparos de un arma de fuego calibre 9 milímetros.

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Según relató Aguilera, quien se desempeña como remisero y comerciante, el episodio comenzó cerca de las dos de la madrugada, cuando su hijo lo despertó advirtiendo que el auto ardía en la vereda. Los bomberos y policías acudieron para sofocar las llamas y, en ese momento, la familia pensó que se trataba de un cortocircuito.

Sin embargo, al amanecer, hallaron vainas servidas y cinco impactos de bala en la puerta y la mampostería de la casa. “En ese momento pensamos que el auto se había prendido fuego solo por un cortocircuito. Estábamos de madrugada, no miramos bien y nos volvimos a dormir”, relató el hombre en diálogo con FM Ciudad de Santo Tomé.

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En línea con esto, el posterior peritaje de los técnicos policiales de la Unidad Regional V corroboró que los atacantes emplearon una pistola calibre 9 milímetros, un arma reglamentaria policial, y que abrieron la parte trasera del vehículo para introducir una botella con combustible. Así lograron generar una explosión violenta y el incendio total del automóvil.

Las autoridades investigan el aso como un ataque mafioso
Las autoridades investigan el aso como un ataque mafioso

Aguilera subrayó el peligro vivido: “Gracias a los vecinos, la familia sigue viva. Ellos empezaron a tirarle piedras a la casa para despertarlos mientras llamaban a los bomberos. Si no actuaban, esto iba a ser una masacre por falta de oxígeno”.

Por otro lado, aseguró que el ataque dejó en evidencia la peligrosidad del hecho, debido a que el hombre indicó que “uno de los proyectiles atravesó la pared e ingresó al dormitorio donde dormía mi nieto de 9 años. La bala se detuvo a escasos 20 centímetros de la cama”.

De acuerdo con la información publicada por El Litoral, el humo del incendio casi asfixia a sus nietos y a su ex esposa. Por este motivo, la familia manifestó sentirse desamparada y pidió resguardo policial, ya que hasta el tercer día después del hecho no habían recibido respuestas de la justicia ni de la policía. Además, lamentó que los vecinos se negaran a facilitar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

A pesar de que Aguilera aseguró no tener deudas ni enemigos, señaló que el ataque le resulta inexplicable. Con la intención de buscar una respuesta, el hombre manifestó que tenía una sospecha sobre que el hecho podría estar vinculado a su trabajo de transporte de pacientes hacia los hospitales de Santo Tomé o Paso de los Libres. Por esto mismo, la Justicia baraja la posibilidad de que se haya tratado de un ataque mafioso.

Hace unos meses, se registró un ataque de características similares en Rosario. El blanco fue la sede del Sindicato de la Carne, ubicado en Fausta al 5300, en la zona sur de la ciudad. El edificio fue baleado y, una hora después, incendiaron el galpón bicicletero del frigorífico Paladini.

Los dos casos son investigados por el fiscal Lisandro Artacho, que se encontraba de turno en la unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó a la Policía de Investigaciones la toma de testimonios, el relevamiento de cámaras públicas y privadas, el levantamiento de rastros y el secuestro de los carteles. En el transcurso de este jueves, todas las actuaciones serán giradas a la Unidad de Extorsiones y Balaceras, creada para esclarecer este tipo de situaciones.

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