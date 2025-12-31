A más de un año de la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén, la causa será investigada por la Justicia Federal

Por el momento, no hay rastros del paradero de la joven de 21 años (Facebook)

Luciana Muñoz lleva casi un año y medio desaparecida. La última vez que la vieron con vida fue el 13 de julio de 2024 en la provincia de Neuquén, pero en el tiempo que transcurrió no se obtuvieron datos certeros sobre su paradero. Ahora, el caso será investigado por la Justicia Federal bajo la hipótesis de que la joven hubiera sido víctima de trata de personas.

El paso del expediente del fuero provincial al federal fue consecuencia de que la familia y el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaran que el caso se investigue bajo la hipótesis de trata de personas. De esta manera, se presumiría la comisión de un delito de tipo federal, que excedería a la Fiscalía que llevaba a cabo la causa desde su apertura.

Este giro respondió no solo a la falta de resultados en las búsquedas, sino también a la existencia de factores de vulnerabilidad, entre ellos, la pobreza, el consumo problemático de estupefacientes y la prostitución. La mezcla de estas condiciones habrían incrementado el riesgo para la joven frente a posibles redes de trata, según la Fiscalía neuquina.

Fue así que este martes, el juez de garantías Lucas Yancarelli resolvió declarar la incompetencia de la Justicia provincial y remitir la causa al fuero federal, atendiendo el pedido del abogado de la familia y la adhesión fiscal. Ambas partes sostuvieron que existen elementos que justifican investigar la desaparición de la joven como un presunto delito federal de trata de personas.

La mamá de Luciana recibió el diploma del secundario, tras un año sin saber en donde se encuentra su hija (Mujeres por la Libertad-Neuquén)

Según la información publicada por LM Neuquén, la transferencia implicará que la Fiscalía federal revise el expediente completo, evaluar las medidas adoptadas hasta el momento y definir nuevas acciones dirigidas a esclarecer el destino de Luciana.

Desde la Fiscalía neuquina remarcaron que, junto a la falta de pistas en los operativos y rastrillajes realizados, pesa la consideración de un contexto de especial vulnerabilidad que podría haber facilitado la captación de la joven por organizaciones delictivas.

Un punto todavía sin esclarecer en la investigación es el papel de M. A., quien fue identificado como la ex pareja de Luciana. La Justicia lo imputó en agosto del año pasado por falso testimonio en dos oportunidades.

La formulación de los cargos en su contra se dieron luego de que se comprobara que declaró no haber estado con Luciana el día de la desaparición. No obstante, distintos testigos y peritajes tecnológicos lo ubicaron en las inmediaciones del domicilio de la joven ese mismo día.

Por este motivo, el acusado será llevado a juicio por haber mentido a los investigadores, mientras sigue siendo la pieza central —y hasta el momento única— con la que cuenta la Fiscalía para intentar desentrañar lo ocurrido. Pues, se cree que habría sido una de las últimas personas en haberla visto.

Continúan activas las recompensas por información de Luciana Muñoz

En octubre, el Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó la nacionalización de la búsqueda de Luciana Muñoz y estableció una recompensa de 10 millones de pesos destinada a quienes aporten información útil sobre su paradero.

Actualmente, hay dos recompensas activas por el paradero de la joven

La resolución, firmada por la ex titular de la cartera Patricia Bullrich y publicada el 31 de octubre en el Boletín Oficial, dispuso además la difusión de su imagen en todo el país, a través de la Policía Federal Argentina. Esta decisión fue impulsada por la familia de Luciana y la Asamblea por Luciana, que en agosto viajaron a Buenos Aires para reclamar la aplicación del Protocolo de Palermo y lograr que el caso trascendiera las fronteras provinciales.

Previo a esto, el Ministerio de Seguridad de Neuquén había aumentado la recompensa ofrecida por información fehaciente sobre su paradero. El incremento a 100 millones pesos se oficializó al cumplirse un año de su desaparición, sin embargo, esta no habría arrojado resultados positivos.

La familia de Luciana denunció su desaparición, luego de que la joven abandonara la vivienda de su abuela Mirta Muñoz durante la madrugada del 13 de julio de 2024. El último registro visual de ella fueron obtenidos de cámaras de seguridad, en las que se la observó caminando sola y desorientada por las calles 8 de Diciembre y 1° de Enero. Vestía camisa negra, jeans claros y zapatillas negras.

Las tareas de búsqueda abarcaron más de 1.000 hectáreas e incluyeron sobrevuelos en helicóptero durante 120 kilómetros, además de un patrullaje exhaustivo de 45 kilómetros de los ríos Limay y Neuquén mediante embarcaciones y buzos tácticos. También se examinaron más de 800 horas de grabaciones de cámaras públicas y privadas.