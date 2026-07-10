Cayó un hombre que era intesamente buscado en Mar del Plata: intentó huir y se escondió debajo de una cama

Agentes de la DDI detienen al prófugo en Mar del Plata, quien fue hallado escondido debajo de una cama durante el operativo (La Capital)

Durante varios minutos, la tensión se apoderó de la zona oeste de Mar del Plata. Un hombre con pedido de captura activo había logrado escaparse en plena persecución policial, dejando a los efectivos en vilo. Tras huir a pie por varias calles y refugiarse en una vivienda, la búsqueda culminó de forma inesperada: fue hallado oculto debajo de una cama, en uno de los dormitorios de la casa revisada con autorización de la propietaria.

La detención de Leonel Gonzalo Nahuel Díaz, de 27 años, cerró un operativo policial iniciado la tarde del pasado miércoles. Sobre Díaz pesaba un pedido de captura dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Azul, relacionado con un robo agravado ocurrido en la localidad de Benito Juárez el 18 de abril.

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La búsqueda involucraba a personal del Gabinete de Robos Calificados a Viviendas de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata, quienes realizaban recorridas preventivas en el marco de operativos contra delitos automotores.

Según lo informado por el portal del diario La Capital, los investigadores ya tenían identificado el rostro de Díaz. Días atrás, efectivos de la DDI de Azul habían viajado a Mar del Plata para concretar un allanamiento en busca del sospechoso, pero la diligencia resultó infructuosa. Este miércoles, al llegar a la intersección de French y 180, los agentes lo reconocieron caminando por la vía pública.

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Al advertir la presencia policial, Díaz corrió hacia un Toyota Yaris que lo esperaba con otro hombre a bordo. Ambos emprendieron la fuga a toda velocidad, iniciando una persecución en la que participaron móviles del Comando de Patrullas. La huida se extendió por diferentes calles hasta finalizar en Rivadavia al 10.000, donde los ocupantes abandonaron el automóvil y continuaron a pie.

Dos agentes de la DDI Mar del Plata custodian un Toyota Yaris blanco utilizado en la fuga y recuperado de un robo, frente a la sede policial (La Capital)

Mientras el acompañante logró escapar y permanece prófugo, Díaz ingresó a una vivienda de la zona. Con autorización de la dueña, los efectivos policiales revisaron el inmueble. Finalmente, tras una búsqueda breve, encontraron al hombre escondido debajo de una cama, donde fue reducido y esposado.

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Aunque el Toyota Yaris llevaba una patente que correspondía legalmente a otro vehículo similar, el número de chasis reveló que se trataba de un automóvil robado. El vehículo había sido sustraído el pasado 27 de junio durante un asalto en la zona de 3 de Febrero al 5700.

En ese episodio, una mujer de 53 años descendió de su Toyota Yaris para realizar compras y fue sorprendida por dos hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes la amenazaron y se llevaron el vehículo. Dentro del automóvil recuperado, la Policía halló la documentación original de la víctima, herramientas y una tercera chapa patente. Todos estos elementos fueron secuestrados para ser analizados en el marco de la investigación.

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La confirmación del origen ilícito del vehículo llevó a que el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo imputara a Díaz también por el delito de encubrimiento. Además, se dispuso su alojamiento en la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde permanecerá a disposición tanto del expediente de Azul como del nuevo sumario iniciado en Mar del Plata.

En paralelo, la Policía continúa con la búsqueda del acompañante de Díaz, quien logró escapar a pie por la zona de avenida Fermín Errea. Hasta el momento, permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

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