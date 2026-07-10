Economía

El riesgo país amenaza con perforar el piso de los 400 puntos durante el fin de semana largo argentino

Ayer, el indicador elaborado por JP Morgan tuvo una leve baja pese al feriado local. La mayor parte de los ADR’s que cotizan en Nueva York, en cambio, cerraron con baja. El tono global fue ayer alcista tanto en Wall Street como en la apertura de Asia

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El riesgo país argentino rozó los 400 puntos durante una jornada marcada por el feriado nacional y la volatilidad internacional (Reuters)
El riesgo país argentino rozó los 400 puntos durante una jornada marcada por el feriado nacional y la volatilidad internacional (Reuters)

Ayer, en medio de un contexto internacional convulsionado y durante el feriado en la Argentina, el riesgo país argentino se acercó a los 400 puntos básicos y la mayoría de los American Depositary Receipts (ADR’s) de empresas nacionales que cotizan en Nueva York registró bajas, en una jornada atravesada por la volatilidad global y la atención sobre el sector tecnológico.

Las acciones argentinas en Wall Street exhibieron un predominio de números rojos. El riesgo país, indicador seguido de cerca por inversores y analistas, quedó al borde de perforar el umbral de los 400 puntos, un nivel que no se observaba en los últimos meses. La jornada bursátil se desarrolló en un contexto de preocupación por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, tras los ataques cruzados de los días previos.

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Según detalló Reuters, Teherán anunció ataques contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait, Qatar y Baréin como respuesta a una ofensiva norteamericana. Esta situación generó inquietud en los mercados internacionales respecto de un posible agravamiento del conflicto en Medio Oriente y sus eventuales efectos sobre la inflación global.

El sector tecnológico internacional mostró signos de recuperación. El índice Nasdaq cerró con una suba significativa, impulsada por el repunte de Micron Technology, que comunicó planes para invertir más de 250.000 millones de dólares en Estados Unidos con el objetivo de capitalizar la demanda de chips de memoria vinculados al auge de la inteligencia artificial. Este anuncio favoreció la recuperación del índice Philadelphia SE Semiconductor (SOX), que sumó su segunda rueda consecutiva en alza.

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Otras empresas del sector, como Applied Materials y Sandisk, también experimentaron alzas sustanciales en sus cotizaciones. Además, Meta Platforms revirtió pérdidas iniciales y consiguió avances tras reportarse que la compañía prevé fabricar chips de inteligencia artificial a partir de septiembre, según información de Reuters.

En el terreno de los indicadores, el S&P 500 sumó 59,12 puntos, con una variación positiva del 0,79% hasta las 7.541,83 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 328,11 puntos, un 1,27%, hasta 26.198,76 unidades. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average subió 133,31 puntos, un 0,25%, situándose en 52.481,70 unidades.

Con el inicio de la temporada de balances trimestrales, analistas citados por Reuters proyectaron un incremento interanual del 24% en las ganancias de las firmas que integran el S&P 500, con el sector tecnológico como principal motor de ese crecimiento. El S&P 500 cotiza en torno a 20 veces las utilidades esperadas, una cifra apenas inferior a la de un mes atrás.

En paralelo, el mercado energético reflejó cierta calma. El precio del petróleo Brent retrocedió un 0,2% hasta ubicarse en 76,10 dólares por barril, en un escenario en el que los operadores evaluaron un riesgo limitado de escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El descenso de la cotización del crudo ayudó a que los bonos del Tesoro estadounidense consolidaran avances, con la tasa del bono a 10 años en 4,55%. Los títulos soberanos de Japón y Australia también mostraron incrementos.

En el cierre de la jornada del jueves en la Argentina, la apertura de los mercados asiáticos en la madrugada del viernes horario local, las plazas bursátiles de la región se acoplaron a la tendencia positiva de los mercados tecnológicos. El índice Kospi de Corea del Sur avanzó 2,6%, mientras que el Nikkei de Japón sumó un 1,3%. El MSCI Asia Pacific subió 0,5%, aunque permaneció encaminado hacia una baja semanal. El impulso de las tecnológicas y, en particular, del segmento de chips, resultó determinante. SK Hynix ganó 2,5% en Seúl tras completar una colocación de American Depositary Shares por 26.500 millones de dólares, recursos destinados a financiar la expansión de su capacidad ante la creciente demanda de equipamiento para inteligencia artificial.

El debut de los ADR de SK Hynix en el mercado estadounidense está previsto para este viernes bajo el símbolo SKHYV, que adoptará la sigla SKHY a partir del 13 de julio. Tanto SK Hynix como Samsung Electronics planean incrementar su inversión en Corea del Sur, apoyados por un programa gubernamental que busca movilizar 880.000 millones de dólares en el sector.

Reuters informó que el optimismo por el segmento tecnológico resurgió luego de una semana volátil, marcada por ventas masivas en acciones de chips. El gasto en capital de las principales compañías del rubro se ubica en el centro del debate. Las declaraciones recogidas por la agencia reflejaron que “las empresas tendrán que demostrar que los márgenes se mantienen elevados, que las proyecciones siguen sólidas y que el crecimiento de las ganancias, liderado por la tecnología, cuenta con la amplitud suficiente como para sostener la valuación del mercado”.

En el corto plazo, la atención de los inversores se concentra en los próximos balances y en la reacción de los mercados ante los movimientos corporativos y las novedades geopolíticas. El contexto internacional, cruzado por la volatilidad y expectativas sobre la evolución de la inteligencia artificial, marca el pulso de las cotizaciones globales y condiciona la dinámica de los activos argentinos en Wall Street.

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