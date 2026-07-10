El vice de Caputo defendió la mejora de la economía: “Todavía hay gente que no lo siente y lo entendemos”

El viceministro de Economía, José Luis Daza, confirmó que el gobierno prepara nuevas herramientas de crédito para dinamizar la construcción.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, admitió que si bien las variables de la economía local evolucionan de manera favorable, sabe que en esta transición aún hay gente que por ahora “no lo siente” las mejoras. En ese sentido, adelantó que están trabajando en una serie de medidas para facilitar el otorgamiento de créditos en pesos y dólares, sobre todo para el sector de la construcción, por la cantidad de trabajadores que moviliza.

En una entrevista que dio a la Televisión Pública, Daza detalló que el equipo económico analiza distintos canales para acelerar que el acceso al crédito. “Nosotros estamos analizando una serie de canales para poder facilitar el otorgamiento y la obtención de préstamos en pesos o en dólares. Esperamos poder avanzar en forma rápida porque es importante en esta transición de la economía argentina porque, desde mi perspectiva, va funcionando en forma muy sólida, espectacular, aunque hay gente que todavía no lo siente y lo entendemos”, señaló.

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El viceministro remarcó que el acceso al crédito representa uno de los principales desafíos y oportunidades en esta etapa. Según Daza, facilitar nuevas líneas de financiamiento puede tener un impacto directo sobre la generación de puestos laborales, sobre todo en la construcción. “En esta transición, nosotros entendemos que una de las cosas que tenemos que facilitar es el acceso al crédito para que haya construcción que genera mucho empleo”, sostuvo.

La construcción tuvo un repunte de 6,3% intermensual en mayo según el Indec.

Las declaraciones se dieron luego de que ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la actividad de la construcción tuvo un repunto de 6,3% intermensual en mayo y de 4,1% interanual que lo llevó a que en los primeros cinco meses del año registre una mejora del 2,5% contra 2025.

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Se trata de un sector clave en donde el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene puesto el foco. Por medio de la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales, ademas de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, cree que llegarán los “mejores 18 meses”. Aunque estos últimos dos aún están en veremos por falta de legislación que de seguridad jurídica como por la postergación de iniciativa como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) respectivamente.

Sin embargo, el número dos del Ministerio de Economía fue enfático en descartar la posibilidad de implementar atajos o soluciones fáciles de corte populista para reactivar el crédito en la previa de las elecciones como sucedio en el pasado. “No podemos tomar atajos, no hay soluciones fáciles populistas, no va a haber plan platita”, expresó.

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El futuro del riesgo país

El viceministro también se refirió a la evolución del riesgo país y anticipó una tendencia a la baja para los próximos meses. “El riesgo país está en 408, vamos a tener menos. El riesgo país va a seguir sostenidamente a la baja”, afirmó. Daza relacionó este descenso con la expansión de la base de inversionistas, consecuencia directa de los recientes upgrades internacionales que recibió el país (Fitch y Standard and Poor’s).

“Por lo general, no hago pronósticos, no hago muchas estimaciones, pero todavía hay razones por las cuales estamos haciendo un catch-up de los dos upgrades que se nos hicieron. La base de inversionistas que se expandió como consecuencia de estos dos todavía no ha tomado todas las posiciones que necesitan tomar”, explicó.

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El viceministro, José Luis Daza, destacó que el riesgo país va a seguir a la baja por los dos upgrades que tuvo Argentina.

Este jueves, a pesar del feriado en la Argentina por el Día de la Independencia, los bonos en dólares operaron y el riesgo país se ubicó en 404 puntos básicos (p.b), un nuevo mínimo desde 2018 y por lo tanto, en lo que va de gestión de Javier Milei. Lo que podría acercar al equipo económico a salir a colocar el mercado internacional.

Todo dependerá de cómo evolucione el riesgo país. Está semana el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero hasta 2027 en donde una salida al mercado internacional aparece como una opción en caso de que las condiciones mejoren, es decir, que baje la tasa. Lo que no solo depende de la evolución que tenga el indicador del JP Morgan sino también de la tasa de interés global como explicó el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

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La tasa de interés libre de riesgo global, la de los bonos de Estados Unidos a 10 años, se mantiene en 4,5%. Según explicó, históricamente el mayor componente del costo financiero argentino fue el riesgo país, pero en la actualidad la tasa base internacional representa una porción más relevante. “Hoy, en lo que compone el costo financiero en dólares del Tesoro, la tasa libre de riesgo global, la tasa a la que se financia Estados Unidos, es un componente más alto que el riesgo país”, comentó Furiase.