Juicio por Loan, octava audiencia: declaran un primo, un tío y un testigo que participó de la búsqueda y encontró huellas

Loan Peña tenía 5 años al momento de desaparecer

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes 7 de julio en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes con la octava audiencia del debate. Luego de las declaraciones de los padres, los hermanos, la abuela, los tíos y otros familiares directos del niño, el Tribunal Oral Federal escuchará a tres nuevos testigos.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, fueron citados Miguel Ángel Noguera, tío materno de Loan; Diego Arnaldo “Huevo” Peña, primo del niño; y Roque Valeriano Noguera, quien participó de la búsqueda y encontró huellas en el barro.

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Las mayores expectativas están puestas en la declaración de Diego “Huevo” Peña, quien estuvo presente en el almuerzo realizado el 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina Peña. Su nombre apareció en reiteradas oportunidades durante las últimas audiencias, especialmente en los testimonios de Camila Ayelén Núñez y otros familiares, que reconstruyeron el recorrido hacia el naranjal y los minutos previos a la desaparición del niño.

La foto de Loan con los cubiertos, la última que le tomaron con vida en el almuerzo del 13 de junio de 2024

En tanto, Miguel Ángel Noguera fue mencionado por Alberto Sebastián Noguera durante la séptima audiencia. Según declaró, ambos se dirigieron juntos hacia la casa de Catalina apenas se enteraron de que Loan había desaparecido para sumarse a la búsqueda.

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Por su parte, Roque Valeriano Noguera es uno de los testigos vinculados al hallazgo de las huellas y del botín del niño, un episodio que ocupa un lugar central en la acusación contra Laudelina Peña. Además, mantiene un vínculo familiar por afinidad con Antonio Benítez, ya que su esposa, Marina Franco, es prima del imputado.

Con estas declaraciones continuará una etapa del juicio centrada en reconstruir las horas previas y posteriores a la desaparición de Loan. Hasta el momento ya declararon 13 familiares directos, quienes permitieron al Tribunal reconstruir el desarrollo del almuerzo, el recorrido hacia el naranjal y el inicio de la búsqueda, aunque todavía persisten interrogantes sobre qué ocurrió con el niño después de que fue visto por última vez.

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Los padres de Loan ya declararon. Durante su testimonial, la madre del niño Loan increpó a Laudelina Peña. “Que nos diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín”, dijo

Los momentos que marcaron las primeras tres semanas

Además de la reconstrucción de los hechos, el debate oral también dejó escenas y testimonios que marcaron el inicio del juicio.

Uno de los primeros impactos llegó en la tercera audiencia, cuando la defensa de Laudelina Peña pidió citar como testigo a Elisa “Lilita” Carrió. El planteo se basó en declaraciones públicas de la ex líder de la Coalición Cívica, quien aseguró que el entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, le había dicho: “A alguien había que quebrar”, en referencia a Laudelina. El Tribunal hizo lugar al pedido.

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En esa misma jornada, Carlos Pérez entregó unas anotaciones a su abogado defensor, Ernesto “Tito” González, en las que se definió como un “chivo expiatorio”.

La sexta audiencia estuvo marcada por las declaraciones de los hermanos de Loan. Cristian Ramón Peña reveló que, durante las primeras horas de la búsqueda, recibió un mensaje intimidatorio de un desconocido. “Me preguntaron si quería hablar con Loan o negociar por él”, declaró ante el Tribunal.

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Elisa “Lilita” Carrió será citada a declarar

Ese mismo día también volvió a aparecer el nombre de José Mazzei, el perito contratado por la familia para colaborar en la búsqueda del niño. Su intervención generó uno de los principales cruces entre las partes, no por su trabajo en sí, sino por una reconstrucción privada que realizó durante la investigación junto a algunos familiares de Loan. Mientras la defensa pretendía interrogar a los testigos sobre esa diligencia, la fiscalía y la querella se opusieron al considerar que las preguntas excedían el objeto del juicio y podían revictimizar a las víctimas. Finalmente, el Tribunal autorizó el interrogatorio, aunque con ciertos límites.

Otro de los testimonios que generó repercusión fue el de Macarena Peña, hija de Laudelina. La joven aseguró que escuchó al entonces abogado de su madre, José Fernández Codazzi, sugerir que sostuvieran la versión de un accidente para explicar la desaparición de Loan. Según declaró, el letrado les advirtió que “tenían ubicaciones que las comprometían, que iban a ser detenidas” y que “Patricia Bullrich nos iba a llevar”.

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