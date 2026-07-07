Crimen y Justicia

Imputaron al preso que incendió un pabellón de la cárcel de Gorriti donde se encontraba el femicida de Iara Rueda

Mauricio Abad continúa internado debido a las graves heridas producidas por el fuego en el penal de San Salvador de Jujuy. Cumple una condena a perpetua por el crimen de la adolescente ocurrido en 2020

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El incendio ocurrió el mes pasado en un pabellón del penal de Gorriti en San Salvador de Jujuy
El incendio ocurrió el mes pasado en un pabellón del penal de Gorriti en San Salvador de Jujuy

Mientras aguardan que el femicida Mauricio Esteban Abad, se recupere de las heridas provocadas por un incendio ocurrido el mes pasado en un pabellón del penal de Gorriti en San Salvador de Jujuy, formalizaron la imputación contra otro preso de la misma unidad carcelaria.

Este lunes el Ministerio Público Fiscal de la provincia acusó por el delito de homicidio en grado de tentativa a M. M. E. en el marco de la investigación que se inició el 12 de junio y que provocó graves lesiones a Abad, condenado a perpetua en 2023 por el crimen de Iara Rueda. En el mismo hecho, también sufrió lesiones un compañero de celda.

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A poco de cumplirse un mes del siniestro, la víctima continúa internada debido a las quemaduras en el rostro y complicaciones pulmonares que le provocó la inhalación de monóxido de carbono.

La audiencia de imputación se llevó a cabo ante el juez interviniente, quien hizo lugar al pedido del fiscal Aldo Lozano de otorgar un plazo de tres meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria.

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El imputado fue encuadrado en los términos del artículo 79 en función del artículo 42 del Código Penal, norma que regula el homicidio simple en grado de tentativa. Lozano tiene a su cargo la conducción de la causa desde la Fiscalía Especializada, que ahora avanza con distintas medidas probatorias pendientes.

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Iara Rueda fue asesinada en 2020 cuando tenía 16 años

Entre las diligencias que restan completar, la fiscalía aguarda el informe médico definitivo sobre el estado de salud de la víctima. La declaración testimonial de E. M. A. tampoco pudo concretarse hasta el momento debido a la gravedad de sus lesiones; esa instancia procesal quedará para cuando su evolución clínica lo permita. La causa avanza con las evidencias ya recolectadas, mientras el equipo de Lozano continúa la producción de prueba, según especificó el MPF.

El imputado permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, donde cumple una condena previa por homicidio. Fue en ese contexto carcelario donde se produjo el episodio que ahora suma una nueva causa en su contra.

Cómo fue el ataque

El incendio tuvo lugar en el pabellón 5 de la Unidad Penitenciaria N° 1 del barrio Gorriti y afectó directamente la celda donde dormían dos reclusos. Las llamas se iniciaron cerca de las 2.30 de la madrugada, según confirmó el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Ariel Gil Urquiola.

El siniestro fue de origen presuntamente intencional y la intervención del personal penitenciario evitó que el fuego se extendiera a otras áreas del pabellón, según explicó Gil Urquiola.

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Su cuerpo lo encontraron cinco días después de haber desaparecido, en un descampado. Estaba atado de pies y manos, con signos de estrangulamiento. (Telam)

Abad sufrió quemaduras en el rostro y complicaciones pulmonares y debió ser trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria, donde quedó internado en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Hasta el momento, no ha sido dado de alta.

“Resta incorporar el informe médico definitivo sobre la evolución de la víctima y recibir su declaración testimonial, diligencia que aún no pudo concretarse debido a la gravedad de las lesiones sufridas y que se realizará cuando su estado de salud lo permita”, indicó el órgano fiscal. El otro recluso presente en la celda también se encontraba cumpliendo con una condena firme.

Abad fue condenado en 2023 junto a Raúl Arnaldo Cachizumba por el “homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometido contra una mujer”, según estableció el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy, presidido por la jueza María Margarita Nallar.

El juicio oral comenzó el 13 de abril de ese año y concluyó el 3 de mayo. La víctima, Iara Rueda, tenía 16 años cuando desapareció el 23 de septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá. Su cuerpo fue hallado cinco días después en un descampado, atado de pies y manos, con signos de estrangulamiento.

La investigación determinó que Abad, Cachizumba y un menor de edad la abordaron por la fuerza, la trasladaron a una zona alejada y, tras asesinarla, intentaron quemar el cuerpo para eliminar rastros del crimen.

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