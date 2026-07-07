Rodrigo Sbarra fue oficializado como viceministro de Salud tras la salida de Guido Giana

Rodrigo Sbarra, el nuevo viceministro de Salud formalizado en Boletín Oficial

El decreto que reordenó la cartera que conduce Mario Lugones finalmente salió hoy en Boletín Oficial, tal como había adelantado Infobae. Rodrigo Sbarra fue nombrado viceministro de Salud tras haber presentado su renuncia al cargo de subsecretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gestión Administrativa de dicha área.

Los movimientos en el Ministerio de Salud se dieron a partir de la inesperada salida de Guido Giana a siete meses de haber asumido el cargo. Según trascendió, hubo motivos personales que lo llevaron a tomar la decisión que se conoció este lunes.

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Sbarra se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa desde diciembre del año pasado cuando fue designado por el decreto 874/2025. El anticipo de los cambios lo confirmaron fuentes oficiales a este medio, los cuales se concretaron mediante el decreto 579/2026: “Designase, a partir del 7 de julio de 2026, en el cargo de Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud al licenciado Rodrigo Alberto Sbarra", describe el documento oficial.

En tanto, Giana había asumido como viceministro un mes antes y su nombramiento quedó asentado a través del decreto 783/2025 publicado en el Boletín Oficial para reemplazar a Cecilia Loccisano, quien había presentado su renuncia tras la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas del 26 de octubre de ese año.

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Previamente, había sido gerente económico-financiero del INSSJP-PAMI durante la gestión de Mauricio Macri y tuvo un breve paso por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de su llegada al Ministerio de Salud, también había tenido una trayectoria política dentro del PRO: fue concejal en el municipio de Presidente Perón y candidato a intendente bajo la coalición Juntos por el Cambio.

En esa línea, desde la cartera sanitaria señalaron que la llegada de Sbarra continuará impulsando la agenda de transformación que llegó con la gestión del ministro Mario Lugones. Además, aclararon que el objetivo es profundizar las políticas de desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud.

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Por su parte, en un comunicado oficial, la cartera agradeció a Giana “por su trabajo, compromiso y profesionalismo durante su gestión” y señaló que su aporte “fue fundamental para sentar las bases de esta nueva etapa”.

Guido Giana, el funcionario saliente del Ministerio de Salud

Quién es el nuevo administrador

Sbarra se presenta en su perfil de LinkedIn como economista especialista en implementación de políticas públicas, con una larga carrera en la administración pública nacional. Su último cargo antes de incorporarse a la gestión libertaria fue en el Ministerio de Desarrollo Productivo, durante la presidencia de Mauricio Macri, donde permaneció más de cuatro años: como subsecretario de Coordinación entre diciembre de 2015 y octubre de 2018, y luego como secretario de Coordinación hasta diciembre de 2019.

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Sbarra trabajó en el Gobierno de Mauricio Macri en el Ministerio de Desarrollo Productivo (@RodrigoSbarra)

Con anterioridad, ejerció como asesor financiero del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con funciones en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico porteño entre mayo de 2012 y diciembre de 2015. Entre julio de 2009 y ese mismo mes de 2012, ocupó el rol de asesor económico y enlace parlamentario en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, desde donde articuló el vínculo entre esa cartera y el Honorable Congreso de la Nación.

Su trayectoria en el sector público arranca en marzo de 2005, cuando se incorporó como asistente en la Unidad Ministro del Ministerio de Economía y Producción, cargo que mantuvo hasta diciembre de 2008, para pasar luego a la Unidad Ministro del Ministerio de Producción hasta julio de 2009. Entre agosto de 2010 y abril de 2011, además, actuó como consultor externo delINTA, con participación en el Programa Global Biopact.

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