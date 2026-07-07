Infantino condenó los dichos contra Mbappé de una senadora paraguaya: “Necesitamos luchar contra el racismo y derrotarlo todos juntos”

Gianni Infantino apoyó a Kylian Mbappé luego de los dichos racistas de una senadora paraguaya (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), Gianni Infantino, condenó de forma categórica los comentarios racistas que la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigió al capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, tras la eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

“Condeno de manera inequívoca los comentarios racistas dirigidos a Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Todo el mundo del fútbol y la sociedad están en solidaridad con el capitán de Francia: necesitamos luchar contra el racismo y derrotarlo todos juntos", señaló Infantino en su comunicado que publicó en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La declaración del máximo dirigente del fútbol mundial llegó en el marco de una controversia que escaló rápidamente a nivel internacional. El sábado 5 de julio, horas después de la derrota de Paraguay ante Francia por 1-0 en Filadelfia, Amarilla publicó en la red social X una serie de mensajes con insultos racistas contra el delantero francés. La legisladora, perteneciente al Partido Liberal Radical, llamó a Mbappé “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés”, lo comparó con chimpancés y llegó a sugerir que los jugadores paraguayos debieron haberle propinado una agresión física al final del partido.

Infantino condenó los dichos racistas contra Mbappé

El propio Mbappé respondió el lunes a través de sus redes sociales. “Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha demostrado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, escribió el futbolista.

PUBLICIDAD

El capitán francés lamentó además que las publicaciones de la senadora opacaran el recorrido del equipo paraguayo en el torneo: “Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante este Mundial”.

“Jamás permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, concluyó.

La reacción institucional fue inmediata y múltiple. La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, calificó los dichos de Amarilla de “abyectos, indignas e inaceptables” y subrayó que, al atacar a Mbappé, la senadora atacaba “todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

PUBLICIDAD

El descargo de Mbappé

La Federación Francesa de Fútbol (FFF), por su parte, anunció la presentación de una denuncia ante la fiscalía para iniciar acciones judiciales. “Estas declaraciones son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar”, afirmó la FFF en su comunicado oficial.

Infantino encuadró su condena en el compromiso de la FIFA con la lucha antirracista. “El fútbol ha demostrado durante esta Copa Mundial de la FIFA lo poderoso que es como factor de unión en la sociedad. Nuestro deporte debe seguir siendo un espacio inclusivo y seguro para todos y nuestros esfuerzos continúan para erradicar el flagelo del racismo de nuestro hermoso juego y de la sociedad", agregó el presidente del organismo.

PUBLICIDAD

El posteo de la senadora que desató la controversia

El episodio no ocurre de forma aislada. La organización mundial de futbolistas FIFPRO advirtió el 4 de julio que los jugadores del Mundial enfrentan un patrón creciente de abusos, racistas y discriminatorios, tanto en redes sociales como de manera presencial. Según datos de la propia FIFA, el servicio de protección en redes sociales del organismo registró un incremento de 13 veces en el volumen de abusos en línea durante la fase de grupos del torneo, con un 11% de contenido de motivación racial.

No es la primera vez que Amarilla protagoniza una controversia de este tipo. En 2021, durante la visita de la reina Letizia de España a Paraguay, la senadora la calificó de “periodista devenida en reina”, lo que generó críticas en el ámbito político y diplomático. El gobierno paraguayo tomó distancia de sus dichos en esta ocasión: la cancillería de Asunción emitió un comunicado en el que repudió y rechazó las declaraciones de Amarilla, con énfasis en que “no representan al pueblo paraguayo”.

PUBLICIDAD