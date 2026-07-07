Deportes

Infantino condenó los dichos contra Mbappé de una senadora paraguaya: “Necesitamos luchar contra el racismo y derrotarlo todos juntos”

El presidente de la FIFA repudió en un comunicado los agravios al futbolista francés

Guardar
Google icon
Gianni Infantino apoyó a Kylian Mbappé luego de los dichos racistas de una senadora paraguaya (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Gianni Infantino apoyó a Kylian Mbappé luego de los dichos racistas de una senadora paraguaya (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), Gianni Infantino, condenó de forma categórica los comentarios racistas que la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigió al capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, tras la eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

“Condeno de manera inequívoca los comentarios racistas dirigidos a Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Todo el mundo del fútbol y la sociedad están en solidaridad con el capitán de Francia: necesitamos luchar contra el racismo y derrotarlo todos juntos", señaló Infantino en su comunicado que publicó en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La declaración del máximo dirigente del fútbol mundial llegó en el marco de una controversia que escaló rápidamente a nivel internacional. El sábado 5 de julio, horas después de la derrota de Paraguay ante Francia por 1-0 en Filadelfia, Amarilla publicó en la red social X una serie de mensajes con insultos racistas contra el delantero francés. La legisladora, perteneciente al Partido Liberal Radical, llamó a Mbappé “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés”, lo comparó con chimpancés y llegó a sugerir que los jugadores paraguayos debieron haberle propinado una agresión física al final del partido.

infantino condenó los dichos racistas contra Mbappé
Infantino condenó los dichos racistas contra Mbappé

El propio Mbappé respondió el lunes a través de sus redes sociales. “Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha demostrado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, escribió el futbolista.

PUBLICIDAD

El capitán francés lamentó además que las publicaciones de la senadora opacaran el recorrido del equipo paraguayo en el torneo: “Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante este Mundial”.

“Jamás permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, concluyó.

La reacción institucional fue inmediata y múltiple. La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, calificó los dichos de Amarilla de “abyectos, indignas e inaceptables” y subrayó que, al atacar a Mbappé, la senadora atacaba “todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

El descargo de Mbappé
El descargo de Mbappé

La Federación Francesa de Fútbol (FFF), por su parte, anunció la presentación de una denuncia ante la fiscalía para iniciar acciones judiciales. “Estas declaraciones son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar”, afirmó la FFF en su comunicado oficial.

Infantino encuadró su condena en el compromiso de la FIFA con la lucha antirracista. “El fútbol ha demostrado durante esta Copa Mundial de la FIFA lo poderoso que es como factor de unión en la sociedad. Nuestro deporte debe seguir siendo un espacio inclusivo y seguro para todos y nuestros esfuerzos continúan para erradicar el flagelo del racismo de nuestro hermoso juego y de la sociedad", agregó el presidente del organismo.

El posteo de la senadora que desató la controversia
El posteo de la senadora que desató la controversia

El episodio no ocurre de forma aislada. La organización mundial de futbolistas FIFPRO advirtió el 4 de julio que los jugadores del Mundial enfrentan un patrón creciente de abusos, racistas y discriminatorios, tanto en redes sociales como de manera presencial. Según datos de la propia FIFA, el servicio de protección en redes sociales del organismo registró un incremento de 13 veces en el volumen de abusos en línea durante la fase de grupos del torneo, con un 11% de contenido de motivación racial.

No es la primera vez que Amarilla protagoniza una controversia de este tipo. En 2021, durante la visita de la reina Letizia de España a Paraguay, la senadora la calificó de “periodista devenida en reina”, lo que generó críticas en el ámbito político y diplomático. El gobierno paraguayo tomó distancia de sus dichos en esta ocasión: la cancillería de Asunción emitió un comunicado en el que repudió y rechazó las declaraciones de Amarilla, con énfasis en que “no representan al pueblo paraguayo”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalGianni InfantinoKylian MbappéMundial 2026CopaMundial2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De ser un prodigio en el tenis y estudiar derecho, a verdugo de Estados Unidos en el Mundial: la historia de De Ketelaere, el héroe de Bélgica

El mediocampista del Atalanta anotó un doblete en los octavos de final ante el país anfitrión, pero su recorrido arranca mucho antes, cuando el fútbol no era su primera opción

De ser un prodigio en el tenis y estudiar derecho, a verdugo de Estados Unidos en el Mundial: la historia de De Ketelaere, el héroe de Bélgica

Árbitro salvadoreño Iván Barton rompe el récord centroamericano en Mundiales

El salvadoreño llegará a seis encuentros como árbitro principal tras el cruce entre Suiza y Colombia, superará al guatemalteco Carlos Batres y se convertirá en el juez de la región con más partidos dirigidos

Árbitro salvadoreño Iván Barton rompe el récord centroamericano en Mundiales

Rostros de tristeza de la afición mexicana tras el final del sueño mundialista

La selección de México culminó su participación mundialista tras perder 2-3 ante Inglaterra, en un estadio Azteca lleno y con un sueño pendiente de avanzar de los octavos de final.

Rostros de tristeza de la afición mexicana tras el final del sueño mundialista

Los graves errores defensivos de Estados Unidos que capitalizó Bélgica: el increíble blooper del arquero que encaminó la goleada

Hans Vanaken recibió el balón con el arco rival completamente libre, remató de primera intención desde 30 metros y convirtió uno de los tantos más extraños de la Copa del Mundo, producto de un error del arquero Matthew Freese. Sobre el final, Lukaku sacó provecho de otro horror defensivo del rival

Los graves errores defensivos de Estados Unidos que capitalizó Bélgica: el increíble blooper del arquero que encaminó la goleada

El peculiar motivo por el que una figura de Portugal abandonó la rueda de prensa tras la eliminación ante España

Al defensor Ruben Dias le molestó una situación en el contacto con los medios y decidió retirarse. Fue después del triunfo de la Roja por los octavos de final del Mundial 2026

El peculiar motivo por el que una figura de Portugal abandonó la rueda de prensa tras la eliminación ante España

DEPORTES

De ser un prodigio en el tenis y estudiar derecho, a verdugo de Estados Unidos en el Mundial: la historia de De Ketelaere, el héroe de Bélgica

De ser un prodigio en el tenis y estudiar derecho, a verdugo de Estados Unidos en el Mundial: la historia de De Ketelaere, el héroe de Bélgica

Árbitro salvadoreño Iván Barton rompe el récord centroamericano en Mundiales

Rostros de tristeza de la afición mexicana tras el final del sueño mundialista

Los graves errores defensivos de Estados Unidos que capitalizó Bélgica: el increíble blooper del arquero que encaminó la goleada

El peculiar motivo por el que una figura de Portugal abandonó la rueda de prensa tras la eliminación ante España

TELESHOW

Cómo se habrían conocido la China Suárez y el piloto Franco Deambrosi: “No dan las fechas”

Cómo se habrían conocido la China Suárez y el piloto Franco Deambrosi: “No dan las fechas”

Martín Cirio anunció su incorporación a un famoso reality show: “Estoy muy contento y nervioso”

El enojo de José María Muscari por el precio que le cobraron en una fiambrería: “El robo del siglo”

El desopilante imprevisto de Jimena Barón durante su viaje a Atlanta: “Las valijas quedaron a baño maría”

Yanina Latorre contó cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi fuera del fútbol: “Entiendo tus nervios”

INFOBAE AMÉRICA

Un autobús del transporte público se incendia en la carretera Panamericana en El Salvador

Un autobús del transporte público se incendia en la carretera Panamericana en El Salvador

Gobierno de Guatemala presenta 208 denuncias por delitos ambientales

Tras fallo sobre el TPS, Defensoría llama a hondureños a fortalecer trámites consulares

Autoridades costarricenses desarticulan célula de “Los Maruja” tras operativo antidrogas

República Dominicana lanza Campo Joven 2.0: financiamiento sin intereses para emprendedores rurales de 18 a 35 años