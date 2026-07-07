Una periodista brasileña acusó una campaña armada alrededor de Neymar luego de la eliminación de Brasil en el Mundial

Chris Flores señaló las falencias del seleccionado sudamericano de la Copa del Mundo y apuntó a la actitud de los jugadores

El adiós de Neymar a la selección brasileña provocó una escena de lágrimas, un ambiente de reproche y una última eliminación mundialista que selló su retiro del equipo a los 34 años. El delantero del Santos no logró cambiar el destino de la Verdeamarela en la Copa del Mundo 2026. La derrota ante Noruega por 2-1 en los octavos de final terminó por cerrar una etapa en la que el sueño del hexacampeonato quedó trunco y, con él, la carrera internacional del máximo goleador brasileño.

El desenlace dejó una profunda desilusión entre los aficionados de Brasil, quienes vieron cómo uno de sus ídolos más emblemáticos abandonaba el campo entre lágrimas, consciente de que ese sería su último partido con la camiseta nacional. El resultado ante Noruega no solo supuso la eliminación, sino que también provocó intensos debates en la prensa y en la opinión pública brasileña respecto al legado y la actitud de Neymar durante el torneo.

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Las críticas no tardaron en multiplicarse en los medios. Una de las voces más resonantes fue la de la periodista Chris Flores, quien desde su programa Lo mejor de la tarde lanzó una serie de cuestionamientos que apuntaron tanto a la organización de la selección como a la figura de Neymar. La comunicadora, citando a fuentes cercanas al entorno del jugador, afirmó: “No importaba quién destacara con Brasil en caso de victoria. La idea era vender a Neymar como el gran héroe del sexto título. Pero los planes fracasaron, como vimos ayer. Y al final, les salió el tiro por la culata”.

Neymar se despidió de la Copa del Mundo entre lágrimas (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

La periodista fue aún más dura al referirse al ambiente previo al certamen. Recordó una fiesta de presentación del plantel nacional que, en sus palabras, resultó ser un presagio de lo que vendría: “¿Recuerdan esa fiesta patética donde anunciaron la plantilla de la selección? ¿El anuncio de la convocatoria? Esa fiesta patética ya presagiaba lo que estaba por venir”. Uno de sus compañeros en el programa añadió que fue “de muy mal gusto”, reforzando la percepción de Flores.

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La periodista relató que durante esa celebración, se emitió un anuncio publicitario en el que Neymar ya aparecía como convocado, pese a que oficialmente aún no se conocía la lista definitiva. “Supuestamente él no sabía que iba a ser convocado, pero en el anuncio que se mostró en esa fiesta patética, él ya aparecía anunciando su participación”, explicó la periodista. Añadió que todo se desarrolló durante una pausa publicitaria, lo que aumentó la sospecha de que la convocatoria y la campaña mediática habían sido orquestadas de antemano.

La presión mediática sobre Neymar no solo se centró en su desempeño deportivo, sino también en sus compromisos comerciales. Según la Revista Veja, el delantero cerró ocho contratos de publicidad para publicaciones en sus redes sociales en caso de que Brasil se consagrara campeón del mundo. Fuentes consultadas por la columna GENTE del mismo medio señalaron que los materiales publicitarios, tanto videos como fotos, fueron grabados incluso antes de que se confirmara su inclusión en la lista para el Mundial.

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En palabras de Chris Flores: “¿Cómo es posible que alguien que supuestamente no sabe que va a ir, y que llora de emoción al ser convocado, ya tenga un anuncio grabado? Todo estaba preparado, amigos. Dejemos de ser idiotas. Nos tomaron por tontos. Ese es el problema”. Su reflexión apuntó a la brecha entre la narrativa sentimental difundida en los medios y la realidad de una estrategia comercial cuidadosamente planificada.

El delantero brasileño se retiró de la selección tras la eliminación ante Noruega (IMAGN IMAGES vía Reuters/James Lang)

El clima de desencanto se extendió cuando la periodista insistió en la necesidad de transmitir valores a las nuevas generaciones: “Ustedes madres, abuelas, padres, abuelos tienen que enseñarles a los niños, a nuestros hijos y nietos, qué es el honor. Usen esto como ejemplo, porque ayer hubo muchos niños llorando, y eso nos parte el corazón. Tenemos que enseñarles qué es el honor”.

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Flores utilizó el caso de Cabo Verde, debutante en el Mundial, para subrayar el contraste entre distintos modos de asumir la competencia. El seleccionado africano, que perdió por 3-2 ante Argentina en un partido de dieciseisavos de final, fue presentado como un ejemplo de entrega y dignidad deportiva. “¿Saben lo que es perder y ganar al mismo tiempo? Perdieron el partido, pero ganaron en honor y visibilidad. Demostraron lo que significa jugar con el corazón, aún sabiendo que sería difícil. México también perdió con honor ayer. Siguieron insistiendo, tratando de darle la vuelta al resultado. Es ahí cuando te ganas el aplauso de la afición”, expresó la periodista.

En contraste, la periodista lamentó la actitud de algunos integrantes de Brasil tras la eliminación: “¿Pero nosotros? ¿Cómo vamos a aplaudir un final tan lamentable, en el que terminan peleándose y empujando a los jugadores rivales? Eso no es lo que esperamos. Y luego está el hecho de ya sabes marcharse de un partido así sin dar una entrevista, sin hablarle a la nación que los apoyaba, que lo dejó todo... que lo dejó todo para verlos y animarlos, aun sabiendo toda esta farsa. Es lo mínimo que se espera. Eso demuestra falta de honor, demuestra falta de carácter. Así son las cosas”.

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Neymar, quien volvió a la selección tras no ser convocado desde 2023 y arrastraba una lesión muscular, apenas pudo participar en los partidos decisivos del torneo. Aunque convirtió un penal en los minutos finales frente a Noruega, el resultado no alcanzó para evitar la eliminación ni para modificar el rumbo de la selección en el campeonato.

Así, Ney puso fin a su trayectoria con la selección de Brasil. El delantero dejó un registro de 80 goles en 130 partidos internacionales, un récord que lo consagra como el máximo goleador en la historia de la Verdeamarela.

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