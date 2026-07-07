Prefectura secuestró en Misiones un impactante cargamento de droga valuada en 3.700 millones de pesos

Prefectura secuestró una tonelada de droga en Misiones

La Prefectura Naval Argentina incautó casi una tonelada de marihuana en la localidad misionera de El Dorado, en un operativo que desarticuló un cargamento ingresado desde Paraguay valuado en más de 3.700 millones de pesos. La droga fue detectada tras cruzar el río Paraná en una embarcación a motor de alta potencia y fue trasladada en una camioneta que registraba pedido de secuestro por robo.

El procedimiento fue el resultado de tareas de inteligencia criminal desarrolladas por personal especializado de la fuerza, según informaron tanto la Prefectura Naval Argentina (PNA) como el Ministerio de Seguridad Nacional. Esa labor previa permitió anticipar el ingreso del cargamento y desplegar efectivos en puestos estratégicos de observación sobre la costa del Paraná antes de que la operación de contrabando se concretara.

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El decomiso se enmarca en el Plan Guacurarí, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional orientada a reforzar el combate al narcotráfico y al crimen organizado en la frontera noreste del país, una de las zonas de mayor permeabilidad para el ingreso de estupefacientes al territorio argentino.

El cargamento de marihuana ingresó desde Paraguay por el río Paraná y fue valuado en más de 3.700 millones de pesos.

Los efectivos apostados en el sector detectaron una embarcación a motor de alta potencia que cruzó el río Paraná y descargó numerosos bultos en la costa argentina, a la altura del kilómetro 1.811 de esa vía fluvial, en el área conocida como Puerto Paticuai. Varios individuos trasladaron de inmediato los paquetes hacia una camioneta tipo pick-up estacionada en las inmediaciones, mientras la nave regresaba sin demora hacia la orilla paraguaya.

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El decomiso se realizó en el marco del Plan Guacurarí, que refuerza la lucha contra el narcotráfico en la frontera noreste

Al advertir la maniobra, el personal de la PNA se dirigió al sector e intentó identificar el vehículo. Los ocupantes desoyeron la voz de alto y emprendieron la fuga a bordo del rodado. Tras una persecución, abandonaron la pick-up en una zona de monte ubicada a aproximadamente un kilómetro del punto de descarga y continuaron huyendo a pie, internándose en la vegetación.

Una consulta posterior al Comando Tripartito de la Triple Frontera reveló que la camioneta utilizada para el traslado tenía un pedido de secuestro por robo activo, lo que añadió un delito adicional al cuadro investigado por la justicia federal.

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Una embarcación a motor de alta potencia descargó los bultos en Puerto Paticuai, a la altura del kilómetro 1.811 del río Paraná.

El Dorado es una ciudad ubicada en el norte de la provincia de Misiones, Argentina, cerca del río Paraná y próxima a la frontera con Paraguay y Brasil. Se destaca por su actividad productiva vinculada principalmente a la industria forestal, la yerba mate y el cultivo de té, sectores representativos de la economía provincial. La localidad funciona como un importante centro comercial y de servicios para la región.

Durante la requisa del vehículo abandonado, los prefectos hallaron 59 bultos en su interior. Cada uno contenía panes prensados de marihuana: en total, 1.368 unidades con un peso que superó los 991 kilos. El valor estimado del estupefaciente, según los comunicados oficiales, supera los 3.700 millones de pesos.

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En la causa intervienen el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del juez Miguel Ángel Guerrero, y la Fiscalía Federal de esa ciudad, encabezada por el fiscal Pablo Fernando Kulchar. Ambos organismos ordenaron el secuestro formal de la droga y del vehículo involucrado en el traslado.