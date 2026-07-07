Las ventas de alimentos por Internet se dispararon casi 70% en lo que va del año: cuáles son los productos que más se venden

El canal digital de consumo masivo creció hasta 68% en valor en lo que va de 2026

El e-commerce de consumo masivo en la Argentina creció hasta 68% en valor durante los primeros meses de 2026, según el último análisis de NielsenIQ (NIQ), empresa de inteligencia del consumidor. El dato corresponde al segmento de Alimentos e incluye el desempeño de los Pure Players —plataformas digitales como Mercado Libre y PedidosYa— y refleja una aceleración sostenida del canal online frente al comercio físico tradicional.

El relevamiento de NIQ mide el acumulado de 2026 hasta la fecha y traza una fuerte diferencia entre los distintos segmentos del canal moderno. En Alimentos, las ventas en valor del total Súper + Farma —supermercados y farmacias— avanzaron 21 por ciento. El segmento online de ese mismo canal trepó 36%, y al sumar a los Pure Players el crecimiento llegó a 68 por ciento. La brecha se repite en unidades: mientras el canal total registró una caída del 5%, el e-commerce de supermercados y farmacias creció 8% y el total digital con Pure Players alcanzó un alza del 36 por ciento.

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La evolución del peso del canal digital en Alimentos también da cuenta del cambio de hábitos. En el online de Súper + Farma, la participación pasó de 1,8% en 2024 y 2025 a 2,0% en 2026. Al incorporar a los Pure Players, esa cifra saltó de 4,1% del año pasado al 5,3% este año, lo que marca una curva de crecimiento sostenida en dos años consecutivos.

“Lo que vemos es que el e-commerce empieza a ocupar un lugar cada vez más estratégico dentro del canal moderno. El crecimiento no se explica únicamente por la evolución del online de supermercados y farmacias, sino también por el desarrollo de plataformas digitales como PedidosYa y Mercado Libre, que amplían la capilaridad, modifican la dinámica promocional y generan nuevas oportunidades para las categorías de consumo masivo", señaló Damián Graziano, director comercial de NielsenIQ para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

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El e-commerce de alimentos y productos de cuidado personal avanza a un ritmo muy superior al del canal físico

Entre las categorías de Alimentos con mayor presencia en el canal digital se ubican leches adultos UAT (larga vida), yogur sin salud activa, galletitas dulces secas, conservas de pescado, pastas secas, aceites comunes, panificados y quesos blancos. Dentro de los Pure Players, el segmento de Almacén lidera las ventas, con Lácteos como uno de los rubros de mayor dinamismo.

La tendencia se replica en HPC —cuidado personal, limpieza y perfumería—. En ese segmento, las ventas en valor crecieron 20% en el total Súper + Farma, 26% en el canal online de ese segmento y 58% al incorporar a los Pure Players. En unidades, el total Súper + Farma cayó 1%, el segmento online se mantuvo estable y el total digital creció 33 por ciento.

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La participación del canal digital en HPC también avanzó de forma sostenida. En el online de Súper + Farma, pasó de 3,7% en 2024 a 3,8% en 2025 y 3,9% en 2026.

Las categorías de HPC con mayor presencia en el canal digital incluyen papel higiénico, jabones y detergentes líquidos, shampoo, tratamientos post lavado capilar, desodorantes corporales, rollos de papel de cocina y jabones de tocador. Perfumería, en tanto, muestra mayor peso en el online de supermercados y farmacias, con margen de expansión aún pendiente en las plataformas de entrega rápida.

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En las plataformas de última milla, la incidencia promocional trepa al 36% en alimentos y al 39% en productos de limpieza y cuidado personal

Uno de los elementos que distingue al canal digital del físico es el peso de las promociones. En Alimentos, la incidencia promocional alcanza el 28% en el total Súper + Farma y el 26% en el online de ese canal, pero trepa al 36% en las plataformas de última milla. En HPC, los valores son 31%, 32% y 39% respectivamente, lo que confirma que los Pure Players operan con una dinámica promocional más agresiva que el resto del canal moderno.

El análisis de NIQ abarca el canal moderno en su conjunto y mide tanto el desempeño de los supermercados y farmacias con presencia online como el de las plataformas digitales nativas. La incorporación de los Pure Players al análisis es la variable que explica la mayor parte de la aceleración registrada, tanto en Alimentos como en HPC, y marca la diferencia entre un crecimiento moderado y uno de carácter exponencial dentro del ecosistema digital argentino.

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