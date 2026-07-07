Argentina vs. Egipto: cómo es la desigual relación comercial entre los dos países que se juegan todo en el Mundial 2026

Argentina y Egipto miden fuerzas en octavos de final del Mundial 2026. Crédito: Agencias

El cruce entre la Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 trasciende el terreno deportivo y pone bajo la lupa una relación comercial que está marcada por diferencias notables a favor de los bienes argentinos.

En la antesala del partido que se jugará mañana a las 13 horas en horario local, los datos recientes muestran que la Argentina alcanzó un saldo comercial ampliamente favorable respecto a Egipto en lo que va del año. Los números reflejan una dinámica en la que el flujo de bienes circula de manera desigual, y donde el país sudamericano consolida su posición como proveedor clave para el mercado egipcio.

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De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones argentinas a la nación arábica crecieron 184,1% en los primeros cinco meses del año respecto al mismo período de 2025. En tanto, las importaciones cayeron 12,3% durante el mismo lapso temporal analizado.

Los envíos argentinos al país árabe, que se posiciona como el vigésimo socio comercial de la Argentina, alcanzaron los USD 753 millones en lo que va de 2026, mientras que las compras a Egipto sumaron solo 26 millones de dólares. De esta manera, el saldo comercial acumulado es favorable para la Argentina en USD 723 millones a lo largo del año en curso.

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En cuanto al flujo exportador, Productos Primarios (PP) encabeza la lista con 456 millones de dólares. Dentro de este segmento, el rubro Cereales se traduce en 437 millones de dólares. En tanto, Semillas y frutos oleaginosos implica exportaciones por USD 14 millones, mientras que se exportan dos millones de dólares de frutas secas y el mismo monto para Hortalizas y legumbres sin elaborar.

Al mismo tiempo, la categoría Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) representa el 38,3% (USD 289 millones) de lo exportado a Egipto. El subgrupo que explica la mayor parte de ese porcentaje es Grasas y Aceites, con 228 millones de dólares. A la vez, Residuos y desperdicios de la industria alimentaria presentó exportaciones por 59 millones de dólares. Productos químicos y conexos (USD 2 millones) y Metales comunes y sus manufacturas (USD 5 millones) completan la lista.

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Respecto a las importaciones egipcias, de los USD 26 millones, más de la mitad responde a Bienes de Consumo (USD 15 millones). Artículos de consumo duraderos no especificados (USD 6 millones) lidera la partida, seguido de Alimentos y bebidas básicos fundamentalmente para el hogar (USD 4 millones), Artículos de consumo semiduraderos (USD 3 millones) y Artículos de consumo no duraderos (un millón de dólares).

Asimismo, los Bienes Intermedios concentran importaciones por 9 millones de dólares. Suministros industriales elaborados encabeza el rubro con USD 7 millones, secundado por Suministros industriales básicos (un millón de dólares) y Alimentos y bebidas elaborados fundamentalmente para la industria (un millón de dólares).

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También se registraron importaciones de Bienes de Capital por un millón de dólares, correspondiente al subgrupo Bienes de capital excluidos equipos de transporte. Por otra parte, Piezas y Accesorios para Bienes de Capital reportó ingresos a la Argentina por USD 2 millones, que provienen del rubro Piezas y accesiones para equipos de transporte.

Duelo económico

Un informe de la Fundación Ecosur contrastó los datos macroeconómicos de Argentina y Egipto para 2026 y muestra diferencias claras en tres aspectos: resultado fiscal, saldo de cuenta corriente y nivel de ingresos por habitante. Según el análisis, que utiliza datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina aparece mejor posicionada que Egipto en el índice de fundamentals elaborado por Ecosur.

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El resultado fiscal primario, que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno antes del pago de intereses, favorece a Egipto, con un superávit de 2,6% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 1,9% que exhibe Argentina. Esta ventaja fiscal egipcia se contrapone al desempeño de la cuenta corriente, donde Argentina presenta un déficit de 0,8% del PBI, considerablemente menor al 4,2% registrado por Egipto. Este indicador, que refleja el saldo entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios, coloca a la economía argentina en una situación externa menos vulnerable.

El reporta incorpora un índice que combina el resultado fiscal primario y el saldo de cuenta corriente. En este ranking, Argentina alcanza 48,05 puntos, mientras Egipto se sitúa en 41,92. Esta diferencia refuerza la posición relativa de la economía argentina respecto de la egipcia, tomando en cuenta ambos factores de estabilidad macroeconómica.

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En términos de bienestar, el Producto Bruto Interno per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA) es otro de los datos clave. Argentina registra un PBI per cápita de 27.560 dólares, frente a los 19.370 dólares de Egipto, según el informe citado. Este indicador sugiere un mayor nivel promedio de ingresos para la población argentina.

Ambos países mantienen déficits en su cuenta corriente, aunque la brecha es mucho mayor en el caso egipcio. De acuerdo con la Fundación Ecosur, los datos proyectados muestran que, más allá de las diferencias fiscales, la solidez macroeconómica de Argentina se explica principalmente por su menor exposición a desequilibrios externos y un mayor ingreso per cápita.

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