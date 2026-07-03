El dengue no cede en Panamá: la tasa de casos alcanza su nivel más alto de 2026

El mosquito Aedes aegypti transmite el dengue al picar a una persona infectada y posteriormente a una persona sana. REUTERS/Fatima Tuj Johora/File Photo

Panamá acumuló 3,122 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 23, correspondiente del 7 al 13 de junio, según el informe más reciente del Ministerio de Salud. La cifra representa 122 casos más que los reportados en la semana 22, cuando el país registraba 3,000 contagios acumulados, un incremento semanal de aproximadamente 4.1%.

Aunque las autoridades sostienen que los casos se mantienen bajo control, la evolución de las últimas semanas muestra un aumento sostenido.

En la semana 18 el país acumulaba 2,468 casos; en la semana 19 subió a 2,581; en la semana 20 llegó a 2,720; en la semana 21 alcanzó 2,857; en la semana 22 pasó a 3,000 y en la semana 23 cerró en 3,122. En poco más de un mes se sumaron 654 nuevos contagios.

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Del total actualizado, 2,728 casos corresponden a dengue sin signos de alarma, 374 presentan signos de alarma y 20 fueron clasificados como dengue grave. Frente a la semana anterior, los casos sin signos de alarma aumentaron en 96 y los casos con signos de alarma subieron en 26, mientras que los casos graves se mantuvieron sin variación.

Eliminar recipientes con agua estancada continúa siendo la medida más efectiva para frenar la reproducción del mosquito transmisor del dengue. (Télam)

La tasa de incidencia nacional también volvió a subir. En la semana 18 era de 52.3 casos por cada 100,000 habitantes; en la semana 20 llegó a 57.6; en la semana 21 subió a 60.5; en la semana 22 alcanzó 63.6 y en la semana 23 llegó a 66.2 casos por cada 100,000 habitantes. El grupo más afectado sigue siendo el de 10 a 14 años, con una tasa de 98.5 casos por cada 100,000 habitantes.

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La Región Metropolitana encabeza el reporte nacional con 752 casos, seguida por Colón, con 603; Panamá Oeste, con 315; Bocas del Toro, con 311; San Miguelito, con 270; Panamá Este, con 218; Chiriquí, con 182, y Panamá Norte, con 148. Los corregimientos con más de 100 casos son Tocumen, con 178; Veracruz, con 139, y 24 de Diciembre, con 100.

El informe también confirmó una nueva defunción procedente de Veraguas, con lo que el acumulado nacional ascendió a 10 muertes por dengue. Bocas del Toro y Los Santos reportan tres fallecimientos cada una, mientras que Coclé, Colón, Panamá Norte y Veraguas registran una muerte cada una.

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Las hospitalizaciones alcanzaron 395, aunque el Minsa destacó que esa cifra representa una reducción de 24% frente a las 519 hospitalizaciones reportadas en el mismo período de 2025.

El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes y el sangrado pueden indicar una evolución hacia dengue grave y requieren atención médica inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Sus síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, malestar general, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupciones en la piel.

La recomendación sanitaria es evitar la automedicación, especialmente con antiinflamatorios como ibuprofeno o aspirina, y acudir a una instalación de salud ante sospecha de la enfermedad.

El cuadro se vuelve peligroso cuando aparecen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, somnolencia, irritabilidad, dificultad para respirar, sensación de debilidad extrema o frialdad en manos y pies.

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Estos síntomas pueden anticipar una evolución hacia dengue grave, una condición que requiere atención médica inmediata.

El Ministerio de Salud mantiene operativos de inspección y eliminación de criaderos en distintos puntos del país para contener la transmisión del dengue. Cortesía Minsa

La situación panameña ocurre en medio de una presión regional sostenida. La Organización Panamericana de la Salud reportó que, hasta la semana epidemiológica 20 de 2026, las Américas acumulaban 1,105,019 casos sospechosos de dengue.

Brasil concentra la mayor carga regional, seguido a distancia por países como Colombia, México, Perú y otros territorios con transmisión activa, aunque la OPS advierte que los datos pueden variar por rezagos en la notificación.

El Minsa insistió en que la principal medida de prevención sigue siendo eliminar los criaderos del mosquito: recipientes con agua acumulada, botellas, latas, neumáticos, tanques destapados y objetos en desuso dentro o alrededor de las viviendas. El aumento constante de la incidencia muestra que el país aún no puede bajar la guardia.

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