Ofrecieron una recompensa de $5 millones por datos sobre un hombre que desapareció hace meses en Moreno

Ofrecen $5 millones por datos sobre el pasadero de José Encina González, desaparecido en Moreno (Argentina.gob.ar)

El Minsiterio de Seguridad Nacional impuso una recompensa de $5 millones para quienes aporten datos últiles que permitan localizar a José Encina González, ciudadano paraguayo de 79 años, visto por última vez en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, el 17 de diciembre de 2025.

La decisión se hizo efectiva mediante la publciación en el Boletín Oficial de la resolución 607/2026. Con esto el, la cartera dirigida por Alejandra Monteoliva hizo lugar al pedido de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez.

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Desde la desaparición, las autoridades han desplegado diversos operativos y activado protocolos de búsqueda. Encina González fue visto por última vez saliendo de su vivienda en la calle Bécquer N° 10480, vistiendo un buzo gris, pantalón negro y gorra gris. También se lo habría visto en un kiosco cercano, pero desde entonces no se ha obtenido información que permita dar con su paradero.

El caso generó una profunda preocupación en la comunidad local y movilizó a diferentes organismos estatales. La búsqueda continúa activa, y la recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana para esclarecer lo sucedido y hallar a la persona desaparecida.

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De acuerdo con lo dispuesto, las comunicaciones pueden realizarse de manera anónima al teléfono gratuito 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

Según lo dispuesto, “el pago de la recompensa será realizado en el Ministerio o en el lugar que designe la representante de la cartera”, previa verificación de la información suministrada por la autoridad interviniente. Además, aclararon que el procedimiento garantiza la preservación de la identidad de quienes colaboren con datos relevantes.

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En línea con la descripción difundida, el hombre nació el 13 de enero de 1946, es de contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello corto lacio canoso, ojos marrones y pesa entre 70 y 80 kg. Presenta una cicatriz en una de las rodillas, habla en guaraní y suele caminar con dificultad.

La recompensa será para quien aporte datos sobre el paradero del hombre desaparecido en diciembre de 2025 en Moreno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el inicio de la investigación, la Comisaría de Moreno Seccional Cuarta activó los protocolos correspondientes y realizó tareas de rastrillaje, entrevistas y análisis de cámaras de seguridad. A pesar de los esfuerzos, la causa permanece abierta y sin avances significativos.

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La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, a cargo de la fiscal María Verónica Pitella, tramita la Investigación Penal Preparatoria N° PP-19-00-034669-25/00, caratulada “Encina González, José s/ Averiguación de paradero”, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de la jueza Celina Ardohaín.

Ante la falta de resultados, la fiscalía solicitó al Ministerio de Seguridad que se ofreciera recompensa, conforme a la ley 26.538 y la Resolución 2019-828-APN-MSG, que facultan a la autoridad de aplicación a establecer este tipo de incentivos.

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Transcurridos más de cuatro meses de búsqueda ininterrumpida, se agotaron los recursos judiciales y se pidió el apoyo de organismos nacionales. Se sospecha que el hombre podría ser víctima de un delito contemplado en la ley 26.538, motivo por el cual se intensificaron las acciones de búsqueda y difusión.

La resolución encomienda a la Dirección de Comunicación Institucional la difusión masiva del caso, instruyendo a las fuerzas de seguridad federales a publicar y repartir el afiche oficial en todo el territorio nacional. Esta estrategia busca maximizar el alcance de la campaña y fomentar la colaboración ciudadana en la búsqueda.

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Durante todo el proceso, la familia de Encina González permanece a la espera de novedades, mientras continúa el despliegue de operativos y la recepción de testimonios que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.