Cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo hipotecario de USD 75.000 y cuál es el pago inicial

La mayoría de las entidades exigen que el solicitante tenga un ahorro equivalente al 25% del valor de la propiedad. (Andina)

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Acceder a una vivienda propia es uno de los principales desafíos para miles de hogares argentinos. En ese escenario, los créditos hipotecarios UVA son una alternativa concreta para quienes buscan dar ese paso, aunque exigen cumplir con determinados requisitos de ingresos que varían según el banco, el plazo elegido y la relación previa del solicitante con la entidad.

El Banco Nación, uno de los principales oferentes de este tipo de financiamiento, otorga préstamos hipotecarios en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) que cubren hasta el 75% del valor de la propiedad. Para un departamento valuado en USD 100.000, eso implica un crédito de USD 75.000, que al tipo de cambio oficial del banco de $1.520 equivale a un monto de 114.000.000 pesos. El 25% restante, unos USD 25.000, debe cubrirse con ahorro propio.

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Las condiciones cambian sensiblemente según el solicitante cobre su sueldo en el Banco Nación o no, y también según el plazo de devolución elegido, que va de 5 a 30 años. En este caso, Infobae analizó las condiciones para solicitantes que buscan créditos a 20 y 30 años.

Los requisitos para quienes cobran el sueldo en el BNA

Para quienes tienen su cuenta sueldo en el Banco Nación, la entidad ofrece condiciones más accesibles tanto en tasa como en el nivel de ingresos exigido. A 20 años, la cuota inicial del crédito se ubica en 475,56 UVAs. Con un valor de la UVA de 2.065,5, esa cuota equivale a $982.272 mensuales al inicio del préstamo.

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Para acceder a ese crédito, el banco exige un ingreso neto conjunto, sumando al titular y a los codeudores, de 3.929.087 pesos. Además, sólo el titular debe demostrar un ingreso neto mínimo exigido de 1.964.544 pesos. La tasa nominal anual (TNA) para estos clientes es del 6%, con una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,50 por ciento.

A 30 años, la cuota inicial se reduce a 420,54 UVAs, equivalentes a $868.622 mensuales. Al extenderse el plazo, el ingreso requerido también disminuye: el banco pide un ingreso neto conjunto de $3.474.490, de los cuales al menos $1.737.245 deben ser del titular. Las tasas se mantienen iguales a las del plazo de 20 años: TNA del 6% y Costo Financiero Total (TEA) de 8,73 por ciento.

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En ambos casos, el valor de la propiedad expresado en UVAs es de 73.589,93, mientras que el monto inicial del crédito equivale a 55.192,45 UVAs.

Los requisitos para quienes no cobran el sueldo en el BNA

Quienes no tienen su cuenta sueldo en el Banco Nación también pueden acceder a esta línea de crédito, aunque bajo condiciones más exigentes. A 20 años, la cuota inicial se ubica en 607,72 UVAs, lo que representa $1.255.238 mensuales al valor actual de la UVA.

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El ingreso neto conjunto exigido en este caso es de $5.020.953, en tanto que el ingreso neto mínimo requerido al titular es de $2.510.476. En ese caso, la Tasa Nominal Anual para quienes no cobran su sueldo en el banco asciende al 12 por ciento.

A 30 años, la cuota inicial baja a 567,22 UVAs, equivalentes a $1.172.618 mensuales. El ingreso neto conjunto exigido es de $4.690.473, y el ingreso neto mínimo para el titular es de $2.345.237. Las tasas se mantienen en los mismos niveles que a 20 años.

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Al igual que en los casos anteriores, el valor de la propiedad en UVAs es de 73.589,93 y el monto inicial del crédito en UVAs es de 55.192,45.

Cómo se calcula la cuota y qué significan las tasas

El sistema UVA actualiza el valor de la cuota y del capital adeudado según la evolución de esta unidad, que se ajusta por inflación. Por eso, tanto el monto del crédito como la cuota mensual están expresados en UVAs, y su valor en pesos surge de multiplicar esa cantidad por la cotización vigente de la unidad, que al momento de esta simulación era de 2065,5.

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La TNA es la tasa de interés nominal anual que aplica el banco sobre el capital prestado, mientras que la TEM refleja el costo mensual efectivo de esa tasa. El CFT, por su parte, incluye no solo los intereses sino también otros gastos asociados al crédito, como seguros y costos administrativos, por lo que constituye una referencia más completa del costo total del financiamiento.

La diferencia entre ser cliente del banco o no serlo resulta determinante tanto en la tasa aplicada como en el nivel de ingresos exigido. En el caso analizado, para un crédito de USD 75.000 a 20 años, el ingreso neto mínimo del titular pasa de $1.964.544 para quienes cobran su sueldo en el BNA a $2.510.476 para quienes no lo hacen, una diferencia que se mantiene proporcionalmente en el resto de los escenarios.

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En todos los casos, el crédito cubre el 75% del valor de la propiedad, por lo que quienes buscan acceder a este tipo de financiamiento deben contar previamente con el 25% restante del valor de la vivienda como ahorro propio, además de cumplir con el nivel de ingresos requerido según el plazo y la condición de cliente elegidos.