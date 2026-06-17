Crimen y Justicia

Cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: la Prefectura intensifica la búsqueda en Hudson

Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50) salieron el domingo desde un camping y no regresaron

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Claudio y Carlos Kovach, son dos hermanos fanáticos de la pesca
Claudio y Carlos Kovach, son dos hermanos fanáticos de la pesca

La Prefectura Naval Argentina mantiene un operativo de gran escala por aire, tierra y agua para localizar a cinco tripulantes de la embarcación deportiva “Chamigo-Ho”, quienes permanecen desaparecidos tras zarpar desde la costanera de Hudson, en la provincia de Buenos Aires, para realizar pesca deportiva en el Río de la Plata.

Según detallaron fuentes de la fuerza de seguridad federal, las tareas de rastreo se desplegaron luego de que el personal del Camping Hudson alertara que los pescadores, cinco hombres adultos, no habían regresado al finalizar la jornada del domingo, quedando sus vehículos estacionados en el predio.

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Sebastián Romegialli es otro de los tripulantes que era fanático de la pesca
Sebastián Romegialli es otro de los tripulantes que era fanático de la pesca

Durante este miércoles, la Prefectura prevé extender el rastrillaje por aire, agua y tierra. La aeronave PA-62 sobrevolará la zona y los guardacostas GC-79 “Río Deseado”, GC-73 “Cabo Corrientes”, GC-75 “Bahía Blanca” y GC-140 “Lago Yehuin” continuarán navegando el área de emergencia.

El despliegue incluye embarcaciones menores, como semirrígidos y una moto de agua, que permiten acceder a sectores de baja profundidad y actuar coordinadamente con los demás medios.

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De acuerdo con información, la tripulación está conformada por Carlos Kovach (60 años), Claudio Kovach (50 años), Alejandro Boscardin (28 años), Damián Giubu (42 años) y Sebastián Romegialli (50 años).

Los dos primeros son hermanos y aficionados a la pesca, aunque ninguno de los integrantes es profesional.

Romegialli es miembro del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y se desempeña en una empresa de bebidas. En sus redes sociales se manifiesta como entusiasta de la pesca.

Alejandro Boscardin y Damián Giubu son parte de la tripulación
Alejandro Boscardin y Damián Giubu son parte de la tripulación

Actualmente, el operativo abarca un área de 60 kilómetros por 15 kilómetros y podría ampliarse hacia el sureste, más allá de La Plata, si las proyecciones lo requieren.

Qué pasó

La última vez que se vio la embarcación fue entre las 6 y las 8:30 del domingo, cuando partió desde el Camping Hudson.

La alarma se activó a las 20:50, cuando el personal notó la ausencia del grupo. Desde ese momento, el operativo no se ha detenido, tal como relató Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, en diálogo con Infobae En Vivo. Los primeros rastrillajes se centraron en el área comprendida entre Hudson y Quilmes, utilizando guardacostas de gran porte durante toda la noche.

El video muestra imágenes de un operativo de búsqueda y rescate en el Río de la Plata. Se observan tomas aéreas desde una aeronave que sobrevuela el cuerpo de agua y sus márgenes.

El lunes, la Prefectura incorporó el avión Papa Alfa 62, que cubrió más de 110 kilómetros de costa del río sin obtener resultados positivos.

Rodríguez explicó que la falta de indicios materiales sobre la superficie del río ha dificultado el avance de las tareas, forzando la expansión progresiva del área de búsqueda.

Las condiciones climáticas al momento de la desaparición eran óptimas y la hipótesis de mal tiempo se descartó. La principal teoría señala que la embarcación pudo haber sido desplazada por la corriente hacia sectores no previstos por los pescadores.

Rodríguez precisó: “En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, declaración recogida por Infobae.

El grupo llevaba a bordo los elementos de seguridad reglamentarios, como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF. A pesar de los reiterados intentos de comunicación por radiofrecuencia y telefonía celular, hasta este momento no se han obtenido respuestas.

La Prefectura consultó a todas las embarcaciones que navegaban la zona y a la parte uruguaya del río, sin recibir reportes de llamadas o avistamientos de bengalas. Rodríguez remarcó que la embarcación no contaba con radiobaliza ni sistema de posicionamiento electrónico que permitiera detectar una última ubicación.

La causa está bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de Silvia Noemí Borrone.

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