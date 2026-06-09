Crimen y Justicia

El último adiós al Indio Solari: tras el resultado de los estudios complementarios, la Justicia autorizaría la cremación

La familia del músico realizará una ceremonia privada en el cementerio de Lanús, donde fue trasladado el cuerpo del músico

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Velorio del Indio Solari
La despedida al Indio Solari en Avellaneda (RS Fotos)

La celeridad en la investigación por causales de muerte del Indio Solari permitió conocer este lunes los resultados de los estudios complementarios de autopsia, solicitados por el fiscal Lucio Rivero, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Los forenses, a través de análisis toxicológicos y de visceras, pudieron comprobar que el ídolo del rock nacional, que murió por un ACV hemorrágico, no había ingerido drogas ni alcohol. Tampoco detectó medicamentos en niveles tóxicos.

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De esta manera, la Justicia autorizaría este martes la cremación del cuerpo, respetando la volundad del músico que fue trasladado al Cementerio Municipal de Lanús tras el velatorio masivo en el Polideportivo Municipal José María Gatica, en Avellaneda. La decisión está en manos del juez Jorge Rodriguez, del Juzgado de Garantías N°5 de Morón.

Viru, la compañera del Indio Solari por 45 años, abrazó a una fan del músico, y la contuvo con palabras alentadoras frente a su llanto (Video: Tik Tok)

Al mismo tiempo, este medio pudo saber que habrá una última ceremonia, íntima y privada, a las 16.30, en el cementerio a la que asistirán su mujer Virginia Mones Ruiz su hijo Bruno y el círculo más cercano a la familia.

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“Viru”, como llaman a la histórica pareja del artista, tuvo un conmovedor gesto con una fanática en medio de la despedida pública en el predio deportivo de Villa Domínico. La joven se acercó a las vallas que protegían el feretro desbordada de emoción.

El instante acaparó la atención de la ahora viuda, quien cruzó las vallas, se acercó y la tomó de la cara con ambas manos, le habló con ternura y le pidió que se tranquilizara. “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”, le prometió.

Tras los estudios complementarios, ahora el expediente se encamina hacia las testimoniales para dar cierre a la causa.

Según pudo saber este medio, el fiscal citará a la cuidadora que halló el cuerpo la mañana del viernes 5 de junio dentro de la pileta climatizada, a Mones Ruiz y a su hijo Bruno, quienes dormían en la casa de Parque Leloir mientras ocurría el episodio, y a un sereno que también estaba en el lugar en el momento de la muerte. Otras dos personas, que llegaron de forma inmediata, serían llamadas a declarar.

Fuera del cuadro quedó el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo y Máximo Kirchner, quien retomó el diálogo con el gobernador Axel Kicillof a raíz del operativo y negociaciones por el predio en el que se realizaría la despedida pública.

El diputado se involucro de tal manera en las gestiones que envió a su secretario en la ambulancia que trasladó el cuerpo hasta la morgue para garantizar que todo estuviera en orden.

De acuerdo a la investigación del titular de la UFI N°2, el jueves 4 de junio, el cantante cenó con su familia y un colaborador, luego, se dirigió a la pileta, donde solía relajarse y, durante la madrugada, sufrió el accidente cardiovascular que le provocó la muerte de forma inmediata.

Esa mañana, cerca de las 8, llegó la cuidadora y lo encontró en la pileta. La mujer y Mones Ruiz sacaron el cuerpo y, en ese momento, la cabeza habría golpeado contra una superficie que le generó un golpe leve que nada tuvo que ver con el desenlace.

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