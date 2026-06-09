El líder de la secta rusa habló luego de que le revocaran la domiciliaria: “Las cárceles deben ser abolidas”

El ciudadano ruso Konstantin Rudnev imputado por trata de personas habló sobre sus antecedentes penales en Rusia y cuestionó los fundamentos de la democracia

Konstantin Rudnev, acusado de trata de personas por la Justicia Federal de Bariloche, apuntó sobre el sistema judicial luego de que le revocaran la prisión domiciliaria. El líder de la secta rusa compartió una serie de videos en donde se refirió a sus antecedentes penales en Rusia y cuestionó el sistema penitenciario en general. “Las cárceles deben ser abolidas”, dijo justo antes de plantear que los detenidos sean beneficiados con pasar su condena en sus casas, rodeados de sus seres queridos.

Rudnev se encontraba en prisión desde marzo de 2025 cuando fue interceptado en el aeropuerto de Bariloche en el marco de una investigación federal por presunta trata de personas. Este fin de semana se conoció que la Cámara de Casación Penal ordenó que el imputado vuelva a cumplir prisión preventiva bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, tras haber permanecido durante más de un mes en una quinta de Buenos Aires.

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Frente a esto, el hombre grabó una serie de videos, en los que omitió abordar los delitos por los que es investigado. En uno de estas gabaciones, Rundev comenzó diciendo: “Quiero hablarles sobre una enorme ilusión que existe en nuestra sociedad. Esa ilusión se llama democracia“, y automáticamente señaló: ”No hay democracia verdadera en ninguna parte".

El lider de la secta rusa deberá volver a un penal

De esta manera, también aprovechó la oportunidad para hablar del sistema político en Rusia. “El gobierno de quienes lograron acceder al poder, de quienes ocupan un cargo desde el cual pueden utilizar la fuerza del Estado para imponer su propio orden, incluso cuando ese orden puede resultar perjudicial para el propio pueblo”, afirmó. “Si hubiera existido una verdadera democracia y se hubiera sometido a votación popular la decisión de lanzar o no esas bombas (en referencia a Hiroshima y Nagasaki), estoy convencido de que la mayoría habría dicho que no”, sostuvo.

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“En Rusia, por ejemplo, tuvimos una reforma de pensiones, por la cual las personas ahora deben jubilarse cinco años más tarde. Todos estaban en contra, nadie apoyó esta reforma. ¿Qué clase de democracia es esta si la cúpula gobernante puede crear leyes en contra de las cuales se pronuncia todo el pueblo?“, reiteró. En medio de la causa por la que se lo imputa, señaló que fue parte de una persecución política y lo seguirá siendo. ”Fui perseguido en Rusia y seré perseguido en otros países", remarcó.

Konstantin Rudnev había sido trasladado a Buenos Aires para ser operado de emergencia y luego le concedieron la prisión domiciliaria

A esta imprevista reflexión, siguió un segundo video en donde buscó subrayó el beneficio de la prisión domiciliaria y se pronunció contra las autoridades y el servicio penitenciario. “El hecho es que las cárceles son un vestigio de otra época. Las cárceles deben ser abolidas”, insistió.

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Además, en reiterados momentos criticó el encarcelamiento como herramienta del sistema penal y aseguró que “ninguna persona se volvió mejor estando en prisión. Por el contrario, las personas empeoran. Se vuelven más endurecidas y más proclives al delito”. En su lugar, apuntó: “Las cárceles deben ser reemplazadas por otras medidas cautelares, por ejemplo, la prisión domiciliaria, para que una persona pueda permanecer en su hogar junto a su familia”, expresó. “Solo en esas condiciones una persona puede corregirse y mejorar”.

“Las cárceles separan a las personas de sus familias, dejan a los hijos sin padre y privan a los padres de ver a sus hijos durante años”, reflexionó. Y concluyó: “Si la sociedad fuera más humana, más compasiva y más religiosa, también disminuiría la delincuencia”.

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Está detenido desde 2025

La decisión de que pudiera atravesar el proceso desde una vivienda de la localidad de San Vicente la había tomado la Unidad Penal N° 6 de Rawson a mediados de abril bajo una fianza de 30 millones de pesos. En aquella ocasión la defensa, Martín Sarubbi, explicó a Infobae: “No tiene ningún tipo de vinculación comprobada con los hechos que se investigan”. “No hay una sola prueba concreta que lo ubique en una situación de captación, traslado o explotación de persona alguna”, apuntó el letrado.

Sin embargo, la decisión de Casación llegó un mes y medio después debido al planteo de la fiscalía contra la resolución. El Tribunal decidió morigerar la situación del imputado que padece problemas de salud. Sarubbi adelantó a este medio que recurrirá la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación dado que el estado de salud continúa siendo incompatible con el alojamiento en una unidad penitenciaria.

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En otro de los pasajes de la grabación el ciudadano ruso recordó sus antecedentes penales en su país de origen: “Estuve en prisión durante más de doce años en total. Y pasé todo ese tiempo allí como preso de conciencia”, y argumentó: “En Rusia estuve preso 11 años porque hablé en contra del régimen de Putin, en contra de la guerra y en contra de ese horror que está ocurriendo en distintos países".