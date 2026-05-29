Un bebé de dos meses lucha por su vida tras salir despedido de un auto durante un accidente en Santa Fe

Así quedó el auto donde viajaba la familia (Gentileza: Rosario 3)

Una mujer y sus dos hijos resultaron gravemente heridos este jueves luego de que sufrieran un accidente vial en un camino rural que conecta la ruta 18 con la localidad de Álvarez, provincia de Santa Fe. Las víctimas fueron identificadas como una mujer mayor de edad, un nene de 5 años y un bebé de dos meses, quienes viajaban en un Fiat Palio Weekend rojo.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando la familia regresaba de un establecimiento educativo donde el menor de cinco años había participado de la celebración por el Día de los Jardines. Hasta el momento, no se determinó el origen que provocó que el automóvil volcara.

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A pesar de esto, se constató la ruptura completa de la luneta y todas las ventanillas traseras del automóvil. Según reportaron los testigos, los restos del vehículo quedaron esparcidos por la zona y que en el baúl se trasladaba la bicicleta del niño.

De acuerdo con la información publicada por La Capital, el bebé de dos meses fue el mayor afectado, debido a que la víctima salió disparada del automóvil al momento del impacto. Finalmente, quedó tendido entre los pastizales, por lo que su madre habría tardado en poder encontrarlo.

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La madre de los menores fue atendida en el HECA de Rosario (X: @MuniRosario)

A raíz de esto, fue trasladado de urgencia en una ambulancia hacia un efector público de Rosario, donde permanece internado bajo pronóstico reservado. La madre, por su parte, también sufrió heridas de consideración y fue derivada inmediatamente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para recibir asistencia médica.

Según registró Rosario 3, el personal de emergencias trabajó en el lugar junto a una grúa encargada de retirar el automóvil siniestrado. Se informó que la investigación continúa para esclarecer las causas del accidente y determinar si hubo otros vehículos involucrados o factores contribuyentes.

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Accidente fatal en Santa Fe: murió un policía tras chocar con una tolva

Hace dos semanas, un agente policial murió en un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 280S, entre Sunchales y Colonia Aldao, provincia de Santa Fe. La víctima, identificada como Jonatán Suárez, se desempeñaba como subjefe de la Comisaría 7ª de Humberto Primo y residía en Colonia Aldao.

El hecho se produjo cerca de las 8:45 de la mañana, cuando el inspector regresaba a su hogar tras prestar servicio durante el fin de semana. Según registraron, el siniestro ocurrió a unos tres kilómetros al este de Colonia Aldao, antes de la curva de ingreso al pueblo.

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De acuerdo con información relevada por medios locales, la Ford EcoSport blanca que conducía Suárez habría colisionado con una de las ruedas de una tolva de grandes dimensiones, la cual era arrastrada por un tractor que circulaba en sentido contrario. No obstante, las causas exactas del choque estaban bajo investigación por parte de las autoridades.

La zona en donde se produjo el accidente fatal

El impacto provocó severos daños materiales, especialmente en la camioneta conducida por Suárez. Aunque el personal de emergencias acudió rápidamente al lugar, los profesionales de la salud confirmaron la muerte del inspector en el sitio del accidente.

En la escena trabajaron efectivos policiales, los Bomberos Voluntarios de Sunchales y el personal de emergencias, quienes también se encargaron de ordenar el tránsito en la zona y asistir a eventuales afectados. Ante el despliegue, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por el área mientras continuaban las pericias correspondientes.

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Los restos del subjefe Jonatán Suárez fueron velados al día siguiente en Colonia Aldao, la que en vida fue su ciudad de origen. El accidente generó consternación entre sus compañeros y habitantes del municipio, que destacaron su trayectoria en la fuerza policial local.

El accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial 280S, que costó la vida al inspector Jonatán Suárez, se produjo cuando la camioneta que conducía impactó contra una tolva remolcada por un tractor. El hecho está siendo investigado para determinar las circunstancias exactas que llevaron al fatal desenlace.

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