Le robaron y encontró sus pertenencias en venta en redes sociales: pactó la compra y detuvieron a un sospechoso

El falso vendedor detenido

A veces, no se trata del valor de lo robado, sino de la impotencia de ver cómo libremente se ponen a la venta las pertenencias sustraídas en las redes sociales. Este fue el caso de un empleado de Ringulet, en la ciudad de La Plata, a quien en diciembre lo asaltaron y halló en las últimas horas lo que era suyo publicado y con precio en un sitio de compra-venta online. Tras pactar una entrega con la excusa de hacer la compra, avisó a la Policía Bonaerense y logró que detuvieran al sospechoso que le vendía sus propias cosas.

Fuentes del caso dijeron que el detenido, de 38 años, quedó acusado del delito de encubrimiento en una causa en la que interviene la UFI N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia di Lorenzo.

Todo sucedió este lunes, pasadas las 14, en jurisdicción de la Comisaría 11ª de Ringuelet, cuando los policías en recorrida divisaron a Juan, de 38 años y empleado, haciendo ademanes hacia los oficiales en el cruce de calle 23 y 520.

El hombre les contó a los policías que el pasado 30 de diciembre le habían robado y que había hecho la denuncia. También les dijo que este lunes se había comunicado vía la red social Facebook (Market Place) con un hombre que, en ese momento, estaba a bordo de un vehículo marca Nissan modelo Terrano de color gris: fue quien le ofreció las cinco luces SPL-LED 245 que le habían robado.

Las luces robadas

Ante esto, el hombre pactó una entrega controlada en esa esquina de calle 23 y 520: cuando fue a liquidar la falta compra, los policías arrestaron al sospechoso una vez que la víctima reconoció las luces como propias y que estaban en el interior del coche del acusado.

Ante esto, el presunto vendedor fue detenido y este martes será indagado por la fiscal de la UFI N°17.

Otros dos robos en La Plata

Mientras tanto, también este lunes, pero en el barrio La Unión, agentes de la subcomisaría de esa localidad detuvieron a dos sospechosos de 26 y 25 años, ambos en situación de calle, acusados de haber robado de un comercio un celular mientras la empleada de 22 años estaba sacando un cartel.

Según la denuncia de la víctima, aprovechando que ella estaba ocupada llevando el cartel, los sospechosos ingresaron al local que atiende y le sustrajeron el teléfono. También les dio a los policías la descripción de los sospechosos.

Con esos datos, los agentes de la subcomisaría La Unión apresaron a los sospechosos y recuperaron el celular de la joven empleada. Los dos detenidos quedaron acusados del delito de tentativa de robo, en una causa que también es instruida por la UFI N°17 La Plata.

En paralelo, en jurisdicción de la Comisaría 5ª, en la localidad de City Bell, un adolescente de 16 años fue detenido y acusado de tentativa de robo agravado por escalamiento.

Los policías fueron convocados por el 911 a la calle 15, entre 66 y 67, luego de que se activara la alarma en los policonsultorios. Cuando llegaron al lugar, los agentes vieron a un sospechoso caminando por los techos del edificio, a quien lograron bajar.

Una vez que el propietario llegó al lugar, un ingeniero, notaron que el sospechoso había accedido al lugar por una puerta balcón: fue esa abertura la que activó los sensores de la alarma.

Tras el arresto del menor, que alegó estar en situación de calle, se procedió a su traslado a Comisaría 5ª de La Plata, donde fue puesto a disposición de las UFIJ N°4 del joven.