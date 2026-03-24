Crimen y Justicia

Video: el violento asalto por la espalda que sufrió un jubilado en Constitución

El hecho ocurrió a dos cuadras de la autopista 25 de Mayo. Los delincuentes, uno de ellos chileno, fueron detenidos minutos después, tras ser identificados por las cámaras del CMU porteño

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Violento robo a un jubilado de 70 años en Constitución

Un jubilado de 70 años sufrió un violento asalto mientras caminaba por las calles del barrio porteño de Constitución, donde lo abordaron por la espalda dos delincuentes, uno de ellos chileno. Tras cometer el robo, los sospechosos se dieron a la fuga, pero el sistema de cámaras de seguridad desplegado en CABA los detectó y terminaron detenidos.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió en el cruce de las calles Pavón y Santiago del Estero, a tan solo una cuadra de la transitada plaza Constitución y otras dos cuadras de las autopistas 25 de Mayo y 9 de Julio Sur.

La víctima, que paseaba a plena luz del día, fue sorprendido de atrás por dos ladrones. Según la descripción que realizó el operador del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la ciudad de Buenos Aires en el video que encabeza esta nota, uno de ellos vestía remera de color celeste, pantalón oscuro y calzado blanco, mientras que su compañero lucía una remera negra, pantalón largo claro y, al igual que su cómplice, zapatillas blancas.

El momento del ataque.
El momento del ataque.

Luego de cometer el robo, los asaltantes se dieron a la fuga a pie con las pertenencias de la víctima.

Al recibir el alerta del CMU, personal de la Comisaría Vecinal 1C de la Policía de la Ciudad acudió al lugar del hecho y, ya con las características físicas y de vestimenta de los sospechosos, desplegó un amplio operativo por la zona.

Uno de los detenidos vestía
Uno de los detenidos vestía la camiseta del Club Atlético Boca Juniors.

Momentos después, los efectivos detuvieron a los dos delincuentes. Uno de ellos, de 28 años y nacionalidad chilena, fue capturado en avenida Pavón al 1.200, a tan solo una cuadra de la esquina donde habían asaltado al jubilado. Mientras tanto, su cómplice, un argentino de 35 años, fue interceptado por un efectivo cuando caminaba junto a otro hombre por la calle Salta, en dirección hacia Pavón.

Los dos detenidos, un argentino
Los dos detenidos, un argentino de 35 años y un chileno de 28.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°52 a cargo de Gabriel Omar Ghirlanda, quien que ante la Secretaría N°60 de Claudia Sabrina Rita Anselmo, labró actuaciones por tentativa de robo.

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