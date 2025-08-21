Habló Cristian Graf del hallazgo de un cadáver en su casa: “No sabemos cómo llegó el cuerpo de Diego ahí”

Cristian Graf

Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, habló por primera vez desde el hallazgo de los restos del adolescente en su casa de Coghlan y aseguró: “No sé cómo llegó el cuerpo ahí”.

En diálogo con TN, Graf se desligó del hecho, también aseguró que su familia no es responsable y deslizó que el cadáver pudo haber sido plantado en las inmediaciones de su vivienda.

“Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está”, declaró.

Sobre su vínculo con la víctima, el sospechoso aseguró que no eran amigos y que no se acuerda de cómo era él porque no tenía vínculo. “Lo único que me liga a mí con Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio”, remarcó.

Graf también dijo que no se acuerda del momento de la desaparición de Diego y que no tenía relación con sus compañeros de curso porque él tenía “otro círculo de amigos”.

“Por eso no me vinculaba con los chicos del colegio. Tanto ahí en secundaria y mismo después. Diego, nunca vino a mi casa. Jamás. Jamás. Ni a hacer un trabajo, nada. Y tampoco conozco obviamente a las familias”, contó Graf.

Noticia en desarrollo