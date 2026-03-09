Alarma por la aparición de mensajes mafiosos en escuelas de Rosario: “Nos están usando para comunicarse”

Un oficial de seguridad conversa amistosamente con varias personas en una calle, con una valla blanca detrás y una tela colgando, sugiriendo un momento de interacción casual.

Una escuela de barrio Ludueña, en la zona noroeste de Rosario, suspedió las clases del turno mañana, luego de que el personal encontrara una bandera con un mensaje mafioso colgada en la puerta del establecimiento educativo. Se trata de la tercera bandera colocada en un colegio entre el pasado viernes y este lunes, todas con un texto dirigido a personajes del narcomenudeo local.

La intimidación de este lunes fue hallada en el ingreso a la escuela Nº 84 “José Mármol” ubicada en Larrea y Vélez Sarsfield. En el texto fueron mencionados Dylan Cantero, hijo del histórico fundador de la banda Los Monos Máximo Ariel “Viejo” Cantero, Jonatan Gómez –alias “Gordo Jony”– y Andrés Bracamonte, hijo del homónimo jefe de la barra brava de Rosario Central que fue acribillado a tiros en noviembre de 2024.

Carolina, la directora de la institución, expresó en Radio 2: “Están utilizando las escuelas para comunicarse. La escuela tiene que ser un lugar para aprender”.

“Ya hemos vivido (un hecho de inseguridad) y la comunidad educativa nos apoyó y logramos que la escuela sea segura”, recordó la directora en alusión a un ataque a tiros que sufrió el establecimiento en abril de 2023, en plena ola de balaceras contra comisarías, escuelas, cárceles y otras dependencias estatales.

El sábado pasado colocaron una bandera de tela con el mismo mensaje en el establecimiento Nº 1.445 “Escuela Rey de Gloria” situada en Perú al 300 bis, en la zona noroeste.

El viernes por la mañana también se incautó por parte de la Policía de Investigaciones un trapo escrito, con el mismo texto, en una reja de la institución Nº 1.428 “Colegio del sur”, de Regimiento 11 al 1100. Por la intimidación, las autoridades escolares decidieron desobligar a los alumnos de asistir a clases. “Desconocemos los nombres y a quién está dirigido, es algo atípico. Ante cualquier amenaza posible decidimos actuar con el protocolo y desobligar a los alumnos y al personal”, dijo una autoridad en Radio 2.

El viernes, pero en horas de la tarde, se encontró un cartel en las inmediaciones del Policlínico San Martín, en Chubut al 7100, para Jonatan Gómez, a quien relacionan con Dylan Cantero y Andrés Bracamonte hijo.

Este mismo lunes la Policía también encontró otra sábana escrita. Estaba colgada en un puente peatonal que está situado a la altura de la ruta 34 S y la autopista Rosario Santa Fe. En ese caso, la inscripción estaba direccionada a una persona que, supuestamente, había dejado de tener protección narco de Matías Gazzani, presunto líder de la banda narco Los Menores que permanece prófugo hace aproximadamente un año.

El gobierno santafesino ofrece actualmente una recompensa de 70 millones de pesos por datos que conduzcan al arresto de Gazzani, quien es requerido tanto por la Justicia federal como provincial, por narcotráfico, asociación ilícita y balaceras.