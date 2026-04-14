Política

Expectativa en la Cancillería por ascensos diplomáticos demorados que analizará el Senado

Se debatirán pasado mañana, en la comisión de Acuerdos. Generan una olla a presión en el Ministerio que lidera Pablo Quirno. En la misma reunión se discutirá el pliego para que continúe, por cinco años, el camarista federal Carlos Mahiques

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Hombre de mediana edad con traje oscuro y corbata azul sentado en un balcón interior de mármol, flanqueado por columnas estriadas y una lámpara ornamental
El Canciller Pablo Quirno (Maximiliano Luna)

En simultáneo al debate del pliego para que el camarista federal Carlos Mahiques continúe por cinco años en su sitial -este año cumple 75 y, si no se avanza con la nueva postulación, tendría que jubilarse-, la comisión de Acuerdos del Senado analizará pasado mañana, desde las 10, ascensos diplomáticos que, a esta altura, generan una olla a presión en la Cancillería, que comanda el libertario Pablo Quirno.

La puja por esta cuestión fue contada por Infobae semanas atrás y, ahora, todas las miradas de funcionarios y empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto estarán puestas en el convite de pasado mañana. En caso de dictaminarse -Acuerdos es presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto-, los ascensos podrían ser votados en la sesión que libertarios y dialoguistas piensan, en principio, para el 29 o 30 de abril.

Todos los años, la junta calificadora de Cancillería arma una lista de funcionarios para pasar al grado superior. Los más complicados o delicados son los embajadores, así como los ministros de primera y segunda. Son quienes requieren la luz verde de la Cámara alta.

El primer “semáforo amarillo” se percibió cuando el ex Canciller Gerardo Werthein restringió la cantidad de vacantes, que fueron las señaladas por aliados como “infladas de kirchneristas”. “Nunca se negoció nada a partir de ahí y dejaron a mucha gente a la deriva. Todo se manejó como si fuese un trámite burocrático, pero ya sabemos que no es así”, confiaron desde una bancada.

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El legislador libertario y titular de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto (Prensa Senado)

Con los cupos disminuidos, se gatillaron rencillas y operaciones por doquier. La búsqueda por ascensos -merecidos, en gran parte, por personas profesionales del servicio exterior- incluyen algo peor y que castiga a los de más “abajo”: por una especie de “usos y costumbres”, en Cancillería siempre se aguarda a que se consuman lo del Senado para ir luego a las decisiones, vía resolución ministerial, de guiños hacia los secretarios de tercera, segunda, primera y consejeros.

“Si asciendo, cobro más. Antes, si se demoraba, te pagaban luego de forma retroactiva. Creo que el PRO no convalidó eso una vez y ahora lo repite La Libertad Avanza. Recién cobrás cuando ya estás recategorizado, aunque te reconocen la antigüedad y eso ayuda, ya que cada tres años podés pelear por el grado siguiente. Si uno llega a ministro de segunda, ya podría ser embajador. Si todo se frena, las chances se pierden. Ni hablar si no llegás ni a consejero, debido a que no podrías ser ni director simple. Genera mucha frustración. A nadie le importa y no hay una sola persona que negocie por nosotros”, fue la lapidaria frase que una funcionaria dio a Infobae el mes pasado.

En Acuerdos, oficialistas y dialoguistas suman 14 de 17 butacas. Esto ocurrió debido a que el kirchnerismo, que sostiene el reclamo por un reparto injusto de lugares, evitó sumar sus nombres a la grilla, lo cual no impide que cualquier senador pueda asistir al encuentro y evacuar dudas.

Resto de agenda

La Cámara alta tendrá mañana la reactivación del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General, para seguir con el análisis del proyecto de la Casa Rosada que busca “blindar” el derecho de propiedad privada.

El primer expositor de la semana pasada fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Llamó la atención el discreto silencio de varios legisladores kirchneristas y peronistas, que tuvieron la posibilidad de decirle de todo, a dos metros al funcionario libertario. Sólo se animaron los de siempre. Al día siguiente, en la sesión que realizó el pleno, aparecieron los clásicos insultos hacia uno de sus enemigos favoritos, aunque ya sin el ex macrista presente.

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