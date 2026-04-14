Impactante tiroteo entre Prefectura y un grupo de contrabandistas en Misiones: una oficial resultó herida

Ocurrió durante un operativo de Prefectura en el que se secuestró mercadería

Un intenso tiroteo en la frontera entre Argentina y Paraguay dejó como saldo a una integrante de la Prefectura Naval Argentina herida. El hecho ocurrió en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, durante un operativo de custodia fronteriza en el kilómetro 1.924 del río Paraná, en el paraje Cantera. Los agentes interceptaron una embarcación cargada con contrabando, proveniente desde la costa paraguaya. Los involucrados, al detectar la presencia policial, abandonaron la carga y huyeron entre la vegetación, dejando atrás 53 bultos con tecnología y electrodomésticos valuados en más de 245 millones de pesos.

La operación comenzó como un patrullaje rutinario, pero derivó en violencia cuando los efectivos de la fuerza intentaron asegurar la mercadería. Según se informó oficialmente, los uniformados fueron atacados desde ambas márgenes del río con disparos de armas automáticas, escopetas y piedras. La respuesta de la Prefectura se ajustó a los protocolos establecidos, intentando repeler la agresión mientras aguardaban refuerzos. Durante el repliegue hacia una zona segura, dispuesto por la Justicia Federal, los disparos continuaron, provocando la herida de una integrante de la Agrupación Albatros, quien fue atendida de inmediato y trasladada a un centro de salud local, hallándose fuera de peligro.

Finalmente, los elementos decomisados fueron resguardados y trasladados a la dependencia local de la Prefectura. La apertura de los bultos, realizada en presencia de testigos, reveló el hallazgo de teléfonos celulares de distintas marcas, equipos electrónicos, electrodomésticos y otros artículos de valor comercial, todos de ingreso ilegal al país.

Un tiroteo en la frontera entre Argentina y Paraguay dejó una prefecta herida durante un operativo fluvial en Puerto Iguazú

Como impacto inmediato, el personal resultó agredido con disparos durante el arribo de refuerzos. La Prefectura respondió siguiendo los protocolos de actuación establecidos, insistieron desde la institución. La integrante herida recibió asistencia médica en un centro de salud local y se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con el reporte oficial.

El procedimiento inicial detectó un lanchón procedente de Paraguay mientras transportaba una carga voluminosa de bultos. Al advertir la presencia policial, los ocupantes de la embarcación desembarcaron en la costa argentina.

La Justicia Federal dispuso el repliegue del operativo hacia una zona segura tras el enfrentamiento, pero el ataque armado desde el lado paraguayo se repitió durante la maniobra de retiro. Finalmente, los elementos secuestrados fueron resguardados y trasladados a la dependencia local, donde se procedió a la apertura de 53 bultos ante la presencia de testigos.

Los atacantes dispararon armas automáticas y arrojaron piedras contra agentes en el kilómetro 1.924 del río Paraná durante el operativo de custodia

El ataque con armamento y piedras desde ambas orillas evidenció el grado de organización y violencia con el que operan las bandas dedicadas al contrabando en la región. La Prefectura señaló que la actuación de su personal se realizó en cumplimiento estricto de los protocolos y bajo la supervisión de la Justicia Federal, que ordenó el repliegue ante el peligro inminente para la integridad de los agentes.

La secuencia registrada en Puerto Iguazú no es un hecho aislado. En septiembre de 2024, un episodio similar tuvo lugar en el Puerto Faubel, cerca de la ciudad de El Dorado, también sobre el río Paraná. En esa oportunidad, agentes de la Prefectura fueron atacados a balazos durante un patrullaje fluvial. Los uniformados solicitaron apoyo al guardacostas GC-195 Guaraní, que recibió al menos siete impactos de bala en el casco y dos en la superestructura. Ningún efectivo resultó herido, aunque la embarcación sufrió daños significativos. Parte del enfrentamiento fue captado en video, donde se observa a los contrabandistas disparando mientras se cubrían detrás de rocas.

En esa ocasión, las autoridades argentinas coordinaron un patrullaje combinado con la Armada Paraguaya.

La Prefectura Naval Argentina confirmó que la oficial herida en Puerto Iguazú se recupera satisfactoriamente y que la mercadería decomisada quedó bajo resguardo judicial. El operativo continúa bajo investigación, en coordinación con autoridades judiciales y fuerzas de seguridad de ambos países.