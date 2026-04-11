Condenaron a un exconcejal de Santa Cruz a 11 años de prisión por abuso sexual contra menores: ya tenía una pena por otros dos casos

Emilio Maldonado, a la izquierda.

Un exconcejal del Frente de Todos fue condenado en las últimas horas a 11 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro menores. La pena se suma a otros 16 años que ya cumple por dos hechos de abuso a niñas por los que fue condenado en 2022.

El agresor es Emilio Maldonado, quien se desempeñó en el pasado como presidente del Concejo Deliberante de Rio Gallegos por el Frente de Todos. El Tribunal Oral de la ciudad santacrucense dictó sentencia este viernes al mediodía, tras evaluar las pruebas presentadas durante el juicio.

Los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Carlos Arenillas fijaron la pena por cuatro hechos de abuso sexual simple, en concurso real, cometidos entre 2016 y 2020.

Las víctimas tenían entre 4 y 9 años al momento de las agresiones y provenían de contextos de vulnerabilidad, una condición que el agresor explotaba para facilitar los abusos.

Según informaron medios locales, el tribunal hizo lugar al pedido de la fiscalía, que fue acompañado por la querella. La defensa, en cambio, había solicitado la absolución del imputado.

La sentencia se suma a una condena previa de 16 años por abuso sexual contra dos niñas de 10 y 13 años, dictada en octubre de 2022, por lo que permanecerá detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2, en la periferia de Río Gallegos.

Las condenas suman un total de 27 años.

En ese anterior fallo, el acusado fue considerado “autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda en concurso real con abuso sexual con acceso carnal por actos análogos reiterados”.

Maldonado había ocupado la presidencia del Concejo Deliberante de Río Gallegos desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, cuando surgió la primera denuncia en redes sociales. En septiembre de ese año se ordenó su detención, por lo que permanece privado de su libertad desde entonces.

“Es una burla”

Finalizada la lectura del fallo, se produjeron corridas por parte de familiares de las víctimas que intentaron ver al agresor al momento de ser retirado del tribunal, de acuerdo con los reportes de medios locales.

Una de las madres de las víctimas, en declaraciones a Tiempo Sur, lamentó: “Cuatro víctimas y 11 años es una burla”. A ese reclamo se sumaron otros testimonios: “Lo resguardan más a él que a nosotras, porque en el primer juicio pudimos ingresar todos y ahora no nos dejaron porque estaba él”.

Las mujeres, que sostienen que podría haber más víctimas, instaron a realizar las denuncias correspondientes ante la Justicia.

El modus operandi del abusador

Previo a la condena, el abogado querellante Sergio Macagno había expuesto detalles alarmantes sobre el modus operandi de Maldonado: “Son cuatro niñas que han sufrido lo mismo que las dos primeras víctimas por las que ya fue condenado. El promedio de edad está entre los 9 años y el mecanismo es el mismo”.

En diálogo con LU12 AM680, el letrado explicó que el exconcejal se acercaba deliberadamente a familias en situación de vulnerabilidad, a quienes ofrecía acompañamiento personal y asistencia económica con el fin de construir un vínculo de confianza. En ese proceso, evitaba que intervinieran de manera formal las áreas institucionales correspondientes.

“Al detectar una familia con ciertas vulnerabilidades, lo que hubiera correspondido era dar apoyo institucional desde el municipio. En lugar de eso, él lo hacía en forma personal, lograba un acceso con mucha familiaridad y se aprovechó de eso”, precisó.

De acuerdo con Macagno, Maldonado también utilizaba espacios ligados al deporte infantil para organizar encuentros en los que, según la acusación, se concretaban los abusos contra los menores.

“Cuando se estaba llevando adelante el juicio anterior, comenzaron a tomar estado público estos lamentables sucesos y otras familias se fueron animando a denunciar. Era una persona con mucha influencia y poder, no era fácil que algunos vecinos lograran la credibilidad necesaria para activar los procesos de investigación”, detalló.