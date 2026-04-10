Crimen y Justicia

Quién era Maitena Garófalo, la nena de 14 años encontrada muerta en General Las Heras

La menor fue hallada este jueves ahorcada en una localidad a unos 40 kilómetros de Merlo. Era scout y alumna de un colegio secundario. Antes de morir, había dejado cartas programadas

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Un cartel verde lima con texto en rojo y verde oscuro, que muestra una foto de Maitena Luz Rojas Garófalo, una joven sonriente de pelo castaño
La búsqueda de la Policía y el municipio de Merlo.

Maitena Luz Rojas Garófalo había sido vista por última vez el miércoles por la mañana, cuando salió de su casa junto a su hermana para ir a la escuela en Merlo. Pero nunca llegó a ingresar: un día más tarde, tras una búsqueda desesperada, fue encontrada sin vida.

El hallazgo ocurrió en la localidad bonaerense de General Las Heras, ubicada a unos 40 kilómetros de su hogar. Estaba colgada de un árbol en un descampado.

Todo indicaría que la menor de 14 años se quitó la vida. Según pudo saber Infobae, antes de su muerte dejó entre nueve y once cartas programadas, dirigidas a distintas personas a las que quería dejarles un mensaje. En una de ellas, mencionaba su deseo de estar en un “lugar tranquilo”.

Al momento de su desaparición, había dejado el celular en su casa: salió solo con la SUBE y 40 mil pesos.

Garófalo era estudiante de tercer año de la Escuela de Educación Secundaria N°16, donde se destacaba por su buen desempeño académico. En declaraciones a la prensa, uno de sus profesores aseguró: “Es una nena recontra activa, no tuve ningún problema. Una nena alegra, preguntona, no había ningún indicio”.

Primer plano de Maitena Rojas Garófalo, una joven con cabello castaño y ondulado, sonriendo levemente, con un fondo claro y cortinas
Maitena Rojas Garófalo, la adolescente cuya desaparición en Merlo fue reportada este miércoles.

“No se notó que estuviera triste, decaída. No se dormía en la mesa, jugaba con las amigas, iba al recreo. Una nena normal”, lamentó el docente de historia, quien se mostró sorprendido por la noticia.

A su vez, la menor participaba de una unidad scout de la iglesia Sagrado Corazón de Merlo. En sus redes sociales, que ahora permanecen privadas, se mostraba como fan de la compositora estadounidense Chappell Roan. “Adoro la lluvia y el invierno”, reza su biografía.

Asi hablaba Maitena en un vídeo de los scouts

Fuentes allegadas al caso confirmaron a Infobae que, tras el hallazgo, se inició una causa por averiguación de las causales de muerte, en la que interviene la UFI N.º 3 de Mercedes, en razón de que el cuerpo fue encontrado dentro de la jurisdicción de ese departamento judicial.

En la UFI N.º 8 de Morón, en tanto, se llevarán a cabo pericias sobre el material informático secuestrado en el marco de la causa por averiguación de paradero.

En esa línea, sobre la versión de que habría sido contactada por números extranjeros que potencialmente podrían haberla inducido al suicidio, las fuentes de la investigación detallaron que aún falta analizar el material secuestrado para avanzar sobre esa hipótesis.

Maitena Rojas Garófalo vista por última vez.

Según reconstruyó su hermana mayor, este miércoles dejó a Maitena en la puerta del colegio, donde la menor de 14 años se puso charlar con sus compañeras, como cualquier otra jornada. Esa fue la última vez que la vio.

Ya durante el mediodía, la madre de ambas fue retirarlas: en ese momento supieron que no estaba allí. Así comenzó la desesperada búsqueda.

Su madre radicó la denuncia en la comisaría y aportó todos los datos relevantes para la investigación. Desde el entorno señalaron que nunca antes se había ido de su hogar y que no tenía antecedentes de ausencias prolongadas.

Los investigadores comenzaron a analizar las cámaras de seguridad para tratar de rastrearla. Advirtieron así que, cerca de las 8:20 de la mañana del día de su desaparición fue captada caminando sola, con la mochila puesta, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

El fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N°8 de Morón, ordenó peritar el celular y otros dispositivos de la adolescente. Del análisis surgió una pista inquietante, que la madre contó en un mensaje al grupo escolar.

“Descubrimos que gente de la cual no sabemos edad ni sexo, porque llevan nombres ficticios, indujo a que M. se fuera en forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros de países limítrofes. Creemos que la tendrían escondida con fines de extraerla o sacarla del país”, alertó la mujer en ese momento.

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