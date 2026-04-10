El abuelo de Lucio Dupuy habló sobre la muerte Ángel en Chubut: “A mi nieto lo mataron igual”

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el nene asesinado en La Pampa

Ramón, el abuelo de Lucio Dupuy, el niño que fue asesinado en La Pampa en noviembre de 2021 por su madre y la pareja de ella, expresó su conmoción tras la muerte de Ángel, el chico fallecido en Comodoro Rivadavia en circunstancias que todavía no están esclarecidas. Entre varias cosas, el hombre comparó ambos casos y sostuvo que “a su nieto lo mataron igual”, dando entender que al chico de la ciudad chubutense lo asesinaron.

En diálogo con LN+, además de trazar una paralelismo entre los dos casos, criticó duramente a la Justicia y a los organismos de Niñez.

El hombre relató que se enteró del fallecimiento de Ángel durante la madrugada del domingo y, desde entonces, intenta comprender lo ocurrido.

Definió la situación como “ilógica” y “totalmente evitable”, y subrayó que el crimen de Ángel revive en su memoria la tragedia de Lucio. “Es desgarrador, es revivir algo que nos pasó. Si bien ya pasaron cuatro años, para nosotros fue anoche y no lo podemos superar”, sostuvo Dupuy.

Afirmó que existe “una negligencia judicial y de los organismos de niñez”. Según su testimonio, uno de los principales errores es no escuchar a los niños cuando manifiestan miedo o rechazo: “Lucio no tuvo la oportunidad de decir que no quería ir. A este nene se lo escuchó y, aun así, no se actuó. Los niños no mienten. No son berrinches, es la verdad de un menor”, subrayó, en referencia a un video en el que Ángel decía que no quería ir con su madre.

Para Dupuy, la clave está en interpretar correctamente esas señales y actuar en consecuencia: “Hay que poner el oído, no es lo mismo escuchar que oír a una criatura que está suplicando”, señaló.

Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia

También criticó el modo en que se implementan las revinculaciones familiares en casos con antecedentes o sospechas de maltrato. A su entender, estos procesos deben ser siempre asistidos y con seguimiento permanente.

En ese sentido, cuestionó los controles formales que se aplican en estos casos, indicando que muchas veces no reflejan la realidad: “No podés avisar por teléfono que vas a ir. Tenés que presentarte sin previo aviso y ver en qué condiciones vive esa criatura”.

Dupuy insistió en la incomprensión ante la falta de reacción de las instituciones. “No me entra en la cabeza cómo no pueden escuchar a los niños”, afirmó.

Qué dijo el fiscal que investiga la muerte de Ángel

Esta mañana, Cristian Olazábal, quien subrogó temporalmente al fiscal de la causa, Facundo Oribones, confirmó la lesión cerebral en Ángel y dijo que la mamá y su pareja son los principales sospechosos.

Sostuvo que las sospechas de las autoridades se centran en las últimas personas que estuvieron con el niño antes de su muerte.

“Con la progenitora y su actual pareja no tuvimos una entrevista. Son los principales sospechosos y eso podría provocarnos una nulidad a futuro. Se les hizo saber que están sospechados, hay una imputación hecha por la Fiscalía y están bajo el control estatal”, indicó al canal TN, aunque advirtió que no fueron sometidos a un juez penal todavía.

Según reconstruyó el fiscal, el padre del menor, identificado como Luis López, se presentó ante la Justicia el lunes por la mañana para denunciar la situación. Allí indicó que Ángel había sido revinculado con su madre biológica apenas un mes antes.

“Requerimos la historia clínica, tomamos una conversación con el personal que lo asistió, no se desprendía de la intervención de los médicos ninguna lesión traumática, no había signos de violencia“, sentenció Olazábal.