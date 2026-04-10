Caso Loan: Casación rechazó un planteo de las defensas de Pérez y Caillava contra la decisión de profundizar la búsqueda del menor

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024

La Cámara de Casación Penal declaró “inadmisible” el recurso extraordinario federal que presentaron los abogados de Carlos Pérez y María Victoria Caillava comtra la decisión de profundizar la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde junio de 2024 en Corrientes. La acción iba contra la decisión de ese mismo Tribunal que, en noviembre del año pasado, ordenó que se profundizara la investigación del caso.

Esta medida alcanzaba tanto la búsqueda del menor como lo concerniente a incorporar más pruebas al expediente que tramita la Justicia federal de Corrientes.

El matrimonio Pérez - Caillava está sindicado como principal sospechoso en el caso. Según la hipótesis fiscal, ellos habrían participado en la sustracción y desaparición del chico.

Casación, con una sala conformada por Carlos Mahiques, Juan Carlos Geminiani y Mariano Borinsky, consideró que un recurso extraordinario solo se puede interponer contra una sentencia definitiva y no frente a un acto procesal intermedio.

La acción interpuesta por la defensa de los imputados “no puede hallar viabilidad formal por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equivalente a tal”, razonó Borinsky en su fallo, al que adhirieron sus pares.

Caillava y Pérez junto a Catalina, la abuela de Loan

“Es requisito para acceder a la competencia extraordinaria que el recurrente demuestre que la resolución que impugna sea contraria a los derechos federales invocados, aspectos no verificados” en el caso, agregó.

Además, “no es posible habilitar la intervención del Alto Tribunal en base a la doctrina de la arbitrariedad por cuanto es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el recurrente no ha acreditado”, abundó.

Los defensores de Pérez y Caillava habían esgrimido la vulneración de las garantías constitucionales “ne bis in idem” (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho) y de plazo razonable.

Qué rol se les atribuye a los acusados

Así luciría Loan a sus 6 años, según un trabajo de envejecimiento forense

Según la acusación, el matrimonio tendría responsabilidad directa en la desaparición de Loan. Para los fiscales, Pérez y Caillava habrían sacado al chico de la zona donde desapareció. El área está en los cercanías de la casa de Catalina Peña, la abuela del menor. Allí se hizo el almuerzo familiar al que ambos acusados habían sido invitados.

Pérez es un ex integrante de la Armada. Su esposa es una ex empleada de la Municipalidad de 9 de Julio. Para la Justicia, formarían parte de una banda de siete personas relacionadas con la desaparición del menor.

En las distintas etapas investigativas se encontraron elementos que los comprometerían. Su peso en los cargos que enfrentan dependerá de cómo lo entiendan los jueces en el juicio oral y público.

Entre los indicios que los complican está que en los vehículos en los que se manejaban se encontraron rastros de olor coincidentes con el patrón de Loan. Se trata de una camioneta Ford Ranger y de un Ford Ka rojo.

A esto se suman rastros que podrían ser del niño y las sucesivas comunicaciones entre Pérez y Caillava luego de que el chico fuera visto por última vez.

Loan desapareció en las primeras horas de la tarde del 13 de junio de 2024. Estaba almorzando con su familia paterna en el Paraje El Algarrobal, una zona rural ubicada en inmediaciones de la ciudad de 9 de Julio en el departamento San Roque de la provincia de Corrientes.