Un malabarista callejero atacó violentamente a tres policías con sus clavas en Córdoba

El episodio ocurrió en plena vía pública

Un hombre quedó detenido en Córdoba tras protagonizar un violento incidente en la vía pública que dejó a tres policías heridos. El episodio ocurrió el miércoles por la tarde en una avenida de barrio Alto Palermo, entre un malabarista y los agentes de la ciudad que habían recibido un aviso por disturbios provocados por el individuo.

Todo comenzó a partir de las imágenes del sistema de cámaras de vigilancia que mostraban a un hombre molestando a las personas que pasaban por allí y conductores. Ante el reporte, la Policía de Córdoba se acercó al lugar para intervenir y controlar la situación.

Pero, al intentar dialogar con el individuo, este reaccionó violentamente y lanzó una clava de malabarismo que impactó en la cabeza de uno de los policías, de acuerdo con lo que informó El Doce. El resto de los efectivos sufrió golpes en las piernas durante el forcejeo que se produjo en el operativo.

Los elementos fueron secuestrados por los agentes (@PoliciaCbaOf)

El agresor quedó a disposición de la Justicia luego de ser reducido mientras que los efectivos debieron ser trasladados al Policlínico Policial para ser atendidos por personal médico. Tras la evaluación, se confirmó que las lesiones no revestían gravedad y que los efectivos se encontraban fuera de peligro.

A la causa se incorporaron los elementos secuestrados que utilizó el hombre para atacar a las autoridades provinciales. El procedimiento fue registrado en la avenida Rafael Núñez al 3500, donde la presencia policial se mantuvo por varios minutos hasta normalizar la situación.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quintero, se refirió al suceso ocurrid mediante un posteo en la red social X. “En Córdoba el espacio público no es tierra de nadie. Lo que empieza como una molestia no puede terminar en agresión a la autoridad”, explicó.

El texto iba a compañado de la publicación hecha por la Policía, y añadía: “Quien elige la violencia, enfrenta las consecuencias. Vamos a respaldar sin matices a cada Policía que actúa para sostener el orden y la convivencia”.

Por último, escribió: “No hay lugar para la intimidación ni para naturalizar conductas que ponen en riesgo a los vecinos. En Córdoba el orden público no se negocia”.

Oficiales de policía y personal de investigación en la escena donde un jefe policial fue baleado en Córdoba, Argentina.

Un comisario inspector de la Policía de Córdoba recibió un disparo en la espalda durante una confrontación entre cuidacoches en el barrio Carola Lorenzini, ubicado en la zona suroeste de la ciudad, hace dos semanas.

El hecho ocurrió por la noche en las inmediaciones de un local de comidas rápidas sobre la avenida Fuerza Aérea e Ingeniero López. El jefe policial, identificado como Rubén Brandán, estaba fuera de servicio cuando decidió intervenir para separar a un grupo de “naranjitas” que mantenían una discusión en la vía pública.

Según la información aportada por fuentes policiales, mientras Brandán intentaba detener la pelea, recibió un disparo en el tórax. Testigos indicaron que, en medio del forcejeo, el arma reglamentaria del comisario se habría caído al suelo y uno de los protagonistas de la pelea la tomó y realizó el disparo. El impacto de la bala afectó uno de los pulmones de la víctima, quien fue trasladada de urgencia al Policlínico Policial y luego derivada al Hospital de Urgencias, donde permanece internada en estado delicado.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el episodio se produjo mientras el comisario trataba de frenar una disputa por el espacio público entre cuidacoches. Quinteros detalló que Brandán se encontraba lúcido y clínicamente estable, aunque bajo estricta observación médica. El funcionario explicó que el neumotórax estaría controlado y que la situación de la herida en la vértebra se definirá tras nuevos estudios.

Como resultado del ataque, la policía detuvo a dos hombres de 36 y 45 años, quienes según las investigaciones serían hermanos. La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Martín, que encabeza las actuaciones judiciales. Durante el operativo, las autoridades también secuestraron un vehículo que presentaba pedido de captura.

Una empleada del local de comidas rápidas relató que la pelea entre los cuidacoches comenzó fuera del comercio y continuó en el interior, donde algunos clientes intentaron intervenir. Entre quienes buscaron separar a los involucrados estaba el comisario Brandán. La testigo confirmó que, durante el forcejeo, el arma cayó al piso y uno de los cuidacoches la tomó y disparó. En el lugar había varias personas, incluidos niños, y se escucharon al menos cuatro disparos, dos dentro y dos fuera del local. La investigación continuaba para determinar las circunstancias exactas del hecho y la responsabilidad de los implicados.