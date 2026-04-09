Saltó la reja de una casa de La Plata, robó las tarjetas que la víctima tenía en el auto y las usó en un local cercano

Una persona se aproxima a una casa en La Plata durante un presunto intento de robo, captada por una cámara de seguridad durante la noche (0221)

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió a los vecinos de La Plata tras un robo perpetrado en una vivienda, ubicada en 140 entre 35 y 36, en San Carlos.

El hecho ocurrió cuando delincuentes aprovecharon la falta de movimiento en la zona para ingresar al frente de la propiedad, revisar una camioneta estacionada y llevarse documentos y objetos de valor. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del domicilio.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, la víctima, que ya había sufrido un hecho similar tiempo atrás, volvió a ser blanco de la delincuencia bajo la misma modalidad. En la ocasión anterior, le robaron el auto, mientras que en esta oportunidad los ladrones accedieron nuevamente al predio, abrieron el vehículo y sustrajeron pertenencias personales sin que nadie pudiera impedirlo.

La reiteración del ataque generó alarma entre los residentes del barrio, que manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad en la zona.

Las imágenes captadas por los dispositivos de videovigilancia muestran a uno de los sospechosos escapando del lugar con una bolsa que contenía los elementos robados. El delincuente saltó por encima de la reja de la vivienda y huyó sin ser advertido por transeúntes o autoridads.

Tras concretar el robo, uno de los implicados se dirigió a un almacén cercano, ubicado en 32 y 137, donde utilizó una tarjeta bancaria robada de la vivienda para realizar compras. Según se informó, el hombre llegó al local e intentó abonar productos utilizando el plástico sustraído minutos antes. La maniobra quedó registrada en el sistema de cámaras internas del comercio.

En el video del almacén, se observa cómo el sospechoso intenta concluir la operación y, ante el requerimiento de la comerciante, presenta el DNI de la víctima para validar la compra. El accionar fue detectado posteriormente por la damnificada, quien al advertir movimientos en su cuenta bancaria y revisar las grabaciones, constató que su documentación había sido utilizada tras el robo.

El hecho de que el ladrón utilizara tanto la tarjeta como el documento personal robados en un comercio cercano sumó un nuevo delito a la secuencia iniciada en la vivienda.

Una delincuente realiza un pago en un comercio de La Plata utilizando una tarjeta presuntamente robada, como lo capturó una cámara de seguridad (0221)

Las investigaciones se centran en los registros de las cámaras del domicilio y del almacén, con el fin de identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos. La víctima aportó todos los elementos probatorios a la comisaría correspondiente, donde radicó la denuncia formal.

Otro robo en una casa de La Plata

A principios del mes de marzo pasado, una jubilada de 94 años fue víctima de un violento asalto en su vivienda también de la ciudad de La Plata durante la madrugada. Los delincuentes ingresaron mientras la mujer dormía, la amordazaron y le exigían dólares.

El episodio ocurrió en la calle 22 entre 60 y 61. En la tranquilidad de la noche, dos hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio de la mujer, y se dirigieron directamente a su habitación.

Una vez allí, se posicionaron uno a cada lado de la cama para inmovilizarla. Vestían ropa oscura, guantes y pasamontañas, y portaban linternas encendidas.

El calvario comenzó cerca de las 3.15. La mujer relató que uno de los asaltantes le tapó la boca y le ordenó que mantuviera la calma. Con tono intimidante, el delincuente le aseguró que no le harían daño pero le exigió que revelara dónde guardaba dólares en la casa. Ante la presión, la mujer respondió que no tenía dinero en esa moneda. Poco después, un tercer asaltante se sumó a la situación y comenzó junto al resto a revisar la vivienda.

Durante casi una hora, los ladrones recorrieron el domicilio en busca de dinero y objetos de valor. Revisaron cajones, muebles, el comedor, dos habitaciones y la cocina.

De acuerdo con lo informado, en medio del asedio, hallaron el teléfono celular de la mujer y le exigieron la clave de acceso a la aplicación Cuenta DNI, utilizada para operaciones bancarias. También le reclamaron dinero en efectivo. Según la denuncia, la víctima indicó que en la cocina guardaba una billetera con aproximadamente $5.000.

El asalto culminó cuando los delincuentes, al no encontrar una suma significativa de dinero ni dólares, reunieron algunos objetos y se dispusieron a abandonar la vivienda. Antes de marcharse, le advirtieron a la mujer que debía permanecer en la cama al menos quince minutos antes de levantarse. Solo entonces, la jubilada pudo recorrer su casa y constatar el desorden generalizado. Entre los objetos sustraídos se encuentran un anillo de oro de 18 kilates con iniciales grabadas, una pulsera de oro con una chapita con su nombre, una medalla con una perla blanca y una cadena de oro.