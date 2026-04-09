Mataron a un joven en Villa Fiorito y la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas

La zona en donde estaban los tres jovenes cuando le dispararona uno y lo mataron (Google Maps)

Un joven fue asesinado en horas de la madrugada del miércoles en Villa Fiorito. Un hombre descendió de una motocicleta y disparó a quemarropa. La Policía aún no pudo dar con los responsables del crimen.

De acuerdo con lo que trascendió, la víctima se encontraba en la esquina de la calle Darwin, entre La Haya e Itatí, en el partido de Lomas de Zamora, junto a otras dos personas. Estaban clasificando residuos en la vía pública cuando una motocicleta ocupada por dos individuos detuvo su marcha junto a ellos.

Sin mediar palabra, uno de los ocupantes descendió y se dirigió directamente a la víctima a quien le disparó en reiteradas dejándolo gravemente herido. Entre las primeras hipótresis analizadas por las autoridades se destaca la de un posible ajuste de cuentas, dado que al joven fallecido no le faltaban sus pertenencias, por lo que la idea de un robo quedaría descartada.

Luego de efectuar los disparos, el agresor volvió a subirse al vehículo y escapó junto a su cómplice, según reconstruyeron los investigadores a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Tras el ataque, el joven herido fue trasladado en estado grave a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Fiorito. Según especificó El Diario Sur, el joven ingresó al establecimiento bajo otro nombre y posteriormente se retiró sin recibir atención médica.

Debido a que su situación empeoró, fue derivado al Hospital Evita de Lanús, donde finalmente falleció como resultado de las heridas recibidas.

La Policía Bonaerense inició una investigación en la que se analizaron los videos de las cámaras de seguridad del área y se recopilaron testimonios de personas que presenciaron distintos momentos del hecho. A partir de las pruebas recabadas, descartar la hipótesis de un robo, ya que no hubo forcejeos y se supo que la víctima intentó escapar del ataque. De este modo, la principal línea de trabajo apunta a que el homicidio se produjo como parte de un ajuste de cuentas.

La causa quedó en manos del fiscal Juan Colazo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien ordenó la revisión detallada de las grabaciones y el cruce de datos para identificar al presunto autor material del crimen. El sospechoso permanece prófugo y es buscado de manera activa por las fuerzas de seguridad.

Matar por veganza

Calle Diagonal 188 al 3100, entre Santa Brígida y Diagonal B del barrio Independencia donde ocurrió el hecho

Un joven de 18 años murió y dos adolescentes de 16 resultaron heridos en un tiroteo ocurrido en el barrio Independencia, partido de San Martín, hace exactamente un mes. El ataque sucedió cuando las tres víctimas conversaban en una esquina. Fue en ese momento en el que dos personas en moto se acercaron y efectuaron varios disparos. Los heridos fueron trasladados por un familiar al Hospital Bocalandro de Loma Hermosa, donde se constató el fallecimiento de Ulises Acosta, quien recibió un disparo que le atravesó el brazo izquierdo y alcanzó el corazón. Los otros dos adolescentes sufrieron lesiones en las piernas y se encuentran fuera de peligro.

Según la reconstrucción de los hechos, los agresores dispararon de manera directa y luego escaparon de la zona. Los testimonios recogidos por la policía indicaron que el ataque podría estar relacionado con una posible venganza por el robo de una motocicleta. Uno de los adolescentes heridos había sido visto horas antes realizando maniobras con un vehículo que, según las investigaciones, habría sido sustraído el día anterior. La fiscal Marcela Costa, a cargo de la Fiscalía N° 6 de San Martín, hizo foco en dicha hipótesis y solicitó la revisión de las cámaras de seguridad del área para intentar identificar a los autores del ataque.

Por el momento, la investigación permanece abierta y la policía mantiene distintas líneas de trabajo para dar con los responsables del crimen.