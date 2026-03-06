Asesinaron a un joven de 18 años durante una balacera en San Martín y hay otros dos menores heridos

Además, otros dos menores resultaron heridos (Gentileza: Primer Plano Online)

Mataron a un joven de 18 años e hirieron a sus dos amigos de 16 durante un tiroteo exprés ocurrido en el barrio Independencia, dentro del partido de San Martín. Según reconstruyeron los testigos del hecho, los balazos habrían sido ejecutados desde una moto.

Segundos antes de que se desencadenara el tiroteo, los tres jóvenes conversaban en una esquina cuando se escucharon los primeros disparos. La víctima fatal fue reconocida como Ulises Acosta, mientras que los heridos fueron internados en el Hospital Bocalandro, ubicado en la localidad de Loma Hermosa.

Luego de que fueran impactados por las balas, los heridos fueron llevados al centro médico en el auto de un familiar. Sin embargo, Ulises llegó sin signos vitales, debido a que la bala ingresó por su brazo izquierdo y llegó al corazón.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, los otros dos jóvenes recibieron heridas en las piernas y se encuentran fuera de peligro. Asimismo, la mamá de uno de los heridos relató que “los chicos estaban conversando en la esquina de casa y aparecieron dos masculinos en moto que directamente efectuaron varios disparos para luego darse a la fuga”.

La calle Diagonal 188 al 3100, entre Santa Brígida y Diagonal B del barrio Independencia donde ocurrió el hecho

Entre las hipótesis investigadas por la fiscal Marcela Costa, de la Fiscalía N° 6 de San Martín, toma fuerza la posibilidad de que se hubiera tratado de una venganza vinculada al robo de una motocicleta, luego de que uno de los adolescentes baleados fuera visto realizando maniobras con un vehículo, que se presume era robado durante la tarde anterior.

A raíz de esto, la investigadora también solicitó a la Policía las imágenes de las cámaras de seguridad para poder reconocer a los atacantes. Aunque siguen investigando el caso y las razones por las que sucedió, aseguraron que el barrio está en pánico.

Otra balacera en San Martín

Durante un brutal asalto en la localidad de Loma Hermosa, partido de San Martín, balearon a un Policía Bonaerense por la espalda. El hecho ocurrió a fines de febrero, pasadas las seis de la tarde. La víctima fue reconocida como Sergio Andrés Retamozo, un agente de 43 años que había estacionado su auto cuando tres delincuentes lo hirieron.

Cámara de seguridad del violento robo al policía en San Martín (Fuente: Minuto1)

La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad y se puede observar cuando los ladrones cruzaron la calle apuntándole con el arma en la mano. Sergio iba vestido de civil y no se resistió al asalto: entregó las llaves del auto y levantó las manos mientras lo revisaban.

Al intentar alejarse, recibió el disparo que le ingresó por la cintura y quedó alojado en el abdomen. Los vecinos prestaron auxilio a la víctima y notificaron el incidente al 911. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón”, donde permanece internado en estado “estable”, conforme indicaron fuentes de la investigación.

Pocas horas después, el Renault Clio blanco robado fue hallado incendiado a casi trece cuadras del lugar, sobre Eucaliptus bis y 194, cerca de la autopista Camino del Buen Ayre. El caso fue asignado al fiscal Ignacio Correa de la UFI N.° 5 de San Martín y se investiga bajo las carátulas “homicidio criminis causa en grado de tentativa” y “robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda”, y “agravado por el uso de arma de fuego”.

Según información publicada por San Martín a Diario, funcionarios de distintos gobiernos locales advierten que el aumento de las agresiones y ataques armados genera un clima de temor e incertidumbre en las comunidades. “Hay una escalada evidente y las instituciones debemos convocar a la reflexión social”, sostuvo un funcionario municipal al referirse a la necesidad de buscar consensos y prevenir que la violencia se naturalice en los barrios.