“¡La c... de la gorra, wacho!”: el violento funeral de un motochorro menor de edad que terminó con un detenido

Un operativo cerrojo ocurrió el 30 de marzo último por la noche en la calle Lavalleja, zona de El Talar, jurisdicción de Tigre. La Patrulla Municipal perseguía allí a un joven a bordo de una moto Honda XR150, robada minutos antes a un hombre de la zona. El sospechoso intentó esquivar a los policías y aceleró hacia la esquina de Mitre y Pellegrini. Allí, finalmente, perdió el control de la moto y cayó. Murió al instante, producto de una fractura en el cráneo.

La fiscalía de la zona, al ver la secuencia del hecho, decidió no acusar a los policías involucrados. Ya en la morgue, el motochorro fue identificado como Walter Maldonado, de 17 años, con un fuerte prontuario a pesar de su edad.

Maldonado fue velado primero en Instagram, con stories de sus amigos. Luego, en una cochería en la zona de Pacheco. En el camino al cementerio, su ataúd pasó por su barrio, la villa Trapito de Ricardo Rojas.

Pistola al cinto: Walter Maldonado, en un homenaje en Instagram

Allí, mientras transmitían en vivo por Instagram, sus amigos montaron para la audiencia un auténtico velatorio chorro. Incendiaron la moto del chico fallecido, en medio de una escena de caos de más de 50 jóvenes. Luego, dispararon al aire. “La c... de la gorra, wacho”, decía la transmisión. En medio de la secuencia, un joven con chomba blanca y dos coronas tatuadas tomó un revólver y comenzó a disparar al aire.

El video, previsiblemente, se volvió viral, como suelen ocurrir con los velatorios de este tipo.

En las últimas horas, el chico de las coronas fue identificado y detenido por la Comisaría 6° de Tigre de la Policía Bonaerense, que reporta a la Superintendencia AMBA Norte I, dirigida por el comisario general Lucas Borge.

Los tatuajes que detectaron a Tobías González

Tobías Nahuel González, de 22 años, fue capturado en el asentamiento. Los tatuajes de las coronas, básicamente, lo delataron. Su casa fue allanada; allí, le secuestaron dos celulares y un revolver que no pudo explicar. Así, terminó bajo arresto con una causa en su contra a cargo de la UFI de El Talar por los delitos de abuso de armas y tenencia ilegal.

Maldonado, por su parte, registraba causas en su contra en el fuero de menores de San Isidro desde mayo de 2024, cuando fue acusado de participar de un homicidio. Luego, fue acusado de amenazar a una mujer, además del delito de tenencia ilegal de arma de guerra. Murió con dos pedidos de captura activos, dictados entre mayo de 2025 y febrero último, otra vez por el delito de amenazas a punta de pistola.

González tras su arresto