El último adolescente herido en el tiroteo escolar de San Cristóbal recibió el alta: ya no quedan internados

La escuela en donde ocurrió el ataque armado (Leo Galletto)

A poco más de una semana del ataque armado en una escuela de San Cristóbal, donde un menor de 15 años abrió fuego contra sus compañeros y dejó un saldo de un muerto y ocho heridos, el último adolescente que permanecía internado recibió el alta médica.

La noticia fue confirmada esta semana por autoridades del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, en donde el menor de 13 años -identificado como Felipe- permanecía internado tras haber recibido disparos por parte del tirador.

Según indicaron medios locales, el paciente ya regresó con su familia. Si bien en un principio había sido atendido en el Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela, luego fue ingresado en el centro de salud de la ciudad capital para monitoreo y control clínico.

El pasado 31 de marzo, en tanto, fue dado de alta otro de los internados del hospital de Rafaela: un adolescente de 15 años que había sufrido lesiones superficiales. Los otros seis menores heridos durante el ataque recibieron el alta el mismo día por lesiones leves.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que los alumnos del colegio comenzaron a huir cuando escucharon los disparos en la planta alta del establecimiento.

El caso y los avances en la investigación

En el ataque murió Ian Cabrera, de 13 años, una de las primeras víctimas que se cruzó con el tirador. Fue en uno de los baños de la planta baja del establecimiento, el lugar elegido por el atacante para preparar la escopeta que le robó a su abuelo.

El tiroteo luego siguió en el patio interno del colegio. Allí, el adolescente disparó cuantas veces pudo hasta que lo redujo el portero.

El tirador fue entregado a las autoridades esa misma mañana y desde entonces está alojado en un centro especializado para menores en conflicto con la ley, bajo supervisión de su madre. Por su edad, es inimputable: el nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado recientemente que permitiría juzgarlo aún no está vigente.

El arma homicida y el tirador de 15 años.

Si bien la causa se encuentra bajo secreto de sumario, este medio logró corroborar que los investigadores ya pudieron reconstruir parcialmente lo sucedido antes y después del tiroteo, y trabajan sobre la hipótesis de que el hecho contó con cierto grado de preparación. Ahora se enfrentan a la incógnita de si fue un plan solitario o si contó con influencias externas. Para responderla, se centran principalmente en el rol de los vínculos virtuales que tenía el adolescente y su actividad en diferentes redes sociales.

Los funcionarios encontraron una dificultad: detectaron que el tirador formaba parte de comunidades “muy cerradas” donde la forma de comunicarse entre usuarios es “mucho más compleja” de lo que acostumbran, según definieron. Además, contarían con mecanismos de ocultamiento de identidades que le ponen trabas a la tarea de identificar a otros posibles involucrados o instigadores.

Por eso, uno de los principales objetivos en el expediente es rastrear estos contactos del adolescente, revisar mensajes y determinar si existieron más actores con responsabilidad directa o indirecta en la preparación del ataque.

Los posteos en redes del tirador de San Cristóbal

Entre los elementos de interés que tiene la causa, las autoridades cuentan con la escopeta utilizada para el hecho, las municiones, y el kit para atentados que encontraron en la casa del tirador en un allanamiento realizado por la PFA. En la vivienda, secuestraron un pasamontañas y una remera con la leyenda “WRATH” o “ira”, en inglés, vinculada a los autores de la masacre escolar de Columbine, Colorado, perpetrada en 1999, que terminó con doce estudiantes muertos.

Con respecto a qué temperamento adoptar con el tirador, los fiscales remarcan que su situación legal está condicionada por su edad. Por esta razón, la causa se centra más en esclarecer el contexto y las motivaciones del hecho que en la búsqueda de una sanción penal. “No tenemos ninguna pretensión punitiva contra el chico porque es inimputable”, dijo el viernes en una conferencia de prensa el fiscal Luis Schiappa Pietra.