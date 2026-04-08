Crimen y Justicia

Intentaron un golpe boquetero en una distribuidora de La Plata y fueron descubiertos por la policía

Los delincuentes son dos ciudadanos chilenos. Cayeron tras la activación de los sensores de seguridad del comercio

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Robo armado en La Plata
La policía frustró un golpe boquetero en una distribuidora de La Plata

Dos delincuentes armados intentaron cometer un golpe boquetero en una distribuidora de La Plata, pero fueron descubiertos y detenidos por la policía antes de concretar el robo.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes en una empresa ubicada en la intersección de las calles 208 y 32, en la localidad de Abasto.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima de La Plata recorrían la zona en el marco de un operativo para prevenir delitos en fábricas y polos industriales cuando recibieron una alerta por la activación de los sensores de seguridad del establecimiento.

Robo armado en La Plata
Los delincuentes ingresaron al comercio por el techo

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron al sereno, un hombre de 58 años, quien les explicó que se había activado el sistema interno de la casa de seguridad. De esta manera, se desplegó un operativo junto al Subcomando Oeste para rodear la distribuidora y evitar que los intrusos escaparan.

Dentro del predio, los agentes detectaron un boquete en el techo, por donde los sospechosos habían ingresado. Con el área asegurada, los efectivos entraron al comercio y hallaron a dos sujetos en el interior.

Los detenidos fueron identificados como Elvis Alejandro Vengara Tobar, de 49 años, y Michael Ernesto Vergara Tobar, de 44, ambos de nacionalidad chilena y con domicilios registrados en la ciudad de La Plata.

Robo armado en La Plata
Elvis Alejandro Vengara Tobar y Michael Ernesto Vergara Tobar, los detenidos

En poder de los aprehendidos se secuestraron dos armas de fuego calibre 32 aptas para el disparo, una de ellas marca Pucará con siete cartuchos intactos y otra sin marca ni numeración visible con seis municiones.

Además, tenían dos teléfonos celulares, pasamontañas, guantes de trabajo, herramientas como una amoladora turquesa, discos de corte, un alicate para cables, una pinza, una tijera de cortar chapa, una escalera y dos barretas de fabricación casera hechas con elásticos de automotor.

También fue secuestrado el DVR del sistema de cámaras de seguridad del lugar.

Robo armado en La Plata
Guantes, pasamontañas y armas, entre otras cosas secuestradas

Después de la identificación se supo que para Vengara Tobar no era su primera causa judicial y que era buscado por las autoridades. Las fuentes detallaron que, al verificar los antecedentes, se constató que tenía un pedido de captura activo desde el 26 de abril de 2022 por una causa de robo en grado de tentativa, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Quilmes.

Ahora enfrenta cargos por tentativa de robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por efracción, un delito contra la propiedad que ocurre cuando alguien se apodera de un bien ajeno forzando, rompiendo o perforando las medidas de seguridad (puertas, ventanas, paredes, techos, rejas) de un lugar, ya sea habitado o no.

Robo armado en La Plata
Uno de los detenidos tenía antecedentes

El expediente quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16 de La Plata, quien dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado de los detenidos a sede judicial. En el lugar intervino además personal de Policía Científica para realizar las pericias.

El sereno resultó ileso y no se reportaron personas heridas. Los investigadores analizarán si los detenidos pudieron haber participado en otros hechos similares en la región y zonas cercanas. También se investiga si contaban con algún otro cómplice no identificado.

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