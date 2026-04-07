Crimen y Justicia

Encontraron el cuerpo de un joven que era intensamente buscado en Santa Fe y detuvieron a un sospechoso por homicidio

El joven de 23 años había sido visto por última vez el viernes por la noche. La Policía encontró a la víctima en una zona residencial de la localidad de Funes. La Fiscalía investiga el móvil del crimen y espera los resultados de la autopsia

Guardar
Primer plano de Ramiro Nast, un joven con gorra estampada de palmeras y camiseta negra, mirando directamente a la cámara
Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Ramiro Nast en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, Argentina (Rosario3)

Lo que comenzó como una intensa búsqueda tuvo un desenlace trágico ayer lunes en la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe. La Policía encontró el cuerpo sin vida de Ramiro Fabián Nast, un joven de 23 años que había desaparecido el viernes tras asistir a una reunión en la conocida “Zona 5”.

El operativo de búsqueda se intensificó desde la mañana de ayer y se extendió hasta las inmediaciones de calle Paysandú y Tomás de la Torre, a pocas cuadras de la avenida Córdoba. Fue en ese sector residencial donde, alrededor de las 16.30, efectivos de la Comisaría 23ª encontraron el cadáver de Ramiro.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el despliegue incluyó la participación de bomberos y personal especializado, quienes trabajaron bajo estricta reserva y mantuvieron el área acordonada durante varias horas.

La noticia del hallazgo se difundió rápidamente y generó una fuerte reacción en la comunidad de Funes, que había seguido con atención el caso desde el primer reporte de desaparición. Vecinos y allegados expresaron su consternación, mientras la familia de Ramiro recibía el apoyo de organizaciones y autoridades locales.

En medio del dolor que atraviesa la familia de Ramiro Fabián Nast, su madre, Yanina, ofreció declaraciones a la prensa tras confirmarse el hallazgo del cuerpo en una vivienda de Funes. Visiblemente afectada, la mujer agradeció el apoyo recibido y recordó a su hijo como “un joven con un corazón muy grande”. Yanina relató que la última comunicación que tuvo con Ramiro fue el viernes por la noche, antes de que su teléfono quedara apagado, lo que marcó el inicio de la búsqueda.

La causa pasó inmediatamente a ser investigada como un homicidio. Voceros de la Unidad Regional II informaron que, en el lugar del hecho, fue aprehendido un hombre presuntamente vinculado con la desaparición y posterior muerte de Ramiro. Según fuentes policiales, el sospechoso habría estado relacionado con el joven desde el inicio de la investigación, aunque hasta el momento no se confirmó el posible motivo del crimen.

El procedimiento requirió la intervención de móviles del Comando Radioeléctrico Regional y personal de la seccional local, quienes debieron pedir refuerzos por la complejidad de la escena y la presencia de otras personas que podrían estar involucradas. La identidad del detenido no fue revelada y los detalles del operativo se mantuvieron bajo reserva, en línea con los protocolos para casos de homicidio.

Dos coches de policía estacionados en una calle de tierra cerca de casas residenciales y un parque con juegos en el atardecer
La Policía detuvo a un hombre sospechado de homicidio (Facebook Info Mate Santa Fe)

En el marco de la investigación, la fiscal Noelia Navone asumió el control de las actuaciones. Navone ordenó la presencia de peritos del Gabinete Criminalístico para realizar las tareas de rigor sobre el cuerpo y recolectar pruebas en la zona del hallazgo. Mientras tanto, el hermetismo sobre los detalles de la escena se mantuvo, a la espera de los resultados preliminares de las pericias.

Se espera que en los próximos días se den a conocer nuevos detalles sobre la investigación y la situación procesal del detenido. Por el momento, la ciudad de Funes permanece conmocionada, mientras la familia de Ramiro aguarda respuestas sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte.

La desaparición de Ramiro había generado una fuerte movilización en Funes. Desde la noche del viernes, su madre, Yanina, encabezó una campaña pública para dar con su paradero. En redes sociales y medios locales, la familia difundió imágenes del joven, describiendo su contextura física y un tatuaje característico en la mano, con la esperanza de que cualquier dato facilitara su búsqueda.

Durante el fin de semana, la ciudad permaneció en alerta. Diversos grupos de vecinos colaboraron en las tareas de rastreo, aportando información y organizando recorridas en sectores cercanos a la última ubicación conocida de Ramiro.

Temas Relacionados

cuerposin vidaRamiro NastaparicióndetenidohomicidioFunesSanta Fe

Últimas Noticias

Femicidio en un barrio privado de Salta: una testigo clave reveló cómo encontró el cuerpo de Mercedes Kvedaras

El hermano de la víctima también prestó declaración y recordó cuál fue su reacción al ver el cadáver de su hermana. “Me di cuenta lo violento de su muerte”, dijo

Femicidio en un barrio privado de Salta: una testigo clave reveló cómo encontró el cuerpo de Mercedes Kvedaras

Detuvieron a una mujer por estafar a un compañero de trabajo discapacitado por más de 2 millones de pesos

Le allanaron la casa y terminó detenida. Tras la denuncia presentada por movimientos inusuales en la cuenta de la víctima, la Justicia ordenó el procedimiento donde secuestraron un celular, una notebook, un televisor plasma y ropa

Detuvieron a una mujer por estafar a un compañero de trabajo discapacitado por más de 2 millones de pesos

Tirador de San Cristóbal: cómo fue el operativo para detener al segundo menor acusado de encubrimiento

El despliegue policial involucró 24 horas de vigilancia constante y la coordinación entre fuerzas provinciales y federales, quienes lograron interceptar al joven de 16 años en plena ruta nacional 11

Tirador de San Cristóbal: cómo fue el operativo para detener al segundo menor acusado de encubrimiento

Un acusado por intento de femicidio se benefició con prisión domiciliaria porque no había lugar en la cárcel

La justicia de Neuquén lo acusa de prender fuego la vivienda de la víctima mientras ella dormía. La decisión se dio tras constatar que la región no cuenta con plazas carcelarias disponibles

Un acusado por intento de femicidio se benefició con prisión domiciliaria porque no había lugar en la cárcel

Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de trenes de Temperley

En medio de una tensión máxima, la Policía Federal logró liberar a la pasajera y detuvo al individuo. Los servicios se reanudaron en todas las estaciones

Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de trenes de Temperley
DEPORTES
Los secretos de la historia de amor de Roger Federer y su esposa Mirka: el beso que lo cambió todo

Los secretos de la historia de amor de Roger Federer y su esposa Mirka: el beso que lo cambió todo

Comienzan las Copas Libertadores y Sudamericana: los grupos, formatos, cómo ver los partidos y el premio para los campeones

Arde el Torneo Apertura tras el cierre de la jornada 13: así quedaron las posiciones y cómo se jugará la próxima fecha

Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

El argentino Faustino Oro debuta en el Abierto de Menorca en busca de la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro

TELESHOW
El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El versus más esperado de Gran Hermano: quién fue la última eliminada entre Cinzia y Yipio en una tensa definición

Santiago del Moro dio el parte médico de Andrea del Boca, después de su fuerte caída en Gran Hermano

Ángel de Brito anunció en vivo el embarazo de una de sus “angelitas”: “Nos merecíamos esta alegría”

El nuevo accidente Andrea del Boca en Gran Hermano: se cayó de cara y tuvo que ser atendida por los médicos

INFOBAE AMÉRICA

El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente impulsará la inflación y frenará el crecimiento mundial

El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente impulsará la inflación y frenará el crecimiento mundial

“Metrópolis” cumple 100 años: el filme millonario que fracasó, fue censurado y resurgió en Buenos Aires

Primera invasión inglesa y una sociedad dividida: cómo sobrevivir en momentos convulsionados y no morir en el intento

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Bitcoin volvió a superar USD 70.000 al calor de las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán