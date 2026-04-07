Crimen y Justicia

Así detuvieron al hombre armado que tomó de rehén a una mujer en la estación de trenes de Temperley

El agresor tenía una pistola y una granada. Se investiga si existía relación con la víctima

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El hecho ocurrió este lunes 6 de abril a las 15.11 horas, en el vagón 3.210, ubicado en el andén 2

Durante la tarde del lunes, un hombre armado tomó de rehén a una mujer dentro de una formación del Tren Roca, cuando se encontraba en la estación de trenes de Temperley, al sur de la provincia de Buenos Aires.

Tanto la Policía Federal como la Policía Bonaerense tuvieron que intervenir en el episodio para rescatar a la mujer y resguardar al resto de pasajeros que se encontraban alrededor.

Los agentes de ambas fuerzas lograron hablar con el hombre, y tras la negociación liberó a la rehén y fue detenido, según explicaron fuentes de Trenes Argentinos a Infobae.

En las últimas horas, se conoció el registro de una de las cámaras de seguridad de la estación, en la que se puede apreciar el momento en el que el hombre armado toma a la mujer.

La rápida intervención de la Policía Federal y la Bonaerense permitió negociar la liberación de la rehén y la detención del agresor

En las imágenes difundidas se muestra al agresor que sujeta a la víctima por el cuello en un rincón del vagón. Luego, se puede ver que personal policial logra acercarse al hombre y comienza a dialogar hasta que, finalmente, salen por la puerta con el hombre ya detenido.

Por último, la mujer que fue tomada de rehén fue contenida por personal de las fuerzas federales y bonaerenses. El hecho ocurrió a las 15.11, en el vagón 3.210, ubicado en el andén 2 de la estación de Temperley.

La circulación en los ramales que conectan las estaciones de Alejandro Korn y Bosques se vio interrumpida durante varios minutos a raíz del incidente, aunque el servicio volvió a funcionar después de las 16.30.

Durante poco más de una hora, los trenes no circularon mientras intervenían efectivos de la Policía Federal, la policía de la provincia de Buenos Aires y personal ferroviario en la estación.

Vista borrosa de un hombre con la cara pixelada, detrás de una rejilla metálica, siendo detenido por una mano que lo sujeta, en el interior de un tren
El agresor, identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años, fue reducido y quedó a disposición de la Justicia tras entregar el arma y la granada

Según datos proporcionados por la empresa ferroviaria, el operativo permitió primero la evacuación del resto de los pasajeros y, posteriormente, la liberación de la persona retenida.

La intervención policial culminó a las 16.20, cuando el agresor entregó el arma y fue arrestado en el andén 2. Luego de su detención, el servicio ferroviario se reanudó en todos los ramales afectados.

Cómo avanzó la investigación del episodio de toma de rehén

En cuanto a la toma de rehén ocurrida en Temperley, la información inicial recabada en la escena por testigos y los efectivos que participaron señala que el hombre portaba una pistola. Tras agredir a la mujer, la sujetó y la llevó hasta un rincón del vagón 3.210, donde le apuntó con el arma al cuello.

Primero se logró la liberación de la víctima, mientras que los policías negociaron durante algunos minutos más hasta conseguir que el agresor depusiera su actitud, entregara el arma y quedara bajo custodia.

Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de trenes de Temperley
La principal hipótesis de la investigación es determinar si existía algún vínculo entre la mujer víctima y el hombre armado detenido en Temperley

Ahora se buscará avanzar en la investigación para determinar, con nuevos datos, si existía algún vínculo entre el agresor y la víctima de este episodio violento.

De acuerdo con la información de la agencia de noticias NA, el autor fue identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años. Durante el ataque, además del arma de fuego, tenía en su poder una granada.

Por este motivo, se requirió la colaboración de la División de Explosivos de Lanús y la intervención de peritos, junto con la presencia de la Policía Federal Argentina.

El acusado fue reducido por la policía y vestía un mameluco similar al de un trabajador ferroviario. Los especialistas incautaron un revólver calibre 22 y una granada de mano, que, según la División de Explosivos de Lanús, correspondía a una FMK2 desactivada. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, que determinará los pasos a seguir.

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