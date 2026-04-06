Crimen y Justicia

Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de trenes de Temperley

En medio de una tensión máxima, la Policía Federal logró liberar a la pasajera y detuvo al individuo. Los servicios se reanudaron en todas las estaciones

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Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de trenes de Temperley

Un hombre armado subió a uno de los vagones en la estación de trenes de Temperley y tomó de rehén a una mujer, generando un momento de máxima tensión alrededor de los andenes.

El hecho ocurrió este lunes 6 de abril a las 15.11 horas, en el vagón 3.210, ubicado en el andén 2 de la estación de Temperley, y derivó en la intervención de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense, cuyos efectivos negociaron con el individuo y lograron detenerlo y liberar a la pasajera, según explicaron fuentes de Trenes Argentinos a Infobae.

Los videos de la escena no tardaron en circular a través de las redes sociales, donde testigos de la situación filmaron y compartieron lo que estaba sucediendo.

En una de las escenas, compartida por fuentes oficiales a este medio, se puede observar al agresor tomando por el cuello a la víctima en uno de los rincones de la formación. Hacia él se acercó uno de los efectivos de la Policía Federal que intervino para intentar contener la situación. La tensión fue total en ese momento.

Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de trenes de Temperley
El hombre violentó a la mujer y se atrincheró en el fondo de una formación (Foto: PFA)

Por el grave hecho quedó interrumpida la circulación en los ramales de las estaciones de Alejandro Korn y Bosques por algunos minutos, aunque pasadas las 16.30 se reestableció el servicio.

En efecto, durante poco más de una hora, los servicios permanecieron suspendidos mientras efectivos de la Federal, la Policía de la provincia de Buenos Aires y personal ferroviario trabajaban en el lugar. De acuerdo a datos suministrados por la empresa ferroviaria y la Agencia Noticias Argentinas, la intervención permitió evacuar primero al resto de los pasajeros y, posteriormente, liberar a la persona retenida.

El procedimiento policial concluyó a las 16:20, cuando el agresor entregó el arma y fue detenido en el andén 2. La circulación de los trenes en todos los ramales afectados se restableció tras la captura.

Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de trenes de Temperley
Momentos de tensión en los andenes de la estación Temperley (captura de video)

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