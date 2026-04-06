Crimen y Justicia

Las amenazas virales de tiroteos a escuelas que hizo un adolescente en Santa Fe: “Vamos a matar a todos”

Los posteos fueron advertidos y denunciados por padres y docentes de establecimientos educativos de Sunchales y Rafaela. El menor fue detenido y su madre fue imputada por tenencia de arma de fuego

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Oficial de policía de espaldas junto a un joven de hoodie gris de espaldas en una sala con escudo policial; inserto circular muestra un revólver y balas
Un adolescente de 16 años fue detenido en Santa Fe por amenazar escuelas, y se le incautó un revólver junto a municiones, como se observa en la imagen.

A una semana del tiroteo en la escuela de San Cristóbal en el que fue asesinado Ian Cabrera de 13 años, se conoce el caso de S.L.M.B, un adolescente de 16 años que fue detenido tras la viralización de posteos que se le adjudican con graves amenazas a establecimientos educativos de Sunchales y Rafaela, también en Santa Fe.

En las publicaciones adjudicadas al menor, a las que tuvo acceso Infobae, se pueden leer distintos mensajes intimidatarios que hacen alusión al hecho llevado adelante por G.C, de 15 años el lunes pasado. En ocasiones, las nuevas amenazas son acompañadas por fotos de armas de fabricación casera.

Captura de pantalla de una publicación de redes sociales con texto blanco sobre fondo oscuro que amenaza con tirotear escuelas. Incluye íconos de interacción social
La imagen muestra una captura de pantalla de la amenaza viral de un adolescente de 16 años sobre tiroteos en escuelas secundarias de Santa Fe.

Vamos a matar a todos porque no pude matar a nadie. La otra escuela de San Cristóbal”; “los profesors que se cuiden porque con nosotros no. Y no es joda, esperen a la semana que viene”; “agradezcan que avisamos, giles”, son algunas de las publicaciones que se viralizaron.

Y siguieron: “Vamos a ir con todo, a puro tiro”; “la semana que viene vamos a tirotear las secundarias técnicas y brotécnicas, así que preparense”; “Digan lo que digan, joda no es. Esperen el día y la sorpresa que le tenemos”, los posteos, realizados dsede una cuenta de Instagra, circularon en redes y grupos de WhatsApp y alertaron a padres y autoridades.

Una vista aérea de un cuchillo grande tipo machete y dos objetos contundentes metálicos de fabricación casera sobre una superficie clara y oscura
Cuchillo y dos objetos contundentes de fabricación casera, presuntamente vinculados a las amenazas de un adolescente de 16 años contra escuelas de Santa Fe, fueron incautados por las autoridades.

La primera denuncia se realizó el 3 de abril, por parte de un directivo de la Escuela Técnica de Sunchales quien dio cuenta de las capturas de pantalla. Al día siguiente, se presentó en una comisaría la directora de la Escuela Malvinas Argentinas Nº495 de Rafaela y aportó imágenes de armas de fabricación caseras junto a las amenazas y en la que se hace menció a dicha institución.

Casi de forma simultánea, recepcionaron dos denuncias presentadas de manera on line con características similares por la madre de un alumno de un colegio de Rafaela y de Emanuel Torres, Director del Observatorio de Seguridad y Análisis Criminal dentro de la secretaria de seguridad de la municipalidad de esa ciudad.

Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales sobre un fondo degradado naranja y rojo. El texto blanco dice 'agradezcan q avisamos giles le hubiéramos ido dl'
Una captura de pantalla muestra el mensaje amenazante de un adolescente de 16 años dirigido a escuelas en Santa Fe, lo que llevó a su detención.

Luego, se recibieron denuncias del Representante Legal del Colegio San José Obispado y del Director de la Escuela Nº3128 25 de Mayo, también de Rafaela.

La Policía de Santa Fe estableció la edentidad del menor el 4 de abril. Al día siguiente fue allanado. Los agentes secuestraron dos celulares, una notebook, y un revólver Brenta calibre 22, con siete cartuchos intactos.

Captura de pantalla de un mensaje de texto con fondo degradado naranja y rojo. El texto blanco contiene amenazas a profesores
Captura de pantalla de la publicación en redes sociales con amenazas dirigida a profesores de escuelas en Santa Fe por un adolescente de 16 años.

El adolescente fue detenido y su madre, identificada como B.S.M. fue notificada por el arma. El hallazgo que motivó la apertura de otro expediente contra la mujer, de 44 años y empleada doméstica, por tenencia de arma.

De acuerdo a la información, los efectivos de la Policia de Investigaciones realizaron un buceo cibernético para llegar a la identidad detrás de las amenazas. Al mismo tiempo, preservaron perfiles de redes sociales desde los cuales lanzaron los mensajes.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con fondo degradado naranja y rojo, mostrando texto blanco: 'esperen el dia y la sorpresa q le tenemos'
La imagen muestra el mensaje de redes sociales atribuido al adolescente de 16 años investigado por amenazas a varias escuelas de Santa Fe.

En tanto, S.L.M.B. fue trasladado a una alcaldía, a espera de que se defina su situación procesal. En el caso interviene la Direccion de la Fiscalia Regional 5 a cargo de Carlos M. Vottero y la fiscal Carina Gerbaldo, la misma que investiga el caso de San Cristóbal.

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